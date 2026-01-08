Mỹ nhân góp mặt trong 3 bom tấn tỷ USD và cuộc đời kín đáo nhất Hollywood

Mới đây, Avatar: Fire and Ash - phần thứ 3 của loạt phim Avatar - cán mốc hơn 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu, tiếp tục khẳng định sức hút của thương hiệu điện ảnh do James Cameron đạo diễn. Thành công này đồng thời đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Zoe Saldaña, nữ chính xuyên suốt 3 phần phim.

Theo các thống kê mới nhất, Zoe Saldaña hiện nằm trong nhóm những ngôi sao điện ảnh có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Rất ít diễn viên sở hữu “bộ sưu tập” phim tỷ USD dày đặc như cô, trải dài từ Avatar, Avengers đến Guardians of the Galaxy và Star Trek. Không chỉ bền bỉ về doanh thu, Saldaña còn là một trong số hiếm hoi các ngôi sao duy trì sức hút toàn cầu suốt hơn 2 thập kỷ, trong khi đời sống cá nhân luôn kín tiếng.

“Gương mặt thương hiệu tỷ đô” của Hollywood

Sau khi Avatar: Fire and Ash ra mắt, Zoe Saldaña tiếp tục thiết lập cột mốc mới về doanh thu phòng vé. Theo dữ liệu từ trang thống kê điện ảnh The Numbers, tổng doanh thu toàn cầu của các bộ phim có sự góp mặt của nữ diễn viên đã vượt mốc 15 tỷ USD, giúp cô vượt qua Samuel L. Jackson và chỉ xếp sau Scarlett Johansson trong danh sách những diễn viên có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử.

Zoe Saldaña là nữ chính trong loạt phim đạt doanh thu tỷ USD "Avatar" (Ảnh: Disney).

Thành tích này được tạo nên từ loạt phim Avatar - thương hiệu điện ảnh ăn khách bậc nhất mọi thời đại. Trước đó, Avatar (2009) từng lập kỷ lục với 2,9 tỷ USD, còn Avatar: The Way of Water (2022) thu về hơn 2,3 tỷ USD. Với đà tăng trưởng hiện tại, khoảng cách doanh thu giữa Zoe Saldaña và ngôi sao dẫn đầu hoàn toàn có thể tiếp tục được thu hẹp.

Zoe Saldaña (tên đầy đủ Zoe Yadira Saldaña Nazario) sinh ra tại New Jersey (Mỹ), trong một gia đình có mẹ là người Puerto Rico và cha là người Cộng hòa Dominica.

Biến cố xảy ra khi cô mới 9 tuổi, cha qua đời vì tai nạn giao thông, khiến gia đình chuyển về Cộng hòa Dominica sinh sống. Tại đây, Saldaña theo học ballet tại Học viện Ecos Espacio de Danza - nền tảng giúp cô rèn luyện kỷ luật, sức bền và khả năng kiểm soát hình thể, yếu tố quan trọng cho những vai diễn đòi hỏi thể lực sau này.

Zoe Saldaña hiện là một trong những diễn viên góp mặt trong loạt phim đạt doanh thu phòng vé "khủng" nhất thế giới (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, Saldaña sớm nhận ra đam mê lớn nhất của mình là diễn xuất. “Trong khiêu vũ, bạn sử dụng mọi bộ phận trên cơ thể ngoại trừ giọng nói. Tôi muốn diễn xuất vì tôi muốn được sử dụng giọng nói của mình”, cô từng chia sẻ.

Trở lại Mỹ khi bước vào tuổi trưởng thành, Saldaña gia nhập nhóm kịch Faces tại Brooklyn và bắt đầu xuất hiện trên truyền hình, trong đó có Law & Order (1999). Vai diễn vũ công ballet Eva Rodriguez trong Center Stage là bước đệm quan trọng, giúp cô gây chú ý nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật múa và khả năng diễn xuất tự nhiên.

Bước ngoặt mang tên “Avatar”

Sự nghiệp của Zoe Saldaña thực sự bùng nổ vào năm 2009 khi cô liên tiếp góp mặt trong hai dự án lớn: Star Trek của J.J. Abrams và Avatar của James Cameron. Trong Star Trek, Saldaña vào vai Nyota Uhura còn nhân vật Neytiri trong Avatar đã đưa tên tuổi cô lên tầm ngôi sao toàn cầu.

Sự nghiệp rực rỡ của Zoe Saldaña là kết quả của nỗ lực bền bỉ (Ảnh: Disney).

Để giành được vai diễn Neytiri, Zoe Saldaña đã vượt qua hàng nghìn ứng viên khác. Vai diễn này không chỉ mang lại cho cô danh tiếng mà còn gắn liền với thương hiệu điện ảnh thành công nhất lịch sử. Để có được cái gật đầu của nữ diễn viên, nhà sản xuất được cho là đã chi khoảng 11 triệu USD.

Zoe Saldaña đã đồng hành cùng nhân vật Neytiri suốt gần hai thập kỷ, trở thành hình tượng gần như hoàn hảo của nhân vật này trong loạt phim Avatar. Zoe Saldaña cho biết cô sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng nhân vật trong 2 phần tiếp theo của Avatar.

Chia sẻ về vai diễn đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình, nữ diễn viên xúc động bày tỏ: “Tôi 28 tuổi khi tham gia phần phim đầu tiên và nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, tôi sẽ 53 hoặc 54 tuổi khi hoàn thành phần thứ 5 - cũng là phần cuối cùng. Đó là một món quà. Việc được hóa thân vào nhân vật này đã mang lại cho tôi rất nhiều điều. Thật tuyệt khi được trở thành một phần của điều gì đó có sức ảnh hưởng lớn”.

