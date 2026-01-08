Nga cảnh báo đanh thép kế hoạch của phương Tây đưa quân đội đến Ukraine

Binh sĩ Ukraine khai hỏa tên lửa vác vai (Ảnh: Reuters).

Trong một thông cáo ngày 8/1, Bộ Ngoại giao Nga cho biết những tuyên bố của liên minh các chính phủ phương Tây ủng hộ Ukraine đang ngày càng trở nên “nguy hiểm”.

Nga “cảnh báo rằng việc triển khai các đơn vị quân sự phương Tây, các cơ sở quân sự, kho tàng và những hạ tầng khác trên lãnh thổ Ukraine sẽ bị coi là sự can thiệp từ bên ngoài, gây ra mối đe dọa trực tiếp không chỉ đối với an ninh của Nga mà còn đối với các quốc gia châu Âu khác”.

“Tất cả các đơn vị và cơ sở như vậy sẽ được coi là những mục tiêu tác chiến hợp pháp của Lực lượng Vũ trang Nga”, tuyên bố nhấn mạnh.

Tuyên bố cũng chỉ trích những phát ngôn mới của cái gọi là liên minh tự nguyện và chính quyền Ukraine. Moscow cho rằng kế hoạch của các bên tham gia liên minh này đang “ngày càng trở nên nguy hiểm và mang tính hủy hoại đối với tương lai của lục địa châu Âu”.

Cảnh báo được đưa ra sau khi Anh và Pháp công bố kế hoạch triển khai một lực lượng đa quốc gia tại Ukraine trong trường hợp Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Đây là lần đầu tiên Nga phản ứng trước cuộc họp của “liên minh tự nguyện” gồm các nước ủng hộ Ukraine diễn ra tại Paris hôm 6/1. Tại cuộc họp này, Anh và Pháp đã ký tuyên bố ý định về việc triển khai lực lượng quân sự đến Ukraine trong tương lai.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng kế hoạch này có thể bao gồm việc điều động hàng nghìn binh sĩ Pháp. Ông Macron nêu rõ, mục tiêu của lực lượng này là “tạo sự bảo đảm sau lệnh ngừng bắn”, đồng thời lưu ý họ sẽ được bố trí “cách xa rất nhiều so với đường tiếp xúc”.

Ông Macron tiết lộ, liên minh cũng đã xây dựng một kế hoạch đảm nhận “các cam kết giám sát ngừng bắn dưới sự lãnh đạo của Mỹ” cũng như “hỗ trợ dài hạn cho lực lượng vũ trang Ukraine, những người đang và sẽ tiếp tục ở tuyến đầu của phòng tuyến”.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết tuyên bố sẽ mở đường cho một khuôn khổ pháp lý để “các lực lượng Anh, Pháp và đối tác có thể hoạt động trên lãnh thổ Ukraine, bảo vệ bầu trời và vùng biển của Ukraine, đồng thời tái thiết các lực lượng vũ trang Ukraine cho tương lai”.

Trả lời câu hỏi liệu Mỹ có hỗ trợ các lực lượng châu Âu nếu họ bị tấn công tại Ukraine hay không, Đại sứ Mỹ Steve Witkoff cho hay, các bảo đảm an ninh này là “mạnh mẽ nhất mà bất kỳ ai từng thấy”. Ông nói, Tổng thống Mỹ Donald Trump kiên quyết đứng sau các cơ chế an ninh nhằm răn đe những cuộc tấn công trong tương lai nhằm vào Ukraine.

Mặc dù vậy, đến nay, Mỹ vẫn loại trừ khả năng điều lực lượng quân sự của mình tới Ukraine.