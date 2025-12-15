Á khôi khoe dáng gợi cảm với chiếc áo khoác được các "chân dài" săn đón

Ba cách phối áo dạ dáng dài thời thượng của Á khôi Nông Thị Hằng (Video: Lê Phương Anh).

Khi thời tiết Hà Nội bước vào những ngày se lạnh đầu mùa, áo khoác dạ dáng dài trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều cô gái. Không chỉ giữ ấm, chiếc áo còn đóng vai trò là điểm nhấn tạo nên vẻ sang trọng, thời thượng cho người mặc.

Tuy nhiên, loại trang phục này có nhược điểm là kén chiều cao và dễ "dìm dáng".

Cùng với ê-kíp thời trang Dân trí, Á khôi 1 Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024 Nông Thị Hằng giới thiệu 3 cách phối áo khoác dạ dáng dài vừa linh hoạt, vừa dễ ứng dụng, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Sinh năm 2002, từng lọt top 10 Người đẹp xứ Tuyên 2022, Nông Thị Hằng hiện là gương mặt được chú ý sau khi đạt danh hiệu Á khôi 1 cuộc thi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024.

Với lợi thế vóc dáng cao ráo và phong cách trẻ trung, cô dễ dàng thể hiện được tinh thần của từng trang phục.

Ở bộ trang phục đầu tiên, Nông Thị Hằng lựa chọn phong cách tối giản nhưng vẫn đảm bảo sự sang trọng cần thiết. Áo khoác dạ màu trắng phom đứng, giá 2,5 triệu đồng, trở thành điểm nhấn chính của bộ đồ.

Với lợi thế chiều cao 1,7m, người đẹp không chỉ "cân" được những thiết kế áo dạ dáng dài, mà còn khoe được đôi chân dài miên man. Tông màu trắng cũng mang lại cảm giác nhã nhặn, phù hợp với những ngày Hà Nội trở lạnh nhưng vẫn còn chút nắng nhẹ đầu mùa.

Để tổng thể thêm hài hòa, Hằng kết hợp áo khoác dạ cùng chiếc áo ren bên trong, giá 300.000 đồng, tạo cảm giác mềm mại và là điểm nhấn tinh tế cho trang phục.

Cô chọn quần bó cạp cao màu trắng giá 1,1 triệu đồng, giúp cân bằng phần thân trên rộng của áo khoác và mang lại sự thanh thoát cho dáng người.

Theo Hằng, việc lựa chọn phụ kiện cùng tông màu trắng (white-on-white) giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa và tạo dấu ấn trưởng thành, nhã nhặn. Phong cách này phù hợp với môi trường công sở, những buổi hẹn cà phê hoặc các dịp dạo phố cuối tuần.

Cô cũng tạo một chút điểm nhấn để trang phục bớt đơn điệu với túi xách màu nâu.

Bộ thứ hai là lựa chọn gợi cảm nhất trong loạt trang phục mà Nông Thị Hằng giới thiệu. Cô diện áo dạ dáng dài màu đỏ, giá 3,3 triệu đồng. Gam màu nổi bật giúp trang phục thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Bên trong, Hằng chọn áo corset (áo nịt eo) màu đen giá 500.000 đồng, thiết kế ôm sát cơ thể, tôn vòng eo và đường cong một cách rõ nét.

Sự tương phản giữa lớp áo dạ kín đáo và corset gợi cảm mang lại hiệu ứng thị giác.

Cô chọn kính đen của YSL để tăng thêm vẻ sắc sảo và hiện đại cho tổng thể, đồng thời tạo điểm nhấn cho khuôn mặt.

Chân váy đen lấp lánh giá 1,6 triệu đồng giúp bắt sáng hiệu quả dưới ánh nắng, mang lại vẻ trẻ trung, thời thượng.

Theo Hằng, việc chọn áo dạ dáng dài màu đỏ không chỉ để tạo điểm nhấn thị giác mà còn giúp cô tự tin hơn khi xuất hiện ở những không gian đông người.

“Thật ra màu đỏ không hợp mệnh tôi đâu, nhưng ai gặp cũng bảo tôi mặc đỏ hợp lạ, vậy là tôi nghe theo số đông. Vì rõ ràng sắc đỏ khiến tôi trông mạnh mẽ hơn hẳn”, cô dí dỏm chia sẻ.

Á khôi cũng chọn giày cao gót đen giá 600.000 đồng, đồng điệu với trang phục mặc bên trong. Giày cao gót giúp dáng đi thanh thoát, đồng thời tạo vẻ ngoài sắc sảo, hiện đại, phù hợp cho những buổi tiệc tối cần sự nổi bật.

Ở bộ trang phục thứ ba, Nông Thị Hằng khai thác vẻ đẹp cổ điển với bảng màu đen chủ đạo, mang đến cảm giác bí ẩn và cuốn hút. Chiếc áo khoác màu đen giá 2,8 triệu đồng có độ mềm vừa phải, làm nổi bật sự chỉn chu và sang trọng của tổng thể.

Sắc đen vốn là một trong những tông màu được nhiều phụ nữ ưa chuộng, giúp che khuyết điểm cơ thể, tạo hiệu ứng thon gọn hơn khi lên hình.

Để trang phục thêm phần quyến rũ, Hằng phối cùng áo corset giá 500.000 đồng và quần cạp cao 200.000 đồng. Quần tất đen giúp tôn chiều dài đôi chân, đồng thời giữ sự kín đáo cần thiết.

Với phong cách đen chủ đạo, Hằng phối kính đen 11 triệu đồng và túi xách 600.000 đồng, giúp tổng thể trông thời thượng và cuốn hút hơn.

Hằng cũng lưu ý cách bảo quản áo khoác dạ: “Tôi thường treo thẳng áo trên móc, tránh gấp hoặc để nơi ẩm ướt, như vậy áo sẽ giữ được kiểu dáng và màu sắc lâu bền hơn”.

Đồng thời, Hằng cũng gợi ý cách phối trang phục linh hoạt với áo dạ dáng dài: “Bạn có thể kết hợp váy lụa nhẹ nhàng để mang đến vẻ nữ tính, quần jeans ống suông để tạo nét phóng khoáng, hoặc chân váy xếp ly cùng áo len cao cổ tinh tế cho những buổi hẹn hay sự kiện cần chỉn chu”.

Theo Á khôi Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2024, những cách phối này không chỉ giúp giữ ấm mà còn phát huy tối đa giá trị thời trang, mang lại vẻ bí ẩn và cuốn hút cho người mặc.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam