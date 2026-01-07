NSND Quốc Khánh lên tiếng trước thông tin mắc bệnh nặng

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin liên quan đến sức khỏe của NSND Quốc Khánh, khiến không ít khán giả hoang mang.

Ngày 7/1, hàng loạt trang Facebook chia sẻ bài đăng cho rằng, nam nghệ sĩ bị ung thư phổi di căn vào xương, dàn nghệ sĩ chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm đều đã biết bệnh tình và tới thăm “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh.

Trước những thông tin này, trao đổi với phóng viên Dân trí, NSND Quốc Khánh khẳng định sức khỏe của anh hiện hoàn toàn bình thường và phủ nhận các tin đồn thất thiệt.

“Sức khỏe của tôi bình thường, không có vấn đề gì cả”, Quốc Khánh nói.

NSND Quốc Khánh vào vai Ngọc Hoàng trong chương trình "Gặp nhau cuối năm" (Ảnh: VTV).

Khi được hỏi về việc nhiều trang tin cho rằng anh mắc bệnh nặng và đang điều trị tích cực, NSND Quốc Khánh cho biết những thông tin này là không có căn cứ.

Anh cũng bày tỏ rằng, bản thân không mong những tin đồn kiểu “lời qua tiếng lại” tiếp tục lan truyền, gây hiểu lầm và khiến khán giả lo lắng.

“Tôi không muốn những chuyện như thế này bị lan truyền. Thực sự là tôi vẫn bình thường, không có vấn đề gì”, NSND Quốc Khánh nhấn mạnh. Đồng thời, anh muốn thông qua báo Dân trí chia sẻ thông tin đính chính, dập tắt các tin đồn sai lệch đang xuất hiện trên mạng xã hội.

Liên quan đến tình trạng sức khỏe của NSND Quốc Khánh, NSƯT Quang Thắng cũng cho biết mọi việc vẫn ổn.

“Khi mệt quá thì nghệ sĩ thường muốn nghỉ ngơi một chút. Biết đâu khi khỏe hơn, anh Khánh lại tham gia vào chương trình mới thì sao?”, Quang Thắng chia sẻ.

NSND Quốc Khánh sinh năm 1962, là người Hà Nội gốc. Gia đình anh có hai chị em, bố mẹ đều là cán bộ công chức.

Học hết lớp 10, anh thi đỗ vào khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát Kịch Việt Nam giai đoạn 1978-1982. Cùng khóa với anh có nhiều nghệ sĩ sau này thành danh như NSND Trung Anh, NSND Lan Hương, NSƯT Đỗ Kỷ, Quế Hằng…

Sau khi tốt nghiệp, anh gắn bó với Nhà hát Kịch Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu vào tháng 11/2022. Từ một diễn viên chính kịch, Quốc Khánh dần được khán giả biết đến rộng rãi qua các vai diễn hài trong chương trình Gặp nhau cuối tuần, nơi anh ghi dấu ấn đậm nét với vai Ngọc Hoàng.

Ở tuổi nghỉ hưu, NSND Quốc Khánh sống độc thân. Anh từng chia sẻ rằng dù sống một mình nhưng không cảm thấy cô đơn. “Tôi không phải chạy theo ai cả. Tôi thấy cuộc sống của mình vui, thoải mái, không phải làm vừa lòng ai. Tôi không thấy cô đơn vì tự tìm cho mình nhiều niềm vui”, anh tâm sự.