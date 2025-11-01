Tội danh diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố có mức án đến 20 năm tù

Phát hiện nhiều tài liệu, chứng cứ tại nơi ở của diễn viên Trương Ngọc Ánh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Trương Ngọc Ánh (nghệ sĩ, diễn viên) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Khung hình phạt tới 20 năm tù

Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, thuộc loại tội phạm nguy hiểm, xảy ra khi một cá nhân lợi dụng hợp đồng vay, mượn, thuê tài sản để chiếm đoạt, thể hiện qua hành vi cố tình không trả dù có khả năng hoặc đã sử dụng tài sản vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến mất khả năng chi trả.

Khung hình phạt nhẹ nhất của tội danh này được áp dụng cho hành vi chiếm đoạt tài sản từ 4 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, với mức án phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Khi tài sản bị chiếm đoạt tăng lên từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc có các tình tiết tăng nặng như có tổ chức, chuyên nghiệp, hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt, mức án từ 2 năm đến 7 năm tù.

Nếu thiệt hại đạt từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, hình phạt từ 5 năm đến 12 năm tù. Nghiêm khắc nhất, việc chiếm đoạt tài sản từ 500 triệu đồng trở lên, người phạm tội đối diện với mức án từ 12 năm đến 20 năm tù.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể phải nộp phạt bổ sung bằng tiền mặt từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc bị tịch thu tài sản.

Trương Ngọc Ánh bị khởi tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Một luật sư thuộc Đoàn Luật sư TPHCM cho biết, tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thường xảy ra khi người phạm tội lợi dụng mối quan hệ tin cậy, hợp đồng dân sự hoặc uy tín cá nhân để vay, mượn, nhận tài sản rồi cố tình chiếm đoạt.

Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản khác với tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản là người phạm tội ban đầu có được tài sản hợp pháp, nhưng sau đó dùng thủ đoạn gian dối, bỏ trốn hoặc không hoàn trả nhằm chiếm đoạt.

Theo thông tin điều tra ban đầu, số tiền diễn viên Trương Ngọc Ánh bị cáo buộc chiếm đoạt là hàng tỷ đồng, nên khung hình phạt cao nhất đến 20 năm tù. Quá trình điều tra, nhà chức trách sẽ làm rõ giá trị tài sản bị chiếm đoạt, động cơ và hành vi cụ thể của bị can, để quyết định trong việc truy tố và lượng hình.

Trường hợp diễn viên Trương Ngọc Ánh hợp tác điều tra, khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại, hoặc có nhân thân tốt, đây có thể là các tình tiết giảm nhẹ được tòa án xem xét khi lượng hình.

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự lên tới 20 năm

Sau khi Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, nhiều bạn đọc thắc mắc tại sao hành vi của nữ diễn viên phim Đồng tiền xương máu diễn ra gần 20 năm trước, vẫn bị xử lý hình sự.

Làm rõ vấn đề trên, một luật sư cho rằng Bộ luật Hình sự Việt Nam chia tội phạm thành 4 cấp độ, dựa trên mức độ nguy hiểm, điều này không chỉ định khung hình phạt, mà còn quy định thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo đó, tội phạm ít nghiêm trọng (có mức phạt tù tối đa 3 năm) có thời hiệu truy cứu là 5 năm. Tội phạm nghiêm trọng (mức phạt tối đa 7 năm tù) có thời hiệu là 10 năm.

Đối với loại tội phạm rất nghiêm trọng (mức phạt tối đa 15 năm tù) thời hiệu được kéo dài lên 15 năm. Nghiêm khắc nhất là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng (mức phạt từ trên 15 năm tù đến tử hình) có thời hiệu truy cứu là 20 năm.

Các cơ quan tiến hành tố tụng khám xét nơi ở của Trương Ngọc Ánh (Ảnh: Lê Trai).

Trong vụ án này, theo thông tin điều tra ban đầu, bị can Trương Ngọc Ánh thực hiện hành vi phạm tội từ năm 2007 đến năm 2008, với số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng. Như vậy, hành vi của nữ diễn viên phim Đồng tiền xương máu có khung hình phạt cao nhất là 20 năm tù, thuộc vào hành vi đặc biệt nghiêm trọng và có thời hiệu xử lý trách nhiệm hình sự lên đến 20 năm.

Trước đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng, số 25 Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận (TPHCM), có đơn tố cáo Trương Ngọc Ánh - người từng giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc công ty - có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007 do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (tương đương 149 tỷ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ). Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng.

Theo hợp đồng đầu tư ký kết ngày 25/1/2008, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, kết quả xác minh từ công an cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, trú tại phường Tân Định, TPHCM) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.