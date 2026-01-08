Biểu tượng gợi cảm mới của Hollywood Sydney Sweeney chụp ảnh khỏa thân

Trong bộ ảnh mới, Sydney Sweeney xuất hiện với cơ thể được phủ sơn vàng, trực diện ống kính và dùng 2 tay che chắn vòng một. Tờ People nhận xét đây là trang bìa táo bạo nhất trong sự nghiệp của nữ diễn viên 29 tuổi.

Bộ ảnh lấy cảm hứng từ cảnh phim kinh điển Goldfinger, nơi nhân vật Jill Masterson bị sơn vàng toàn thân. Sydney Sweeney được tạo hình với mái tóc vàng ngắn, uốn xoăn cổ điển, gợi nhắc phong cách của biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe.

Sydney Sweeney xuất hiện trong ấn phẩm đặc biệt của tạp chí W (Ảnh: W).

Loạt ảnh do nhiếp ảnh gia Tyrone Lebon thực hiện. Sydney Sweeney là một trong 34 nghệ sĩ góp mặt trong ấn phẩm thường niên Best Performances của W, chuyên tôn vinh những diễn viên có màn thể hiện nổi bật trong năm.

Trong cuộc trò chuyện đi kèm bộ ảnh, Sydney Sweeney lần đầu chia sẻ về tuổi thơ ưa mạo hiểm, những vết sẹo do tai nạn để lại và hành trình trưởng thành trong ngành giải trí.

Nữ diễn viên nói: “Có nhiều thứ khiến tôi sợ, nhưng điều đó không ngăn cản tôi. Nếu một việc khiến tôi sợ, tôi thường vẫn muốn làm. Như nhảy dù chẳng hạn, tôi sợ độ cao, sẽ hét suốt quá trình, nhưng xong rồi lại muốn thử tiếp”.

Theo Sydney Sweeney, gia đình vẫn là điểm tựa quan trọng, tiếp thêm cho cô sức mạnh theo đuổi nghiệp diễn. Tuy nhiên, cô thừa nhận thực tế của ngành giải trí khác xa tưởng tượng thuở nhỏ. Nếu trước đây chỉ nghĩ đến việc hóa thân vào nhân vật, thì hiện tại nữ diễn viên phải học cách thích nghi với áp lực dư luận, truyền thông và danh tiếng ngày càng lớn.

Sydney Sweeney không ngại thực hiện những bộ ảnh táo bạo và hi sinh cho vai diễn (Ảnh: W).

Năm qua, Sydney Sweeney tiếp tục có bước chuyển mình khi đảm nhận vai nữ võ sĩ quyền Anh Christy Martin trong bộ phim Christy. Để phục vụ vai diễn, cô tăng khoảng 13kg, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh gợi cảm quen thuộc. Dù không đạt thành công lớn về doanh thu, bộ phim được xem là tuyên ngôn mới, khẳng định nỗ lực làm mới bản thân của nữ diễn viên.

Song song với diễn xuất, Sydney Sweeney ngày càng tham gia sâu vào vai trò nhà sản xuất. Cô chủ động theo đuổi dự án The Housemaid, hợp tác với Lionsgate trong việc phát triển kịch bản và định hướng sáng tạo.

Sau thành công ngoài mong đợi của phần đầu, The Housemaid đã được xác nhận sản xuất phần tiếp theo mang tên The Housemaid’s Secret (Cô hầu gái: Bí mật phía sau). Dự án tiếp tục có sự tham gia của Sydney Sweeney và dự kiến khởi quay trong năm nay.

Sydney Sweeney vừa có sự thể hiện ấn tượng trong dự án "Cô hầu gái" (Ảnh: Lionsgate).

Ra mắt vào cuối năm 2025, Cô hầu gái nhanh chóng thu hút khán giả nhờ câu chuyện tâm lý nhiều lớp, liên tục xoay chuyển tình thế cùng dàn diễn viên quen mặt. Chỉ sau hơn 2 tuần công chiếu, phim thu về hơn 130 triệu USD toàn cầu - con số vượt kỳ vọng đối với một tác phẩm có kinh phí sản xuất ở mức trung bình.

Sydney Sweeney từng chia sẻ cô bị cuốn hút bởi chiều sâu tâm lý và sự mâu thuẫn nội tại của nhân vật Millie Calloway. Phần 2 tiếp tục do Paul Feig đảm nhận vai trò đạo diễn - người được đánh giá cao ở khả năng cân bằng giữa yếu tố giải trí đại chúng và nhịp kể chuyện kịch tính.

Giới quan sát nhận định, với ê-kíp quen thuộc, Cô hầu gái: Bí mật phía sau được kỳ vọng tiếp tục khai thác hiệu quả dòng phim tâm lý giật gân, đồng thời củng cố sức hút thương hiệu trên thị trường toàn cầu.

Sydney Sweeney hiện là biểu tượng gợi cảm của Holllywood (Ảnh: Getty).

Sydney Sweeney (SN 1997) từng là vận động viên võ thuật và trượt tuyết trước khi theo đuổi diễn xuất. Cô bộc lộ đam mê điện ảnh từ nhỏ và có vai diễn đầu tay khi mới 12 tuổi. Sở hữu chiều cao 1,61m - khá khiêm tốn so với nhiều đồng nghiệp Hollywood - nhưng Sydney vẫn gây chú ý nhờ hình thể gợi cảm và thần thái tự tin.

Tên tuổi Sydney Sweeney gắn liền với các vai Cassie trong Euphoria và Olivia trong The White Lotus, mang về cho cô nhiều đề cử Emmy. Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên còn thành lập công ty sản xuất riêng và tham gia các dự án điện ảnh như Immaculate và Madame Web (2024).

Năm 2021, hãng tin AP vinh danh Sydney Sweeney là một trong những gương mặt đột phá toàn cầu. Năm 2022, cô lọt top 100 ngôi sao thế hệ mới do Time bình chọn.

Gần đây, nữ diễn viên tích cực quảng bá The Housemaid và thường xuyên xuất hiện với những trang phục tôn vóc dáng, thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cũng nhiều lần phủ nhận tin đồn dao kéo thẩm mỹ.

Sydney Sweeney cho biết cô mong muốn truyền cảm hứng cho phụ nữ: “Tôi muốn các cô gái khác cũng có thể tự tin, dám thể hiện vẻ đẹp của mình mà không cần xin lỗi hay che giấu”.