Con trai nhà Beckham mê mẩn bạn gái hơn 3 tuổi

Trên trang cá nhân, Romeo Beckham và Kim Turnbull đồng loạt chia sẻ loạt hình ảnh thân mật. Con trai danh thủ David Beckham đăng tải bức ảnh chụp từ phía sau, ghi lại khoảnh khắc cả hai nắm tay nhau, kèm biểu tượng trái tim.

Trong ảnh, cặp đôi diện trang phục đồng điệu, thể hiện sự gắn bó. Sau đó, Kim Turnbull tiếp tục đăng tải loạt ảnh cả hai cùng đi ăn trưa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Romeo Beckham và Kim Turnbull hẹn hò vào cuối tuần (Ảnh: Instagram).

Thông tin Romeo và Kim tái hợp từng được lan truyền từ tháng 10, song cặp đôi không lên tiếng xác nhận. Trước đó, họ được cho là đã trải qua quãng thời gian ngắn xa cách.

Kim Turnbull từng gây chú ý khi bị đồn đoán là nguyên nhân khiến Brooklyn Beckham - con trai cả của gia đình Beckham - rạn nứt với gia đình và vắng mặt tại một số sự kiện.

Theo một số nguồn tin, Kim và Brooklyn từng có thời gian ngắn tìm hiểu, khiến Brooklyn không ủng hộ việc em trai hẹn hò với cô vì lo ngại Romeo bị tổn thương.

Cuối năm 2024, Romeo và Kim chính thức công khai mối quan hệ. Thời điểm đó, nguồn tin thân cận cho biết Victoria Beckham khá hài lòng với chuyện tình cảm của con trai. Trước Kim Turnbull, Romeo từng có thời gian ngắn hẹn hò với nhiếp ảnh gia người Mỹ Gray Sorrenti.

Romeo bắt đầu hẹn hò với Kim vào cuối năm ngoái, chia tay vào giữa năm rồi nhanh chóng tái hợp (Ảnh: Vogue).

Kim Turnbull hơn Romeo 3 tuổi, hiện hoạt động với vai trò người mẫu và DJ tại London (Anh). Người đẹp 24 tuổi bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 2017, từng góp mặt trong các chiến dịch của nhiều thương hiệu lớn như Tommy Hilfiger, Rimmel London và Ellesse.

Ở lĩnh vực DJ, Kim từng biểu diễn tại nhiều thành phố như London, Lagos và Paris. Cô xuất thân trong gia đình có truyền thống sáng tạo, với cha là Alex Turnbull - người từng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và kinh doanh hãng thu âm.

Dù vấp phải một số phản đối từ Brooklyn Beckham, Kim vẫn được David và Victoria Beckham chào đón. Cô thường xuyên xuất hiện cùng gia đình Beckham tại các sự kiện lớn, thậm chí tham dự show thời trang của Victoria Beckham tại Paris (Pháp) hồi tháng 3, xuất hiện trong tiệc sinh nhật của David Beckham hồi tháng 5.

Kim Turnbull hơn bạn trai 3 tuổi, đang là người mẫu kiêm DJ tại Anh (Ảnh: News).

Sau khoảng 7 tháng hẹn hò, Romeo và Kim được cho là đã chia tay vào mùa hè vừa qua, nguyên nhân đến từ áp lực gia đình. Tuy nhiên, không lâu sau đó, cặp đôi lại tái hợp. Một nguồn tin tiết lộ Romeo đặc biệt say mê bạn gái hơn tuổi.

“Mọi chuyện khá rõ ràng. Romeo và Kim đều còn trẻ. Họ đã có quãng thời gian vui vẻ bên nhau. Không phải mối quan hệ nào ở độ tuổi này cũng kéo dài mãi, nhưng họ vẫn giữ thái độ thân thiện. David và Victoria rất quý Kim vì cô ấy khiến Romeo hạnh phúc”, Daily Mail dẫn lời nguồn tin.

Romeo Beckham là con trai thứ 2 của David và Victoria Beckham. Thuở nhỏ, anh từng gặp nhiều vấn đề sức khỏe và được gia đình tiết lộ mắc chứng động kinh. Romeo sớm bước chân vào làng thời trang khi làm gương mặt đại diện cho Burberry từ năm 10 tuổi.

Những năm gần đây, anh hoạt động với vai trò người mẫu, hợp tác cùng các thương hiệu lớn như Saint Laurent, L’Uomo Vogue và Puma. Romeo được nhận xét là người tình cảm, yêu thời trang và được kỳ vọng nối nghiệp kinh doanh của mẹ.