Lộ khoảnh khắc Mai Tài Phến đáp lại khi Mỹ Tâm gọi anh trước 40.000 người

Concert See the light của Mỹ Tâm tối 13/12 tại sân vận động Mỹ Đình không chỉ đánh dấu cột mốc mang tính “lịch sử” trong sự nghiệp hơn 25 năm ca hát của nữ ca sĩ, mà còn tạo nên nhiều khoảnh khắc khiến khán giả bàn tán sôi nổi.

Một trong số đó là giây phút Mai Tài Phến - người nhiều năm vướng tin đồn tình cảm với Mỹ Tâm - được nữ ca sĩ nhắc tên trực tiếp giữa biển người gần 40.000 khán giả.

Xuyên suốt hơn 4 tiếng đồng hồ diễn ra concert, Mỹ Tâm thể hiện gần 40 ca khúc, đưa khán giả đi qua nhiều giai đoạn cảm xúc khác nhau của hành trình âm nhạc mang tên “Tri âm”.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm gọi tên Mai Tài Phến sau khi khoe ảnh tình tứ với anh ngay trong concert cá nhân (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Khi nữ ca sĩ cất giọng trong ca khúc Nơi mình dừng chân, nhạc phim điện ảnh Chị trợ lý của anh, trên màn hình LED lớn bất ngờ xuất hiện hình ảnh Mỹ Tâm tình tứ bên Mai Tài Phến. Khoảnh khắc này lập tức khiến hàng chục nghìn khán giả reo hò, không khí sân vận động Mỹ Đình trở nên bùng nổ.

Trước phản ứng cuồng nhiệt của khán giả, Mỹ Tâm cười và chia sẻ trên sân khấu: “Các bạn reo vì hình ảnh này hả, dễ thương mà phải không? Bạn ấy có ở trong phim, bạn Mai Tài Phến. Bạn ấy đang ngồi ở đâu rồi, hãy giơ cánh tay cho Tâm thấy”.

Lời nói tưởng chừng bông đùa ấy lại nhanh chóng được xem như một sự “xác nhận ngầm” khi trước đó, trên mạng xã hội đã lan truyền hình ảnh một người đàn ông ngồi dưới hàng ghế khán giả, có vóc dáng và mái tóc giống Mai Tài Phến.

Những tưởng khán giả khó thấy được Mai Tài Phến trả lời thì mới đây trên mạng xã hội xuất hiện video nam diễn viên nhiệt tình đáp lời Mỹ Tâm.

Ngay khi Mỹ Tâm lên tiếng, Mai Tài Phến lập tức vẫy tay đầy nhiệt tình về phía sân khấu. Sau đó, anh còn “bắn tim” đáp lại Mỹ Tâm.

Khoảnh khắc Mai Tài Phến nhiệt tình đáp lại khi Mỹ Tâm gọi tên anh trước 40.000 người (Video: TikTok Saigondaily).

Khoảnh khắc tương tác ngắn ngủi nhưng đầy thân mật này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những đoạn clip được chia sẻ nhiều nhất sau concert See the light. Nhiều khán giả nhận xét, giữa không gian sân vận động rộng lớn, sự hiện diện âm thầm của Mai Tài Phến lại tạo cảm giác gần gũi, riêng tư và “tình bể bình” theo cách rất khác.

Sau đêm diễn, Mai Tài Phến tiếp tục gây chú ý khi đăng tải hình ảnh chụp tại concert trên Facebook cá nhân. Kèm theo bức ảnh là dòng chia sẻ ngắn gọn: “Hiện tại là đẹp nhất”.

Bài đăng không nhắc trực tiếp đến Mỹ Tâm, không giải thích thêm, nhưng bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là lời khẳng định đầy ẩn ý của nam diễn viên, nhất là khi anh xuất hiện lặng lẽ để cổ vũ Mỹ Tâm giữa hàng chục nghìn khán giả.

Thậm chí, nhiều fan của Mỹ Tâm đã ùa vào bài đăng của Mai Tài Phến để nhận... "anh rể".

Hình ảnh Mai Tài Phến chia sẻ trên Facebook cá nhân kèm chú thích: "Hiện tại là đẹp nhất" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong concert See the light, Mỹ Tâm cũng khiến khán giả bất ngờ khi hé lộ sẽ trở lại với điện ảnh vào đầu năm 2026. Trên màn hình lớn, đoạn clip “nhá hàng” cho thấy hình ảnh nữ ca sĩ tựa đầu vào vai một người đàn ông với ánh nhìn xa xăm.

Những lớp họa tiết nhòe, xước như bề mặt phim cũ bao phủ khung hình, gợi liên tưởng đến dòng phim tâm lý - lãng mạn. Danh tính nhân vật nam được giữ kín, nhưng không ít khán giả tin rằng đó rất có thể là Mai Tài Phến và dự đoán về khả năng Chị trợ lý của anh có phần tiếp theo.

Trước đó, Mai Tài Phến cũng từng nhiều lần đồng hành cùng Mỹ Tâm một cách âm thầm. Anh xuất hiện trong buổi tổng duyệt concert, có mặt trong bữa tiệc mừng cùng ê-kíp sau đêm diễn, nhưng luôn giữ vị trí lặng lẽ phía sau.

Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ bắt đầu được công chúng chú ý từ sau lần hợp tác trong Chị trợ lý của anh năm 2019. Suốt nhiều năm qua, cả hai thường xuyên bị bắt gặp bên nhau trong các sự kiện, đời thường, song chưa từng chính thức xác nhận chuyện tình cảm.

Hình ảnh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim "Chị trợ lý của anh" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Về phía mình, Mỹ Tâm từng chia sẻ rằng cô cảm thấy vui và an toàn khi ở bên Mai Tài Phến.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng nhiều lần né tránh những câu hỏi liên quan đến đời tư, giữ thái độ kín tiếng quen thuộc. Chính sự mập mờ, vừa đủ khoảng cách nhưng cũng không giấu giếm hoàn toàn này khiến câu chuyện giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn là đề tài được công chúng quan tâm.