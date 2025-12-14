Khán giả mua vé 2 triệu đồng than "không nghe thấy gì" ở đêm nhạc Mỹ Tâm

Khán giả Vũ Hải Đăng ở Hà Nội bày tỏ sự thất vọng về trải nghiệm âm thanh tại concert (hòa nhạc) See the light của ca sĩ Mỹ Tâm diễn ra tối 13/12, sau khi chi 2 triệu đồng mua vé hạng Deluxe 2.

"Không có một sự bù đắp nào cho vị trí xấu cả, loa không, màn hình LED không, trước mặt chỉ là giàn giáo và hậu đài", anh bức xúc chia sẻ.

Vị khán giả nói thêm: "Chúng tôi ngồi trực tiếp trong sân mà ca sĩ ra hát chán chê rồi vẫn chả nhìn thấy đâu, lúc hát thì đoán được chút giai điệu còn lúc nói thì ôi thôi, không nghe một cái gì".

Góc nhìn của một khán giả hạng vé Deluxe tại concert Mỹ Tâm (Ảnh: Threads).

Anh Đăng kể lại, khán giả tại khu vực của anh đã đồng loạt hô vang "không nghe thấy gì, không nghe thấy gì". Tuy nhiên, tình hình không có gì thay đổi.

Ngoài vấn đề âm thanh, anh Đăng còn ghi nhận nhiều điểm trừ khác trong đêm nhạc của Mỹ Tâm. Điển hình là rác thải nilon xuất hiện khắp nơi, từ rải rác đến chất đống, cùng với sự tối tăm của khu vực check-in. Mùi của nhà vệ sinh và việc nam nữ sử dụng lẫn lộn do quá tải cũng khiến vị khán giả này ngán ngẩm.

May mắn thay, khi một số khán giả bắt đầu bỏ về, anh Đăng và một số người xung quanh đã có cơ hội di chuyển sang vị trí tốt hơn.

Concert "See the light" của Mỹ Tâm diễn ra tối 13/12 tại sân vận động Mỹ Đình (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ngoài những nhược điểm kể trên, khán giả này dành lời khen cho sự sắp xếp ca khúc trong chương trình mà theo anh là hợp lý, mở màn với Tóc nâu môi trầm và khép lại bằng See the light cùng Ước gì.

Phần lớn ca khúc đều quen thuộc với người hâm mộ, khiến không khí khán đài sôi động suốt chương trình. Nhiều bài như Hẹn ước từ hư vô hay Đúng cũng thành sai vốn có giai điệu nhẹ nhàng lại trở nên “vừa vặn” bất ngờ trên sân vận động nhờ cách phối mới, tạo cảm giác dễ chịu. Theo vị khán giả này, các bản phối nhanh, dồn dập, rất phù hợp không gian ngoài trời.

Về giọng hát, anh Đăng đánh giá Mỹ Tâm có chất giọng dày, vang và bao trùm toàn bộ sân vận động, càng về cuối chương trình càng khỏe. Bên cạnh đó, sự tự nhiên, gần gũi của Mỹ Tâm cũng là yếu tố khiến nhiều người có cảm giác Mỹ Đình như “sân nhà” của nữ ca sĩ.

40.000 khán giả tham gia concert của Mỹ Tâm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Một khán giả khác ở Hà Nội (xin được giấu tên) chia sẻ cảm nhận tương tự khi ngồi ở hàng H11, hạng ghế Deluxe 2 ở concert của Mỹ Tâm.

Anh cho biết: "Thời gian concert bắt đầu muộn hơn dự tính 15-20 phút. Chất lượng âm thanh ở các khu vực khán giả không đồng đều. Các khu vực ở hạng vé cao hơn có trải nghiệm trọn vẹn hơn, nhưng ban tổ chức cũng nên để ý tới các hạng vé thấp hơn khi soundcheck (thử âm thanh), chứ không nên để chất lượng âm thanh khu Deluxe kém tới như vậy".

Nam khán giả bức xúc cho hay, khi ca sĩ chia sẻ, trò chuyện trên sân khấu thì nơi anh ngồi hầu như không nghe được gì. Chỉ khi ca sĩ hát thì anh còn nghe nhưng cũng không thật sự cảm thấy "đã tai".

Đây là lần thứ hai anh trải qua vấn đề này, nên cảm thấy vô cùng thất vọng.

"Trước đây, khi xem show Tri âm, tôi ngồi ở hạng GA cũng bị chất lượng âm thanh kém, nay mua Deluxe 2 của See the light cũng gặp cảnh tương tự. Không phủ nhận là Mỹ Tâm hát hay, nhưng thật tiếc vì không được nghe trọn vẹn", khán giả bày tỏ.

Chị Anna Trương, một khán giả của concert, cũng bày tỏ trên mạng xã hội: "Tôi ngồi ở khu Deluxe trên tầng, vì loa quá bé nên toàn bộ phần giao lưu của Mỹ Tâm, tôi không nghe được gì. Âm thanh khi ca sĩ hát cũng lúc to lúc nhỏ. Khán giả đồng thanh hô "không nghe thấy, không nghe thấy" nhưng chẳng ai quan tâm.

Trải nghiệm rất tệ về âm thanh. Chưa kể view (tầm nhìn - PV) cũng xấu, chỉ nhìn thấy giàn giáo và bên hông sân khấu, không nhìn thấy màn hình chương trình. Tôi cho rằng bán vé như vậy là không được".

Để làm rõ vấn đề, phóng viên Dân trí đã liên hệ với ê-kíp của Mỹ Tâm nhưng chưa nhận được phản hồi.