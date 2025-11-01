Trương Ngọc Ánh: Từ "nữ hoàng cảnh nóng” đến cú sốc vướng vào vòng lao lý

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế), đã khởi tố, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Thông tin này gây chấn động giới giải trí Việt, đánh dấu chương đen tối nhất trong sự nghiệp của “ngọc nữ màn ảnh Việt” một thời.

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng, số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận (TPHCM), có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Những vai diễn "thiêu đốt" màn ảnh làm nên danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng" của Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh (SN 1976) xuất thân là người mẫu và sớm tạo được chỗ đứng trong làng giải trí nhờ gương mặt sắc sảo và thần thái lạnh lùng.

Tuy nhiên, phải đến khi chuyển hướng sang điện ảnh, cô mới thực sự tỏa sáng. Với các tác phẩm như Đồng tiền xương máu, Sài Gòn nhật thực, Áo lụa Hà Đông…, Trương Ngọc Ánh chứng minh rằng, cô không chỉ là “chân dài đóng phim” mà là một diễn viên có thực lực, giàu nội tâm và khả năng biến hóa đa dạng.

Trước khi bị khởi tố và bắt tạm giam, khán giả vẫn quen nhắc đến Trương Ngọc Ánh với danh xưng “nữ hoàng cảnh nóng”.

Cô là một trong số ít nữ diễn viên có vẻ ngoài gợi cảm của điện ảnh Việt và không ngần ngại dấn thân, chấp nhận đóng những cảnh quay táo bạo để phục vụ cho nhân vật và câu chuyện phim.

Mặc dù vậy, nữ diễn viên từng chia sẻ việc đóng cảnh nóng rất khó và bản thân cô không hề thích. Cô phải cố gắng giữ "lạnh" để không phải diễn đi diễn lại nhiều lần và thể hiện sao cho khán giả thấy được cảm xúc chân thực nhất mà vẫn không phản cảm.

Trương Ngọc Ánh trong cảnh nóng phim "Áo lụa Hà Đông" (Ảnh: Chụp màn hình).

Vai Dần trong Áo lụa Hà Đông được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của Trương Ngọc Ánh. Cảnh nóng giữa Dần và người chồng gù (NSND Quốc Khánh đóng) không hề dung tục mà giàu cảm xúc, gợi lên nỗi khao khát được yêu thương trong bi kịch của 2 thân phận.

Giữa đêm mưa rét buốt, đôi chân trần run rẩy, chiếc khăn tay khẽ đặt lên mặt… tất cả tạo nên một khung hình vừa thi vị vừa đầy ám ảnh.

“Trời rét căm căm, chúng tôi phải quay dưới làn nước giả mưa. Chúng tôi phải tập từng chi tiết nhỏ như bàn chân phải cọ vào nhau như thế nào, đùi và cái tay ra sao…”, Trương Ngọc Ánh từng kể.

Sau Áo lụa Hà Đông, Trương Ngọc Ánh tiếp tục gây chú ý với Ngọc viễn đông - bộ phim mang màu sắc liêu trai của đạo diễn Cường Ngô. Trong phim, Trương Ngọc Ánh vào vai một người phụ nữ bí ẩn, trải qua nhiều kiếp nạn và chỉ sau 9 lần đầu thai mới được trở lại làm người.

Nhân vật mang màu sắc liêu trai, vừa hư ảo vừa ám ảnh, đòi hỏi diễn viên phải thể hiện được sự biến hóa qua từng lần xuất hiện mà vẫn giữ được nét mê hoặc, cuốn hút của người đàn bà bước ra từ cõi mộng.

Ở Ngọc viễn đông, cảnh nóng của cô cùng diễn viên người Thái Lan được thực hiện trên con thuyền nhỏ, giữa không gian mờ ảo, đậm chất tượng trưng.

Dù gặp rào cản ngôn ngữ, Trương Ngọc Ánh vẫn truyền tải cảm xúc bằng ánh mắt và biểu cảm tinh tế, khiến cảnh phim trở nên mê hoặc và đầy nghệ thuật.

Cảnh nóng của nhân vật Tùng Hero (Kim Lý) và nhân vật "bà trùm" do Trương Ngọc Ánh thủ vai trong "Hương Ga" (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm 2014, Trương Ngọc Ánh đánh dấu sự trở lại ngoạn mục với Hương Ga - bộ phim hành động tội phạm dựa trên câu chuyện có thật.

Trong phim này, cô thủ vai "bà trùm" đất cảng từng trải và có tới 3 cảnh nóng với 3 người đàn ông khác nhau gây chú ý.

