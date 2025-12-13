Khán giả bán hạ giá vé concert Mỹ Tâm vì sợ phải đội mưa xem ca nhạc

Trước thềm đêm nhạc See The Light của Mỹ Tâm, thị trường vé "chợ đen" ngay trước cổng sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) ghi nhận hoạt động mua bán diễn ra khá sôi nổi.

Thời tiết xấu, vừa mưa vừa rét ở Hà Nội khiến giá vé biến động mạnh, đặc biệt với các khu vực không có mái che và phải đứng. Một số khán giả bày tỏ sự ngần ngại vì sợ cảnh dầm mưa xem ca nhạc. Do vậy, họ quyết định bán lại vé đã mua từ trước.

Khán giả và "phe vé" trao đổi giá cả bên ngoài sân vận động Mỹ Đình, nơi tổ chức đêm nhạc của Mỹ Tâm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Theo thông tin Ban tổ chức công bố, các hạng vé buổi hòa nhạc See The Light của Mỹ Tâm được chia thành nhiều cấp độ, khởi điểm từ GA (ngồi) với giá 1,5 triệu đồng. Tiếp theo là Deluxe với 2 triệu đồng, Fan Zone (đứng) có giá 2,8 triệu đồng. Các hạng vé ngồi cao cấp hơn bao gồm VIP (3,4 triệu đồng), VVIP (4 triệu đồng) và SVIP (4,6 triệu đồng).

Đặc biệt, hạng vé cao cấp nhất mang tên Seasoul Lounge được định giá lên tới 12 triệu đồng. Mức giá này không chỉ gây bất ngờ mà còn vượt qua kỷ lục của nhiều concert quốc tế từng tổ chức tại Việt Nam, bao gồm cả Blackpink (9,8 triệu đồng) và G-Dragon (8 triệu đồng).

Với tên tuổi và vị thế vững chắc trong làng nhạc Việt, đêm nhạc của Mỹ Tâm vẫn có lượng tiêu thụ vé tốt trước ngày diễn ra. Chỉ đến trước giờ G, giá vé mới có dấu hiệu tụt xuống do thời tiết xấu.

Thời tiết lúc mưa lúc tạnh khiến khán giả lo ngại phải dầm mưa xem show "See The Light" của Mỹ Tâm (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, hiện tại, vé Deluxe được rao bán với giá khoảng 3,5 triệu đồng/vé, cao hơn đáng kể so với mức 2 triệu đồng/vé do Ban tổ chức công bố.

Ngoài ra, vé VIP được chào bán với giá khoảng 4 triệu đồng/vé, trong khi vé VVIP có mức khoảng 4,5 triệu đồng/vé, phản ánh tình trạng một số hạng vé ngồi vẫn bị đẩy giá trên thị trường chợ đen, mặc dù sức mua không khả quan.

Trái lại, vé Fan Zone, nơi khán giả đứng ngoài trời, không có mái che, lại giảm sâu do ảnh hưởng của mưa, dù đây vốn là hạng vé thường được săn đón nhờ vị trí sát sân khấu, giúp người xem dễ tiếp cận và tương tác với nghệ sĩ.

Cụ thể, với hạng vé Fan Zone có giá niêm yết 2,8 triệu đồng/vé nhưng một người bán chấp nhận sang nhượng với mức 1,8 triệu đồng cho một cặp vé, tương đương 900.000 đồng/vé.

Khi được hỏi về việc giá vé giảm sâu so với niêm yết, người này cho biết trời mưa khiến cô e ngại trải nghiệm đứng ngoài trời trong thời gian dài. Đây cũng là suy nghĩ của một số khán giả, khiến nhu cầu mua vé Fan Zone giảm rõ rệt.

Trong khi một số khán giả sợ trời mưa, phần đông người hâm mộ chấp nhận đội mưa xem đêm nhạc của Mỹ Tâm. Trong ảnh, khán giả chuẩn bị ô để sẵn sàng ứng phó với thời tiết (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Để tạo sự tin tưởng, người bán khẳng định sẵn sàng đi cùng người mua để qua cổng check-in (kiểm soát vé), đổi vòng tay và đưa khán giả vào sân.

Đáng chú ý, khi có người mặc cả và đề cập đến phương án mua với số lượng lớn, người bán cho hay có thể giảm giá sâu hơn, thậm chí chấp nhận mức khoảng 500.000 đồng/vé.

Trong suốt quá trình trao đổi, người bán liên tục thúc giục chốt giao dịch, cho rằng “không mua nhanh là hết”, đồng thời nhấn mạnh khả năng thời tiết có thể cải thiện vào buổi tối, qua đó thuyết phục người mua rằng “tối mà tạnh mưa thì tiếc lắm”.