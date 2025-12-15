Hiệu trưởng Cao đẳng Du lịch Hà Nội bớt tiền A80 của sinh viên như thế nào?

Như đã đưa tin, tối 15/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội, cùng 2 cấp dưới về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Ba bị can này bị cáo buộc đã có hành vi "ăn chặn" tiền bồi dưỡng cho gần 1.000 sinh viên của trường khi tham gia phục vụ Lễ kỷ niệm, Diễu binh, Diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80).

Theo Công an Hà Nội, vào tháng 11, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch duyệt chi tiền cho 984 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tham gia A80 với tổng số tiền là 1.928.640.000 đồng.

Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội (Ảnh: P.N.).

Sau khi nhà trường nhận được Quyết định, Nguyễn Tuấn Ngọc, Trưởng phòng Công tác học sinh sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục, đã chỉ đạo Nguyễn Văn Sáng, chuyên viên phòng, thực hiện hoàn thiện chứng từ để quyết toán.

Tại chứng từ, Sáng đã để trống mục số tiền được nhận, không thể hiện số tiền được nhận. Sau khi sinh viên đã ký nhận tiền, Sáng tự hoàn thiện ghi thêm số tiền theo mức chi cho các buổi tập.

Bảng kê này Sáng nộp cho bộ phận kế toán tài chính của nhà trường để quyết toán tổng số tiền 1.928.640.000 đồng, tương ứng trên giấy tờ sổ sách mỗi sinh viên được nhận số tiền 1,96 triệu đồng.

Thực tế trước khi chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên, Sáng báo cáo Ngọc dự kiến chi 924.960.000 đồng cho 984 sinh viên (tương ứng 940.000 đồng/người). Ngoài ra chi 801.089.800 đồng là tiền mua đồ ăn cho sinh viên trong các ngày tập luyện (tương ứng 440.000 đồng/người). Còn dư lại hơn 202 triệu đồng không được chi trả, tương ứng mỗi sinh viên bị "ăn chặn" 580.000 đồng.

Ngọc báo cáo với Phạm Văn Long về phương án chi tiền trên và được Long đồng ý. Long chỉ đạo giữ lại hơn 202 triệu đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau.

Cơ quan công an nhận định, hành vi của các bị can đã gây thiệt hại cho sinh viên, tạo bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ sở giáo dục và làm sai lệch chủ trương chi trả kinh phí bồi dưỡng cho người tham gia sự kiện A80.