Cảnh thứ nhất là với người tình cũ Hưng Mã (Hiếu Nguyễn đóng), cảnh thứ 2 với Tuấn Chợ (siêu mẫu Quang Hòa) trong phân đoạn bị cưỡng bức, và cuối cùng là cảnh ân ái nóng bỏng với người chồng Tùng Hero (Kim Lý thủ vai).

Mỗi phân cảnh đều được thể hiện với sắc thái riêng - khi dữ dội, khi đau đớn, khi đầy đam mê.

Đặc biệt, cảnh ân ái cùng Kim Lý được xem là “bạo liệt” nhất, nhưng vẫn toát lên tính điện ảnh nhờ cách thể hiện tiết chế. Nhờ sự ăn ý giữa hai diễn viên, cảnh quay được thực hiện nhanh chóng và trở thành tâm điểm bàn luận suốt thời gian dài.

Đến ồn ào nợ hàng chục tỷ đồng

Trước khi vướng vào vòng lao lý, Trương Ngọc Ánh từng đối mặt với khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Cô liên tiếp gặp rắc rối trong kinh doanh, từ việc bị đối tác “bùng” tiền đến phải bán tài sản để trang trải nợ nần.

Là chủ một công ty sản xuất phim, Trương Ngọc Ánh từng mạnh tay đầu tư cho nhiều dự án điện ảnh với mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, hàng loạt biến cố tài chính liên tiếp đã đẩy cô vào vòng xoáy kiện tụng và ồn ào truyền thông.

Vụ việc đầu tiên được nhắc đến là tranh chấp giữa Công ty TNHH Universe Media Vietnam (Unimedia) và Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật Liên quốc gia - nơi Trương Ngọc Ánh giữ chức Giám đốc kiêm cổ đông lớn.

Năm 2020, 2 bên ký hợp đồng hợp tác sản xuất phim Không thể thiếu nhau, trong đó Unimedia tạm ứng 6,6 tỷ đồng.

Đầu năm 2024, Công ty TNHH Universe Media Vietnam nộp đơn khởi kiện Công ty TNHH Giải trí Nghệ thuật Liên quốc gia, yêu cầu hoàn trả số tiền 6,6 tỷ đồng tạm ứng cho dự án phim Không thể thiếu nhau.

Tuy nhiên, phía công ty của Trương Ngọc Ánh liên tục trì hoãn. Từ tháng 1/2024, Unimedia đã khởi kiện tại TAND TP Thủ Đức, yêu cầu phía bị đơn thanh toán đầy đủ cả gốc lẫn lãi chậm trả.

Trước đó, Unimedia từng chủ động đề xuất phương án giảm nợ xuống còn 3,3 tỷ đồng, kèm lịch trả dần và nhiều lần gia hạn. Tuy nhiên, dù được tạo điều kiện, phía công ty của Trương Ngọc Ánh vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán, khiến vụ việc kéo dài hơn 4 năm.

Ngoài ra, vào tháng 7/2024, Trương Ngọc Ánh bị Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh TPHCM khởi kiện vì khoản nợ hơn 324 triệu đồng từ các hợp đồng tổ chức sự kiện và sản xuất nội dung.

Thời điểm đó, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh TPHCM cho biết dù đã ký biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng từ 12/2023, phía nữ diễn viên không thanh toán như cam kết.

Phải đến ngày 28/10/2024, trung tâm mới thông báo rút đơn kiện vì phía Trương Ngọc Ánh đã thanh toán xong khoản nợ.

Bước sang năm 2025, Trương Ngọc Ánh tiếp tục gặp rắc rối khác khi công khai việc bị một đối tác nợ tới 24 tỷ đồng. Trong một sự kiện vào tháng 4, nữ diễn viên cho biết vẫn đang theo đuổi vụ kiện và 2 bên sắp sửa ra tòa.

"Tôi giờ chỉ cần đòi được một nửa số tiền họ nợ, thậm chí chấp nhận để họ chia ra nhiều đợt trả. Nhưng sau cùng họ vẫn lảng tránh. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải kiện", cô nói.

Trên trang cá nhân, cô đăng bài dài kêu gọi doanh nghiệp này thanh toán khoản công nợ đã được xác nhận nhưng liên tục bị trì hoãn và né tránh.

Chia sẻ với truyền thông, Trương Ngọc Ánh thừa nhận chuỗi kiện tụng và khủng hoảng tài chính khiến cô suy sụp tinh thần, thậm chí phải bán tài sản để trang trải và thanh toán cho nhân viên, đối tác.

“Tôi không muốn ai bị thiệt thòi vì những biến cố ngoài ý muốn”, nữ diễn viên từng nói.