Thiết kế denim phá cách gây ấn tượng tại Tuần lễ thời trang Paris

Tại Tuần lễ thời trang Paris Xuân - Hè 2026, nhiều nhà thiết kế đã mang denim trở lại sàn diễn theo cách kết hợp đa dạng và táo bạo hơn. Vốn gắn liền với hình ảnh street style (thời trang đường phố), chất liệu này được sáng tạo để phù hợp với tinh thần của trang phục trình diễn cao cấp.

Những mẫu quần denim dáng suông được tận dụng triệt để, khéo léo phối cùng áo khoác blazer, sơ mi lụa mềm tạo cảm giác phóng khoáng. Bên cạnh việc là biểu tượng của sự bụi bặm, denim còn trở thành ngôn ngữ thời trang linh hoạt, làm nổi bật sự tương phản giữa chất liệu mạnh mẽ và chi tiết mềm mại.

Gây chú ý tại tuần lễ thời trang lần này phải kế đến bộ sưu tập The Echoes của GVLUX, ra đời từ chính sự đối thoại giữa “di sản” và “tương lai”. Mỗi thiết kế không chỉ là trang phục, mà còn là câu chuyện về người thợ thủ công, sức mạnh của sự sáng tạo khi chạm đến những giới hạn mới.

Ít ai biết rằng, đây là lần đầu tiên GVLUX bước lên một trong tứ đại kinh đô thời trang lớn nhất thế giới. Các thiết kế nhanh chóng gây ấn tượng nhờ cách khai thác chất liệu quen thuộc qua ngôn ngữ sáng tạo, mới mẻ.

Bộ sưu tập mở ra với những thiết kế đời thường mạnh mẽ, áo khoác blazer phom rộng kết hợp với quần denim phom kiến trúc tạo nên nền nhịp hiện đại và tính ứng dụng cao.

Phom váy bất đối xứng, tạo hiệu ứng chuyển động vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ. Thiết kế áo khoác dài được xử lý loang màu cùng đường cắt xẻ táo bạo, phối cùng quần denim rách phá cách tạo nên tổng hòa giữa bụi bặm và sang trọng.

Tập trung khai thác tinh thần đường phố, nhà thiết kế mang đến mẫu áo khoác denim cắt ghép và quần ống rộng, hoàn thiện bằng mũ bucket (mũ vành) cùng tông, gợi vẻ phóng khoáng nhưng vẫn chỉn chu.

Thay thế cho những thiết kế mềm mại, thương hiệu chọn làm nổi bật chiếc váy dài dáng suông được điểm xuyết bằng thắt lưng bản to, khéo léo dung hòa giữa vẻ nữ tính và mạnh mẽ đặc trưng của chất liệu denim.

Nhưng càng về sau, sàn diễn càng dần hé lộ những thử nghiệm táo bạo hơn. Các thiết kế được đính kết thủ công tỉ mỉ với hàng trăm giờ làm việc vất vả tạo nên bản phối mới như muốn thách thức định nghĩa vốn có về denim.

Điểm nhấn xuyên suốt bộ sưu tập là sự kết hợp đối lập giữa cứng rắn và mềm mại, kỷ luật và phóng khoáng, công nghiệp và thủ công. Denim - vốn gắn với hình ảnh đời thường - được tái sinh trong ngữ cảnh xa xỉ, sánh vai cùng lụa và da.

Giữa sân chơi vốn được thống trị suốt nhiều thập kỷ bởi các thương hiệu xa xỉ châu Âu, sự xuất hiện này khơi gợi tính tò mò, mở ra viễn cảnh mới về “tân binh” đến từ châu Á dám bước ra thế giới, mang theo di sản bản địa để kiến tạo bản sắc toàn cầu.

Qua đó, nhà thiết kế cho thấy tầm nhìn biến hóa denim không chỉ dừng lại ở tuyên ngôn, mà đã trở thành một thực hành sáng tạo đầy thuyết phục.

Ảnh: PRFW