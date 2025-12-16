Nghệ An điều chỉnh phương thức tuyển dụng giáo viên gấp vì lý do bất ngờ

Ngày 15/12, ông Nguyễn Quốc Khánh, Trưởng phòng Tổ chức, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nghệ An, cho biết qua thống kê đơn vị đã tiếp nhận hơn 3.800 hồ sơ đăng ký tuyển dụng giáo viên đợt 1, năm 2025. Việc tiếp nhận hồ sơ kết thúc vào chiều 14/12.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, tỉnh Nghệ An sẽ tuyển dụng 840 chỉ tiêu giáo viên, nhân viên trường học ở cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Tỉnh Nghệ An tuyển dụng 840 giáo viên, nhân viên bổ sung cho các trường học (Ảnh minh họa: Hoàng Lam).

Các ứng viên phải trải qua vòng kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn hồ sơ trước khi tham gia kiểm tra kiến thức, kỹ năng chuyên môn theo hình thức vấn đáp. Thời gian thi vấn đáp của mỗi ứng viên là 30 phút, thang điểm 100.

Tuy nhiên, trước thực tế số hồ sơ đăng ký quá cao, Sở GD&ĐT Nghệ An đã có sự điều chỉnh về phương thức tuyển dụng để đảm bảo tiến độ tuyển dụng, kịp thời bổ sung giáo viên cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Sau khi vượt qua vòng kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn hồ sơ, các ứng viên tham gia vòng 2 với hình thức tự luận. Nội dung thi tự luận gồm: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển... trong thời gian 180 phút.

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; số điểm vòng 2 cộng điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của vị trí việc làm theo nguyện vọng và từng nhóm dự tuyển.

Điều chỉnh này không áp dụng đối với ứng viên thuộc diện thu hút theo quy định tại Nghị định số 179/2024/NĐ-CP của Chính phủ và tuyển dụng giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV ngày 11/3/2013.

Dự kiến phần thi tự luận của các ứng viên sẽ được tổ chức trong 2 ngày 27, 28/12.

Liên quan đến tuyển dụng giáo viên, ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu phải bảo đảm khách quan, tuyệt đối không để bất cứ ai can thiệp.

Người đứng đầu tỉnh Nghệ An giao Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ thành lập hội đồng tuyển dụng, tổ chức thi rõ ràng, công khai, minh bạch để chọn đúng nhân lực chất lượng cho ngành.

Ông Võ Trọng Hải nhấn mạnh, nếu quá trình tuyển dụng giáo viên có phát sinh đơn thư phản ánh, khiếu kiện, tỉnh sẽ lập đoàn thanh tra và yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc.