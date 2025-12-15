Rhymastic bắn rap tiếng Anh, đạo diễn Avatar 3 thích thú "xin mang về"

Đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện giữa rapper Rhymastic và đạo diễn James Cameron đang nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Đây là cuộc giao lưu nhân sự kiện quảng bá phim Avatar: Lửa và tro tàn (Avatar 3) cho khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại New Zealand hôm 13/12 vừa qua. Ở sự kiện này, Rhymastic là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt.

Rhymastic hào hứng khi trò chuyện cùng đạo diễn James Cameron (Video: Facebook nhân vật).

Rapper Rhymastic cho biết, anh vốn là người hâm mộ của những bộ phim do đạo diễn James Cameron thực hiện. Gần đây, anh được thưởng thức trước bộ phim Avatar 3 và có những trải nghiệm thú vị với tác phẩm được kỳ vọng là bom tấn tỷ USD mới của Hollywood.

Anh cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được trò chuyện cùng vị đạo diễn người Canada. "Tôi đã xem bộ phim với định dạng 3D, đắm chìm với từng phút của bộ phim. Tôi thích cách xây dựng thế giới và nhân vật trong phim", Rhymastic nói.

Rhymastic hào hứng trong chuyến công tác ở New Zealand (Ảnh: Facebook nhân vật).

Để tạo bất ngờ cho đạo diễn James Cameron, rapper Rhymastic còn dành tặng ông món quà đặc biệt, đó là thể hiện một đoạn rap "chay" (không có nhạc) bằng tiếng Anh. Đoạn rap có nội dung và cảm hứng từ bộ phim, khiến đạo diễn Avatar 3 rất thích thú.

Ông James Cameron hưởng ứng: "Rất tuyệt vời. Tôi rất ấn tượng. Hãy gửi cho tôi bản rap này để mang về".

Vị đạo diễn huyền thoại của Hollywood cho biết, ông mong khán giả Việt Nam sẽ có phản ứng tốt, đồng cảm với thông điệp mà ông gửi gắm trong bộ phim Avatar 3. Ông cũng cho rằng, câu chuyện trong Avatar 3 có những nét tương đồng với ý chí kiên cường, vượt khó khăn của người dân Việt Nam.

Hình tượng trong sản phẩm âm nhạc gần đây của Rhymastic lấy cảm hứng từ nhân vật Varang của "Avatar 3" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khán giả bày tỏ thích thú về cuộc trò chuyện giữa Rhymastic và đạo diễn Avatar. Hồi tháng 11, Rhymastic cũng thể hiện niềm mến mộ cho thương hiệu điện ảnh Avatar khi xây dựng hình ảnh tương đồng với vị thủ lĩnh quyền lực Varang trong bản rap Thì sao.