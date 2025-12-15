Ngày 15/12, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình cho biết, các bác sĩ Khoa Phụ Ngoại - Kế hoạch hóa gia đình của đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 14 tuổi (trú tỉnh Ninh Bình) được chẩn đoán ung thư buồng trứng.

Bác sĩ thăm khám điều trị cho bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư buồng trứng (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

BSCKII Trịnh Công Doanh, Trưởng khoa Phụ Ngoại - Kế hoạch hóa gia đình, cho biết đây là ca bệnh hiếm gặp ở lứa tuổi vị thành niên, đòi hỏi chuyên môn sâu và sự phối hợp chặt chẽ của nhiều chuyên khoa.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật loại bỏ triệt để khối u, đồng thời bảo tồn tối đa chức năng sinh sản, nâng cao chất lượng cuộc sống lâu dài cho bệnh nhi.

Ca phẫu thuật diễn ra thành công, bệnh nhi được các bác sĩ chỉ định theo dõi tại khoa, điều trị theo phác đồ. Sau nhiều ngày nằm viện, tình trạng sức khỏe bệnh nhi ổn định, tinh thần lạc quan, đã được cho xuất viện.

Bác sĩ Doanh cho biết thêm, thành công của ca mổ không chỉ mang lại cơ hội sống khỏe mạnh cho bệnh nhi mà còn khẳng định trình độ chuyên môn, trang thiết bị hiện đại của bệnh viện trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phức tạp, đặc biệt là ung thư ở trẻ em.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh về tầm quan trọng của việc phát hiện bệnh sớm, không chủ quan với các dấu hiệu bất thường ở trẻ, đặc biệt vùng bụng – chậu, cần đưa trẻ đi khám sớm để được phát hiện và điều trị kịp thời, mang lại cơ hội hồi phục tốt nhất.