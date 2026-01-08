Công an Lâm Đồng hoàn thành xây nhà tặng người dân vùng lũ

Ngày 8/1, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khánh thành, bàn giao 4 căn nhà tặng người dân bị thiệt hại do mưa lũ ở xã D’ran, Lâm Đồng.

Đây là 4 trong tổng số 27 căn nhà được Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các đơn vị thực hiện trong “Chiến dịch Quang Trung” trên nhiều xã, phường của tỉnh. Mỗi căn có giá trị 170 triệu đồng, trong đó Bộ Công an hỗ trợ 50 triệu đồng, UBND tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, vào tháng 11/2025, mưa lớn kéo dài dẫn đến ngập lụt, làm nhà cửa của nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng bị đổ sập hoặc hư hỏng. Bộ Công an sau đó hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng tổng số tiền 1,5 tỷ đồng, cùng với địa phương thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, hỗ trợ xây dựng nhà cửa cho người dân.

Lực lượng công an hoàn tất việc xây dựng, tặng nhà đến người dân xã D'ran, Lâm Đồng (Ảnh: An Sinh).

Được Bộ Công an, UBND tỉnh Lâm Đồng giao nhiệm vụ, thời gian qua, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, huy động lực lượng, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành nhà tặng người dân.

Tại buổi bàn giao 4 căn nhà, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, gửi lời chúc mừng đến các hộ gia đình được nhận nhà mới.

Theo Đại tá Nguyễn Văn Dũng, đến nay, toàn bộ 27 căn nhà thuộc “Chiến dịch Quang Trung” được đơn vị phối hợp cùng các cơ quan chức năng thực hiện tại các xã Quảng Lập, Đức Trọng, Tân Hà Lâm Hà, D’ran, Hiệp Thạnh, Hàm Thuận Bắc, phường Hàm Thắng của tỉnh Lâm Đồng đã được hoàn thành.

Dự kiến trong ngày 9/1, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức bàn giao những căn nhà còn lại của chiến dịch, tặng người dân.

Như Dân trí thông tin, năm 2025, tỉnh Lâm Đồng xảy ra 38 đợt mưa lớn kèm dông, lốc, sét, gió giật mạnh, lũ lụt... khiến 17 người chết, 21 người bị thương, thiệt hại khoảng 1.840 tỷ đồng.

Lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng thi công, xây dựng nhà tặng người dân vùng lũ ở Lâm Đồng (Ảnh: An Sinh).

Đặc biệt, 3 đợt mưa lớn ngày 26-31/10/2025; ngày 16-25/11/2025; ngày 3-8/12/2025 gây ảnh hưởng nặng nề về người, nông nghiệp, tài sản và cơ sở hạ tầng giao thông. Ở 3 đợt mưa lũ này, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 41 căn nhà của người dân bị sập, đổ hoàn toàn; 84 căn nhà khác bị hư hỏng nặng, cần sửa chữa.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng khởi động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình bị thiệt hại. Tỉnh Lâm Đồng hỗ trợ 120 triệu đồng/trường hợp đối với hộ gia đình bị thiệt hại, phải xây mới nhà cửa; hỗ trợ 20-40 triệu đồng/trường hợp đối với gia đình có nhà bị hư hỏng, phải sửa chữa.

Tỉnh Lâm Đồng dự kiến hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung" trước ngày 15/1.