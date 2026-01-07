Quyên Qui: Mỹ nhân từng gây chú ý với cảnh 18+, bất ngờ hé lộ chuyện có con

Mới đây, Quyên Qui gây chú ý khi lần đầu lên tiếng về việc có em bé. Trong livestream tối 5/1, khi nhận được yêu cầu công khai hình ảnh con, nữ diễn viên cho biết cô muốn đợi em bé cứng cáp hơn mới chia sẻ.

Tiết lộ của Quyên Qui nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Khi phóng viên Dân trí liên hệ, phía nữ diễn viên từ chối chia sẻ thêm ngoài những thông tin đã công bố.

Trước đó, Quyên Qui từng vướng tin đồn sinh con nhưng luôn giữ thái độ úp mở. Tại một sự kiện diễn ra hồi tháng 12/2025, nữ diễn viên xuất hiện trong thiết kế váy dáng suông, thắt eo nhẹ với điểm nhấn hoa 3D. Vóc dáng có phần đầy đặn khiến cô vướng nghi vấn sinh con. Quyên Qui sau đó thừa nhận cơ thể tăng cân và cho biết đang tích cực tập luyện để lấy lại phong độ.

Chuyện tình cảm của Quyên Qui thời gian qua cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Dịp Giáng sinh 2025, nữ diễn viên bất ngờ công khai diện mạo bạn trai trên mạng xã hội. Cả hai chia sẻ những khoảnh khắc tặng quà, ôm ấp thân mật, khiến công chúng tò mò về danh tính “nửa kia” của cô.

Quyên Qui cho biết, cô không cố tình giấu kín chuyện tình cảm, tuy nhiên bạn trai là người sống khép kín và ít xuất hiện trên mạng xã hội. Nữ diễn viên cũng từ chối chia sẻ thêm khi được hỏi sâu về đời sống riêng tư.

Quyên Qui (tên thật Nguyễn Lê Diệp Quyên, SN 1998) gây chú ý với gương mặt xinh đẹp cùng vẻ ngoài gợi cảm. Cô từng được biết đến qua các phim chiếu mạng như Xóm trọ, Sugar Daddy & Sugar Baby… và góp mặt trong một số phim điện ảnh. Đặc biệt, vai diễn có cảnh nóng với Tuấn Trần trong phim Mai (đạo diễn Trấn Thành) từng giúp cô nhận được sự quan tâm của khán giả.

Ngoài phim ảnh, Quyên Qui còn xuất hiện trong các chương trình hẹn hò như Đảo thiên đường, Tỏ tình hoàn mỹ... Năm 2023, cô tham gia cuộc thi Miss Earth Vietnam (Hoa hậu Trái đất Việt Nam) và dừng chân ở top 11 chung cuộc.

Việc từng tham gia các vai diễn có cảnh 18+ khiến Quyên Qui bị gắn mác "diễn viên đóng cảnh nóng", song cô cho biết bản thân luôn chọn lọc kịch bản và không chủ đích theo đuổi hình ảnh gợi cảm quá đà.

Đời thường, Quyên Qui ưa chuộng các thiết kế nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng cũng không ngại diện trang phục cắt xẻ hoặc bikini khoe vóc dáng.

Gần đây, nữ diễn viên cũng gây chú ý khi chia sẻ việc tiêm filler để cân chỉnh gương mặt, đồng thời tiết lộ có can thiệp thon gọn bắp tay. Việc nữ diễn viên công khai thẩm mỹ nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả cho rằng cô vốn sở hữu vẻ đẹp tự nhiên, không cần chỉnh sửa.

Người đại diện của Quyên Qui chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ diễn viên không "trùng tu nhan sắc" hay can thiệp dao kéo như một số thông tin lan truyền. Cô chỉ tiêm filler ở một số điểm trên gương mặt để tạo cảm giác thon gọn hơn, hoàn toàn không đụng đến dao kéo. Bản thân Quyên Qui cũng nhiều lần khẳng định gương mặt của cô vẫn giữ nét tự nhiên.

Lý giải về việc can thiệp thẩm mỹ, Quyên Qui cho biết, nguyên nhân xuất phát từ sự tự ti khi tăng cân trong thời gian gần đây. Nữ diễn viên nói, cô chỉ mong muốn bản thân trông đẹp hơn, trong khi nhiều người lại đồn đoán rằng cô "sửa hết gương mặt".

Hiện tại, Quyên Qui kinh doanh trong lĩnh vực nha khoa, còn các hoạt động nghệ thuật thì khá trầm lắng.

Ảnh: Instagram nhân vật, Chụp màn hình