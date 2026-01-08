Hình ảnh mới nhất của NSND Quốc Khánh sau thông tin bị bệnh nặng

Mới đây, NSƯT Quang Thắng đăng ảnh chụp cùng NSND Quốc Khánh. Tấm ảnh được chụp khi 2 nghệ sĩ đi ăn cùng nhóm bạn, Quốc Khánh vẫn có dáng vẻ phong độ dù gương mặt lộ chút mệt mỏi.

NSND Quốc Khánh (bên phải) lộ diện cùng NSƯT Quang Thắng (giữa) vào tối 7/1 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Quang Thắng cho biết, bức ảnh được chụp tối 7/1.

"Tinh thần của anh Quốc Khánh vẫn rất tốt sau một số tin đồn vừa qua. Chúng tôi đùa nhau rằng, một năm khán giả cho mình "ra đi" mấy lần qua những thông tin chưa được kiểm chứng. Chúng tôi ăn uống, trò chuyện vui vẻ lắm", Quang Thắng tiết lộ.

Trước đó, NSND Quốc Khánh khẳng định rằng sức khỏe của anh hiện hoàn toàn bình thường và phủ nhận các tin đồn thất thiệt.

Anh nói: “Sức khỏe của tôi bình thường, không có vấn đề gì cả”.

Khi được hỏi về việc nhiều trang tin cho rằng anh mắc bệnh nặng và đang điều trị tích cực, NSND Quốc Khánh cho biết những thông tin này là không có căn cứ.

Anh cũng bày tỏ rằng, bản thân không mong những tin đồn kiểu “lời qua tiếng lại” tiếp tục lan truyền, gây hiểu lầm và khiến khán giả lo lắng.

“Tôi không muốn những chuyện như thế này bị lan truyền. Thực sự là tôi vẫn bình thường, không có vấn đề gì”, NSND Quốc Khánh nhấn mạnh. Đồng thời, anh muốn thông qua báo Dân trí chia sẻ thông tin đính chính, dập tắt các tin đồn sai lệch đang xuất hiện trên mạng xã hội.

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962, là người Hà Nội gốc. Gia đình anh có 2 chị em, bố mẹ đều là cán bộ công chức.

Học hết lớp 10, anh thi đỗ vào khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam giai đoạn 1978-1982. Cùng khóa với anh có nhiều nghệ sĩ sau này thành danh như: NSND Trung Anh, NSND Trọng Trinh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng…

Sau khi tốt nghiệp, anh gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022. Từ một diễn viên chính kịch, Quốc Khánh dần được khán giả biết đến rộng rãi qua các vai diễn hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần hay Táo quân - nơi anh ghi dấu ấn đậm nét với vai Ngọc Hoàng.

Ngoài Táo quân, anh được khán giả biết đến khi tham gia các phim như: Ghen, Tết này ai đến xông nhà, Áo lụa Hà Đông...

Sau vai nhà báo Lộc trong Bão qua làng (năm 2014), anh vắng bóng trên màn ảnh nhỏ dù vẫn nhận được nhiều lời mời trở lại.

Chia sẻ về lý do ít xuất hiện ở phim truyền hình, anh nói: "Tôi nhận được nhiều lời mời làm phim từ các đạo diễn nhưng các phim hiện nay thường kéo dài vài chục tập, thời gian quay ít nhất nửa năm hoặc 3-6 tháng. Tôi đã có tuổi, không quá tham việc, muốn dành nhiều thời gian cho bản thân. Tôi nghĩ ở tuổi mình, vừa đủ là hạnh phúc".

Nghệ sĩ Quốc Khánh cho biết, sau khi nghỉ hưu, nhiều nghệ sĩ tham gia vào công tác giảng dạy ở một số trường nghệ thuật nhưng anh thì không như vậy. Với anh, nếu đứng trên bục giảng được thì cũng phải có quá trình được đào tạo về chuyên môn mới có kiến thức vững vàng, truyền dạy cho học sinh.

Nam nghệ sĩ ghi dấu ấn ở vai diễn Ngọc Hoàng trong "Táo quân" (Ảnh: Chụp màn hình).

"Tôi diễn được thôi chứ không thể dạy được. Ông Trời cho ai nghề nào thì mình nhận nghề đó. Tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng với các bạn trẻ khi diễn phải thế này, thế kia thôi chứ lên giáo trình là tôi không thể", anh cho hay.

Ở tuổi về hưu, NSƯT Quốc Khánh vẫn độc thân, nhưng anh cho biết, sống một mình nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy cô đơn.

Anh tâm sự: "Tôi cảm thấy cuộc sống của mình vui, thoải mái, không phải chạy theo ai hay phải làm vừa lòng ai. Tôi không thấy cô đơn vì tôi tự tìm cho mình nhiều niềm vui trong cuộc sống...".

Nghệ sĩ sinh năm 1962 cho biết thêm, ngày trẻ nếu muốn lấy vợ, anh cũng lấy được nhưng hôn nhân giống như một cái vòng tròn. Nhiều lúc, anh cho một chân vào rồi lại muốn… rút ra nên anh không dám tiến tới nữa.

"Tôi nghĩ đơn giản thế này, người phụ nữ đến với mình mà không nhận được tình yêu, cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trần gian. Mà đã là vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau chứ đâu phải chuyện ngày một, ngày hai, mà có thể bắt người ta phải chịu đựng mình lâu dài được", anh tâm sự.

NSND Quốc Khánh (phải) và nghệ sĩ Vân Dung trên sân khấu "Táo quân" (Ảnh: Chụp màn hình).

Năm 2012, Quốc Khánh được phong tặng danh hiệu NSƯT. Vào tháng 3/2024 anh được phong tặng danh hiệu NSND tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.