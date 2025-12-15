Tân Hoa hậu Hoàn vũ được "biển người" chào đón khi trở về nước

Trong sự kiện, Fátima Bosch diện váy quây màu xanh, đội vương miện Hoa hậu Hoàn vũ. Cô liên tục vẫy tay chào và nhận được tiếng hò reo, gọi tên từ đám đông. Fátima Bosch là người đẹp thứ 4 của Mexico đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch được chào đón khi về Mexico (Ảnh: Nuestra Belleza México).

Fátima Bosch (SN 2000) là người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 vào tháng 9 và đại diện quốc gia dự thi quốc tế. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Universidad Iberoamericana, chuyên ngành Thiết kế thời trang và may mặc.

Sở hữu chiều cao 1,74 m, gương mặt sắc sảo cùng thương hiệu thời trang riêng, Fátima Bosch được chú ý ngay từ những ngày đầu cuộc thi. Cô sinh trưởng trong gia đình có nền tảng chính trị - kinh doanh tại Mexico.

Sau chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 diễn ra vào tháng 11, chiến thắng của Fátima Bosch vấp phải nhiều nghi vấn từ cộng đồng mạng. Một số ý kiến cho rằng kết quả có dấu hiệu dàn xếp.

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Fátima Bosch hạnh phúc đón nhận tình cảm của người hâm mộ ở quê nhà (Ảnh: Nuestra Belleza México).

Fátima Bosch đối mặt với làn sóng phản đối trên khắp toàn cầu sau khi đăng quang (Ảnh: Nuestra Belleza México).

Trước những tranh cãi, Fátima Bosch khẳng định cô xứng đáng với vương miện nhờ sự nỗ lực và quá trình chuẩn bị nghiêm túc trong suốt hành trình dự thi.

Sự trở về của tân Hoa hậu Hoàn vũ diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) đang đối mặt với nhiều biến động nhân sự và pháp lý. Mới đây, MUO thông báo ông Mario Búcaro đã kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc điều hành (CEO) chỉ sau một tháng được bổ nhiệm.

Trong thông cáo, MUO cho biết ông Mario Búcaro đảm nhận vai trò lãnh đạo điều hành trong quá trình sản xuất Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 74 tại Bangkok (Thái Lan). Về phần mình, ông Búcaro khẳng định luôn làm việc với các tiêu chuẩn đạo đức cao nhất và coi thời gian tại MUO là trải nghiệm học hỏi quý giá.

Sau khi ông Mario Búcaro rời vị trí CEO, MUO hiện chưa công bố người kế nhiệm. Tổ chức cho biết quá trình chuyển giao đang được tiến hành theo đúng quy trình nội bộ và sẽ sớm có thông báo chính thức.

Fátima Bosch là Hoa hậu Hoàn vũ có nhiệm kỳ sóng gió trong lịch sử đấu trường nhan sắc danh giá nhất hành tinh (Ảnh: Instagram).

Trước đó, ông Mario Búcaro được bổ nhiệm thay bà Anne Jakrajutatip - tỷ phú chuyển giới người Thái Lan - người đã từ chức vào tháng 5. Hiện, bà Anne bị tòa án Thái Lan ra lệnh bắt giữ do không ra hầu tòa và được cho là đã rời sang Mexico.

Bên cạnh đó, hãng tin AP đưa tin Cơ quan Tình báo Tài chính Mexico đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của ông Raul Rocha - Chủ tịch MUO - trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến buôn bán ma túy, vũ khí và nhiên liệu.

Việc nhiều lãnh đạo chủ chốt của MUO vướng vòng lao lý, trong khi vị trí CEO vẫn bị bỏ trống, khiến khán giả không khỏi lo ngại về tương lai của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.