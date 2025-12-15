5 năm sau Chí Tài mất: Vợ hé lộ cuộc sống ở Mỹ, quyết "không đi bước nữa"

5 năm kể từ ngày nghệ sĩ Chí Tài qua đời, nhiều khán giả vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đến cuộc sống của vợ ông - ca sĩ Phương Loan. Những năm qua, nữ ca sĩ vẫn giữ kết nối với công chúng, thường xuyên chia sẻ cuộc sống thường nhật của mình tại Mỹ.

Trong ngày giỗ của chồng hôm 9/12 vừa qua, bà xã Chí Tài chia sẻ đầy cảm xúc: "5 năm, nhớ tiếng hát Nhỏ ơi".

Vợ chồng Chí Tài - Phương Loan (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau 5 năm, Phương Loan vẫn giữ thói quen đều đặn đến thăm mộ chồng, ngồi trò chuyện như khi nghệ sĩ Chí Tài còn sống. Nữ ca sĩ từng tâm sự bản thân giờ đây trở thành "quả phụ cô đơn".

"Tôi có cảm giác nếu mình không đến thì anh sẽ trông chờ nên cứ phải đi thăm. Cho đến bây giờ, chỉ cần bước xuống xe, đặt chân đến nghĩa trang là tôi vẫn bồi hồi, tim đập mạnh. Nhiều bạn bè rủ đi chung nhưng tôi không muốn, vì ở đó tôi nói chuyện với anh Tài, có khi khóc nữa, sợ ngại với mọi người", chị tâm sự.

Ca sĩ Phương Loan giữ vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 66 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bà xã Chí Tài cho biết, sau khi chồng qua đời, chính gia đình và bạn bè đã trở thành chỗ dựa tinh thần giúp chị dần vượt qua cú sốc.

Hiện Phương Loan sống gần nhà mẹ ruột đã gần 90 tuổi và em gái, nên thường xuyên qua lại để ăn uống, trò chuyện cùng gia đình. Nữ ca sĩ cho biết, chị cảm thấy ấm áp khi vẫn nhận được sự yêu thương, động viên từ khán giả, những người luôn nhắn tin hỏi han từ xa.

"Ngày thường tôi đi làm, cuối tuần thì đi thăm mộ anh Tài, ghé nhà mẹ ruột ăn cơm. Chủ nhật lại đi hát cho nhà thờ", Phương Loan kể.

Ca sĩ Phương Loan thường nhận hát tại nhà thờ vào các dịp cuối tuần. Với chị, đây không chỉ là công việc yêu thích mà còn là cách giữ mình gắn bó với âm nhạc, tìm sự bình yên trong đời sống tinh thần. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe, chơi pickleball cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Ca sĩ Phương Loan giữ thói quen đến thăm mộ chồng vào dịp cuối tuần (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù sống kín tiếng, ca sĩ Phương Loan vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều nghệ sĩ ở hải ngoại. Chị thường xuất hiện trong các buổi tiệc sinh nhật, gặp gỡ bạn bè, tham dự những sự kiện thân tình...

Hồi tháng 1, bà xã của cố nghệ sĩ Chí Tài gây chú ý khi tham gia vở kịch Tiệm trà náo nhiệt, diễn chung với Hoài Linh, Minh Dự, Thanh Hằng và Văn Ruy. Nữ ca sĩ cho biết ban đầu nhận kịch bản dài 18 trang, chị không khỏi lo lắng, mất ngủ vì phải học thoại trong thời gian ngắn.

"Vì quý Hoài Linh và muốn thử sức với lĩnh vực mới nên tôi nhận lời. Hơn nữa, tôi cũng muốn làm điều gì đó để tưởng nhớ anh Tài", chị chia sẻ.

Ca sĩ Phương Loan cũng từng đăng tải hình ảnh Hoài Linh đến thăm mộ nghệ sĩ Chí Tài tại Mỹ. Theo nữ ca sĩ, mỗi lần sang Mỹ, Hoài Linh đều ghé thăm người bạn quá cố.

Trước đây, khi chồng còn sống, Phương Loan từng hứa sẽ về Việt Nam sinh sống sau khi nghỉ hưu. Nghệ sĩ Chí Tài cũng ấp ủ mong muốn mở một phòng trà nhỏ để về già có thể đánh đàn cùng ban nhạc. Thế nhưng, sự ra đi đột ngột của nam nghệ sĩ khiến mọi kế hoạch dang dở.

Ca sĩ Phương Loan và mẹ ruột gần 90 tuổi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 66, Phương Loan cho biết chị chọn sống lạc quan, vui vẻ và không có ý định "đi bước nữa". Nữ ca sĩ từng bộc bạch với Trizzie Phương Trinh: "Anh Chí Tài là người "số một" với tôi. Tôi nghĩ mình sẽ không thể tìm được người thứ hai như anh ấy, nên không đi bước nữa".

Ca sĩ Phương Loan và nghệ sĩ Chí Tài kết hôn năm 1987, không có con nhưng hôn nhân bền chặt suốt hơn 30 năm. Nghệ sĩ Chí Tài làm việc ở cả Việt Nam và Mỹ, còn Phương Loan chủ yếu sinh sống tại Mỹ. Hai người tin tưởng nhau tuyệt đối, đó cũng là điều giúp họ giữ gìn hạnh phúc suốt nhiều năm.