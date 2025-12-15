Điều ít biết về cuộc sống của cựu Tổng thống Syria Assad ở Nga

Cựu Tổng thống Bashar al-Assad cùng vợ, bà Asma, đi dạo với các con tại thành phố Aleppo, miền Bắc Syria vào năm 2022 (Ảnh: AFP).

Cựu Tổng thống Syria Bashar Assad, một đồng minh lâu năm của Nga, đã từ bỏ quyền lực vào tháng 12 năm ngoái khi lực lượng do nhóm Hồi giáo Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dẫn đầu chiếm thủ đô Damascus.

Chính quyền Tổng thống Assad sụp đổ chỉ 10 ngày sau khi các phe đối lập mở chiến dịch tấn công quy mô lớn từ thành trì Idlib. Khi phe đối lập tuyên bố kiểm soát thủ đô Damascus, gia đình ông Assad đã rời dinh tổng thống.

Sự kiện này đặt dấu chấm hết cho hơn nửa thế kỷ lãnh đạo Syria của gia tộc Assad.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cấp quy chế tị nạn cho gia đình ông Assad và họ đã tới Moscow.

Một người bạn của gia đình ông Assad, cùng các nguồn tin ở Nga và Syria, cũng như dữ liệu bị rò rỉ, đã giúp hé lộ những thông tin hiếm hoi về cuộc sống của gia đình cựu Tổng thống Syria.

Báo Guardian (Anh) dẫn các nguồn tin cho biết, sau khi rời bỏ quyền lực ở Syria và chuyển đến Nga, cựu Tổng thống Assad được cho là đang quay lại với con đường y khoa, cụ thể là nhãn khoa. Trước đây, ông Assad từng được đào tạo về nhãn khoa ở London, Anh.

“Ông ấy đang học tiếng Nga và ôn lại kiến ​​thức nhãn khoa”, một người bạn của gia đình ông Assad, người vẫn giữ liên lạc với họ, cho biết.

“Đó là niềm đam mê của ông ấy, rõ ràng ông ấy không cần tiền. Ngay cả trước khi xung đột ở Syria bắt đầu nổ ra, ông ấy vẫn thường xuyên hành nghề nhãn khoa ở Damascus”, nguồn tin tiết lộ, ám chỉ rằng giới thượng lưu giàu có ở Moscow có thể là khách hàng ưu tiên mà ông Assad hướng đến.

Theo Guardian, một năm sau khi binh biến nổ ra ở Syria, gia đình ông Assad đang sinh sống tại khu Rublyovka danh tiếng, một khu dân cư khép kín dành cho giới thượng lưu Moscow.

Mặc dù dư dả tài chính và sống trong điều kiện sung túc, gia đình ông Asssad lại bị tách biệt khỏi giới thượng lưu Syria và Nga dù các mối quan hệ này vẫn được duy trì trước đây.

“Cuộc sống của ông ấy rất lặng lẽ. Ông ấy hầu như không liên lạc với thế giới bên ngoài. Ông ấy chỉ liên lạc với một vài người từng ở trong dinh tổng thống trước đây, như (cựu bộ trưởng phụ trách các vấn đề tổng thống Syria) Mansour Azzam và (cộng sự kinh tế hàng đầu của Assad) Yassar Ibrahim”, một người bạn thân của gia đình ông Assad cho biết.

Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin nói rằng, ông Assad hầu như không còn liên hệ với Tổng thống Vladimir Putin và giới tinh hoa chính trị Nga.

Trong những tháng đầu tới Nga, gia đình ông Assad đã tập trung ở Moscow để chữa bệnh cho bà Asma, cựu Đệ nhất phu nhân Syria. Bà Asma đã mắc bệnh bạch cầu nhiều năm. Theo một nguồn tin, cựu Đệ nhất phu nhân Syria đã hồi phục sau liệu pháp thử nghiệm dưới sự giám sát của các cơ quan an ninh Nga.

Zein al-Assad (váy trắng) trong lễ tốt nghiệp đại học (Ảnh: Guardian).

Trong khi đó, cuộc sống của các con nhà Tổng thống Assad dường như khá êm đềm, khi họ dần thích nghi với cuộc sống mới ở Moscow.

“Chúng có vẻ hơi ngơ ngác. Tôi nghĩ chúng vẫn còn hơi sốc. Chúng đang quen dần với cuộc sống không còn là gia đình quyền lực nhất nữa”, một người bạn của gia đình Assad, người từng gặp các con của ông vài tháng trước, cho biết.

Lần duy nhất gia đình Assad, không có cựu tổng thống, xuất hiện cùng nhau trước công chúng kể từ khi rời khỏi Syria là tại lễ tốt nghiệp của con gái ông, Zein al-Assad, vào ngày 30/6. Zein nhận bằng cử nhân quan hệ quốc tế tại MGIMO, trường đại học danh tiếng ở Moscow mà phần lớn quan chức cấp cao của Nga theo học.

Một bức ảnh trên trang web chính thức của MGIMO cho thấy Zein, 22 tuổi, đứng cùng các sinh viên tốt nghiệp khác. Trong một video khác từ sự kiện, các thành viên trong gia đình ông Assad, bao gồm bà Asma và 2 con trai của bà là Hafez, 24 tuổi, và Karim, 21 tuổi, cũng tham dự sự kiện.

Ban đầu, gia đình ông Assad hy vọng sẽ chuyển từ Moscow đến UAE. UAE là một địa điểm quen thuộc hơn nhiều đối với họ. Theo một người bạn của gia đình, họ không nói tiếng Nga và gặp khó khăn trong việc hòa nhập vào các mối quan hệ xã hội ở Nga.

Tuy nhiên, gia đình ông Assad hiện nhận ra rằng việc chuyển đến sống hoàn toàn ở UAE sẽ không thể xảy ra trong một khoảng thời gian nữa, vì ngay cả UAE cảm thấy không thoải mái khi tiếp đón cựu Tổng thống Syria, theo Guardian.