Zoe Saldaña sẽ tiếp tục góp mặt trong 2 phần của "Avatar" (Ảnh: Disney).

Song song với Avatar, Saldaña tiếp tục khẳng định vị thế khi gia nhập Vũ trụ Điện ảnh Marvel với vai Gamora trong Guardians of the Galaxy, đồng thời xuất hiện trong Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame. Cô trở thành trường hợp hiếm hoi trong lịch sử điện ảnh khi vừa đảm bảo sức hút phòng vé, vừa sở hữu loạt nhân vật mang tính biểu tượng của văn hóa đại chúng.

Nhìn lại những thành tích đã đạt được, Zoe Saldaña cho biết cô chỉ mong được góp mặt trong những câu chuyện hay, bất kể đó là vai chính, vai phản diện hay chỉ là một phần của dàn diễn viên. “Tôi chỉ muốn được tham gia vào những câu chuyện tuyệt vời, dù ở bất kỳ vai trò nào”, nữ diễn viên chia sẻ.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với The New York Times, Saldaña cũng thẳng thắn nói về cảm giác từng bị xem nhẹ dù đã gặt hái thành công. Chính điều này đã thôi thúc cô tìm kiếm những vai diễn có chiều sâu hơn, kết nối với những khía cạnh con người mà cô từng gác lại trong hành trình làm nghề.

Năm 2025, Zoe Saldaña giành giải Oscar dành cho Nữ phụ xuất sắc (Ảnh: Getty).

Hiện tại, Zoe Saldaña là diễn viên duy nhất trong lịch sử góp mặt trong 3 trên 5 bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại, gồm Avatar (2009) với 2,9 tỷ USD, Avengers: Infinity War (2018) với 2,79 tỷ USD và Avengers: Endgame (2019) với 2,3 tỷ USD.

Năm 2025, Zoe Saldaña giành tượng vàng cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2025 nhờ vai diễn trong Emilia Pérez.

Cuộc sống kín tiếng sau màn ảnh

Trái ngược với sự nghiệp rực rỡ, Zoe Saldaña lựa chọn lối sống kín đáo và đặt gia đình làm ưu tiên hàng đầu. Cô kết hôn với nghệ sĩ người Italy Marco Perego vào năm 2013 và có 3 con trai. Nữ diễn viên luôn hạn chế chia sẻ đời tư, đặc biệt là thông tin liên quan đến con cái.

Zoe Saldaña chọn cuộc sống kín tiếng bên chồng con (Ảnh: Getty).

Trong một cuộc phỏng vấn với People, Zoe Saldaña cho biết vợ chồng cô đặc biệt coi trọng quyền riêng tư của các con. “Marco và tôi tôn trọng quyền riêng tư của các con. Chúng tôi phải đưa ra lựa chọn cho con mình, và một phần trong đó là cho các con không gian riêng cần thiết”, nữ diễn viên chia sẻ. Cô khẳng định không muốn danh tiếng của cha mẹ trở thành áp lực hay làm xáo trộn tuổi thơ của các con.

Bên cạnh việc vun vén gia đình, Saldaña cũng nhiều lần nhấn mạnh quan điểm sống của mình. “Tôi muốn trở thành người con gái, người chị, người bạn và người vợ tốt nhất có thể. Bởi lẽ khi tôi qua đời, tôi sẽ không được chôn cất cùng với tượng Oscar của mình”, cô nói.

Với Zoe Saldaña, thành công phòng vé không phải đích đến cuối cùng. “Tôi chỉ muốn được tham gia vào những câu chuyện tuyệt vời”, cô chia sẻ, đồng thời khẳng định gia đình và những giá trị cá nhân mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời.

Zoe Saldaña sánh đôi cùng chồng tại lễ trao giải Oscar 2025 (Ảnh: Getty).

Sau khi kết hôn, Marco Perego-Saldaña, chồng của Zoe, đã quyết định lấy họ của vợ. Ban đầu Saldaña thừa nhận cô từng lo lắng trước quyết định này.

Chia sẻ với tờ In Style vào năm 2015, Zoe Saldaña cho biết cô đã cố gắng thuyết phục chồng suy nghĩ lại. “Tôi từng nói với anh ấy rằng nếu mang họ của tôi, anh có thể bị cộng đồng nghệ sĩ, cộng đồng đàn ông Mỹ Latinh và thậm chí cả thế giới đánh giá”, nữ diễn viên kể lại.

Tuy nhiên, Marco Perego tỏ ra không bận tâm. Saldaña nhớ lại phản ứng của chồng với giọng hài hước: “Anh ấy nhìn tôi và nói: “Zoe, anh chẳng quan tâm’”.

Zoe Saldaña khẳng định, ngoài là một nghệ sĩ, cô còn là một người vợ, người mẹ và người con của gia đình (Ảnh: Getty).

Ngoài diễn xuất, Zoe Saldaña là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu và tham gia các hoạt động truyền thông. Năm 2018, cô sáng lập Bese - nền tảng truyền thông kỹ thuật số nhằm kể những câu chuyện của các cộng đồng ít được đại diện trên các phương tiện truyền thông chính thống.

Nhờ sự nghiệp bền bỉ và góp mặt trong nhiều tác phẩm lớn, Zoe Saldaña đã tích lũy được khối tài sản đáng kể. Theo Celebrity Net Worth, nữ diễn viên hiện sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 35 triệu USD.

Bên cạnh đó, Saldaña còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em kém may mắn, thường xuyên quyên góp cho các mái ấm và trại trẻ mồ côi. Tháng 3/2019, cô và chồng được trao Giải thưởng Nhân đạo Toàn cầu nhằm ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng.