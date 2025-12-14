Mỹ Tâm khoe ảnh tình tứ với Mai Tài Phến, gọi tên anh ở concert

Mỹ Tâm hát "Nơi mình dừng chân" dưới cơn mưa ở Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Concert See The Light của Mỹ Tâm diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình thu hút 40.000 khán giả. Đây là đêm nhạc cá nhân lớn nhất trong sự nghiệp hơn 25 năm ca hát của Mỹ Tâm.

Concert đã diễn ra đầy cảm xúc, với sự cống hiến của cả nghệ sĩ và khán giả dưới cơn mưa nặng hạt ở Hà Nội.

Khi nữ ca sĩ thể hiện ca khúc Nơi mình dừng chân, nhạc phim điện ảnh Chị trợ lý của anh mà cô đóng cùng Mai Tài Phến, trên màn hình lớn bất ngờ xuất hiện bức ảnh chung của hai người trong phim.

Khoảnh khắc ấy lập tức khiến các khán đài dậy sóng. Trước tiếng reo hò kéo dài của hàng chục nghìn người hâm mộ, Mỹ Tâm cười và nói: “Các bạn reo vì hình ảnh này hả, dễ thương mà phải không? Bạn ấy có ở trong phim, bạn Mai Tài Phến. Bạn ấy đang ngồi ở đâu rồi, hãy giơ cánh tay cho Tâm thấy”.

Mỹ Tâm khoe hình ảnh nhìn nhau tình tứ của cô và Mai Tài Phến lên màn hình lớn của concert. Cô còn trìu mến gọi tên anh trước 40.000 khán giả (Ảnh: Chụp màn hình).

Lời chia sẻ nửa đùa nửa thật của nữ ca sĩ được xem như sự xác nhận ngầm việc Mai Tài Phến có mặt tại concert, trùng khớp với những hình ảnh lan truyền trên mạng trước đó về bóng lưng một người đàn ông trên khán đài có vóc dáng giống nam diễn viên.

Mối quan hệ giữa Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được công chúng quan tâm từ sau lần hợp tác trong phim Chị trợ lý của anh. Nam diễn viên kém cô 10 tuổi nhiều năm liền đồng hành cùng nữ ca sĩ trong các hoạt động công việc lẫn đời sống.

Trước concert, Mai Tài Phến đăng ảnh săn vé, công khai cổ vũ Mỹ Tâm. Anh cũng tranh thủ khoe chữ ký trên tấm thẻ đặc biệt của Mỹ Tâm và chia sẻ cực mập mờ: "Săn em thì được, săn vé thì anh xin thua".

Về phía mình, nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng, cô cảm thấy vui và an toàn khi có nam diễn viên bên cạnh.

Hình ảnh Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trong phim "Chị trợ lý của anh" (Ảnh: Nhà sản xuất).

Ngay sau khoảnh khắc khoe ảnh gây “bùng nổ” cảm xúc trên sân khấu, Mỹ Tâm tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi thông báo sẽ trở lại với điện ảnh vào mùa xuân năm sau. Đây được xem là sự tái xuất đáng chú ý của nữ ca sĩ sau 6 năm kể từ Chị trợ lý của anh ra mắt năm 2019.

Trong bộ phim này, Mỹ Tâm vào vai Khả Doanh, nữ doanh nhân tìm cách cứu công ty gia đình khỏi nguy cơ bị thâu tóm. Để chiều lòng một cổ đông lớn, cô chấp nhận làm trợ lý cho cháu trai của ông ta, do Mai Tài Phến thủ vai. Từ mối quan hệ công việc, hai nhân vật dần nảy sinh tình cảm, bất chấp khoảng cách tuổi tác và lối sống khác biệt.

Ca khúc nhạc phim Nơi mình dừng chân cũng được xem là lát cắt nội tâm của nhân vật nữ khi trót yêu chàng trai kém tuổi.

Mỹ Tâm thông báo sẽ ra mắt dự án phim mới vào năm 2026 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Chia sẻ về mối duyên với điện ảnh, Mỹ Tâm nói: “Những lúc không làm nhạc, Tâm tìm lại nguồn cảm hứng thông qua nhiều hình thức, một trong số đó là làm phim”.

Nữ ca sĩ cũng tung ra đoạn clip “nhá hàng” dự án phim mới dự kiến ra mắt năm 2026. Trong clip, hình ảnh trung tâm là Mỹ Tâm tựa vào vai một người đàn ông giấu mặt, ánh nhìn xa xăm. Những lớp họa tiết nhòe, xước như bề mặt phim cũ bao phủ khung hình, gợi nhớ màu sắc của dòng phim tâm lý lãng mạn.

Trong concert See The Light, nữ ca sĩ trình diễn hơn 30 ca khúc gắn liền với sự nghiệp. Để chuẩn bị cho concert, cô đã dành nhiều tháng tập luyện hát, nhảy. Khắc Hưng và Hoài Sa đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, trong khi Đen Vâu là một trong những khách mời đặc biệt.

Hồi đầu tháng 11, Ban tổ chức concert thông báo 10.000 vé được bán hết chỉ trong 38 phút, trước khi toàn bộ 22.000 vé ở đợt mở bán sớm nhanh chóng “cháy hàng”. Mỹ Tâm cho biết sự ủng hộ mạnh mẽ của khán giả là động lực để cô và ê-kíp đầu tư tối đa, mang đến trải nghiệm trọn vẹn nhất cho người xem.

Trước See The Light, Mỹ Tâm từng nhiều lần chinh phục khán giả với các liveshow lớn như Yesterday & Now và Tri Âm.

Mỹ Tâm có concert cá nhân thành công tại sân vận động Mỹ Đình tối 13/12 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Sinh năm 1981 tại Đà Nẵng, Mỹ Tâm bắt đầu hoạt động ca hát từ đầu thập niên 2000, trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu của nhạc Việt, sở hữu nhiều bản hit và giải thưởng trong nước, quốc tế.

Với See The Light, không chỉ quy mô sân khấu hay số lượng khán giả được nâng lên tầm kỷ lục, mà những khoảnh khắc giàu cảm xúc như việc đưa hình ảnh Mai Tài Phến lên sân khấu cũng cho thấy cách Mỹ Tâm kết nối âm nhạc, điện ảnh và đời sống cá nhân, tạo nên một đêm diễn vừa hoành tráng, vừa đậm dấu ấn riêng.