Trương Ngọc Ánh: Biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt một thời

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội. Năm 1992, cô giành giải Nhất cuộc thi Nữ sinh duyên dáng Hà Nội, sau đó tiếp tục đăng quang Hoa khôi Noel Hà Nội, trở thành gương mặt nổi bật trong giới trẻ thời bấy giờ.

Một năm sau, cơ duyên nghệ thuật đến khi cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh phát hiện và giới thiệu cô với đạo diễn Lưu Phước Sang, giúp Trương Ngọc Ánh có vai diễn đầu tiên trong phim Em và Michael.

Sở hữu khuôn miệng rộng, gương mặt vuông vức và đôi mắt to dài đầy biểu cảm, Trương Ngọc Ánh nhanh chóng trở thành một trong những nhan sắc gây chú ý của điện ảnh Việt thập niên 1990.

Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động ở nhiều lĩnh vực như trình diễn thời trang và ca hát. Năm 1995, người đẹp ghi dấu khi giành giải Người mẫu ăn ảnh nhất tại cuộc thi Tìm kiếm người mẫu châu Á và sau đó đăng quang Hoa hậu Thời trang Quốc tế tại Ai Cập, khẳng định sức hút của một gương mặt đa tài.

"Cô Dần" của phim Áo lụa Hà Đông sở hữu vẻ ngoài ngây thơ khi còn trẻ.

Trước khi được biết đến nhiều với các vai diễn nóng bỏng, Trương Ngọc Ánh từng là một trong những mẫu nữ nổi tiếng của Việt Nam. Ngay từ lúc đó, cô đã định hình phong cách gợi cảm cho mình.

Sau hơn 3 thập kỷ, ở tuổi U50, Trương Ngọc Ánh dần trẻ hóa phong cách thời trang. Khi thì xuất hiện với cami top phối quần jeans năng động, khi lại chọn crop-top ôm sát kết hợp legging tối màu tôn dáng.

Nữ diễn viên từng cho biết, chị cân bằng thời gian làm việc và chăm sóc gia đình nên có thời gian chăm chút cho bản thân hơn.

Trương Ngọc Ánh được ví là biểu tượng gợi cảm từ đời thường đến sàn diễn thời trang.

Trong ảnh, Trương Ngọc Ánh trình diễn trang phục ôm sát tôn dáng, kết hợp khăn trùm đầu và kính râm, toát lên vẻ cá tính và quyến rũ.

Trương Ngọc Ánh cũng không ngại thử thách bản thân với bikini cắt xẻ táo bạo. Cô cho thấy sự tự tin và phong thái cuốn hút của người phụ nữ hiện đại, giữ được hình thể săn chắc, quyến rũ dù ở độ tuổi trung niên.

Trong công việc, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ phong cách quen thuộc vừa gợi cảm vừa quyền lực. Trang phục kết hợp với lối trang điểm sắc sảo làm toát lên thần thái tự tin, quyến rũ của nữ diễn viên.

Ảnh: Facebook nhân vật