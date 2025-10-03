Tạp chí nước Anh xin lỗi ca sĩ tỷ view Rosé vì lùm xùm phân biệt đối xử

Sự việc ca sĩ Rosé (Blackpink) bị tạp chí Elle nước Anh cắt bỏ hình ảnh khi tham gia một buổi trình diễn trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris đã biến thành một bê bối truyền thông lớn, gây tranh cãi trong giới mộ điệu thời trang toàn cầu.

Sự việc leo thang khi đông đảo người hâm mộ của chủ nhân bản hit gần 2 tỷ lượt xem APT. tỏ ra phẫn nộ, gây áp lực, buộc tạp chí nước Anh này phải đưa ra lời xin lỗi.

Bức ảnh Charli XCX đăng tải khiến người hâm mộ Rosé bức xúc, cho rằng nữ ca sĩ bị "dìm" (Ảnh: Instagram).

Câu chuyện bắt đầu tại hàng ghế đầu của show diễn Yves Saint Laurent, nơi Rosé, với vị thế là đại sứ toàn cầu của thương hiệu, ngồi cạnh các ngôi sao phương Tây là Hailey Bieber, Zoë Kravitz, và Charli XCX.

3 ngôi sao này trò chuyện rôm rả, hoàn toàn phớt lờ Rosé, khiến "đóa hồng nước Úc" trông lạc lõng và bối rối trong video được người hâm mộ và truyền thông lan truyền.

Đáng chú ý hơn, Charli XCX, người ngồi sát bên cạnh Rosé, còn đăng tải bức ảnh chụp 4 người nhưng Rosé lại bị che khuất trong bóng tối. Đây là hành vi bị dư luận đánh giá là cố ý "dìm" đồng nghiệp, khiến cho hàng triệu fan của Rosé bức xúc, liên tục gửi tin nhắn trách móc Charli XCX.

Mặc dù sau đó Charli XCX đã đăng tải những hình ảnh chụp chung với Rosé nhưng khó có thể xoa dịu người hâm mộ của giọng ca nước Úc.

Bài đăng của tạp chí Elle nước Anh khiến người hâm mộ Rosé phẫn nộ vì cắt bỏ nữ ca sĩ ra khỏi khung hình 4 nghệ sĩ chụp chung (Ảnh: Instagram).

Mức độ nghiêm trọng của vụ việc được đẩy lên đỉnh điểm khi tạp chí Elle nước Anh bị phát hiện đã cắt hoàn toàn Rosé ra khỏi bức ảnh chung của 4 người, chỉ đăng tải hình ảnh 3 ngôi sao phương Tây.

Xuyên suốt bài đăng đưa tin về show diễn và không khí của Tuần lễ thời trang Paris, tạp chí này hoàn toàn không nhắc đến hay đăng tải hình ảnh của Rosé, củng cố thêm nghi vấn về hành vi phân biệt đối xử đối với nữ ca sĩ.

Hành động của tạp chí này như một mồi lửa thổi bùng sự phẫn nộ của cộng đồng người hâm mộ Rosé, dẫn đến hàng nghìn bình luận phản đối, đòi lại sự tôn trọng dành cho giọng ca APT.

Trước áp lực khổng lồ từ dư luận quốc tế, sáng 3/10, tạp chí Elle nước Anh đã buộc phải đưa ra phản hồi. Tạp chí này đã xóa bài đăng gây tranh cãi và gửi lời xin lỗi đến Rosé.

Cụ thể, tạp chí đăng nội dung: "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì bài đăng gây tranh cãi lớn gần đây từ Tuần lễ Thời trang Paris. Rosé - đại sứ thương hiệu của Saint Laurent - đã bị cắt khỏi bức ảnh nhóm trong bài đăng quảng bá cho show của chúng tôi vì lý do kích thước.

Chúng tôi không có ý xúc phạm bất kỳ ai. Bài đăng đó hiện đã bị gỡ bỏ. Qua vụ việc lần này, Elle UK xin cam kết ở các bài đăng trong tương lai chúng tôi sẽ đảm bảo phản ánh đúng, phản ánh đủ diễn biến sự kiện để thể hiện sự tôn trọng đối với mọi người".

Tuy nhiên, lý do được đưa ra là vì "kích thước bài đăng không đủ" để chứa hình ảnh của 4 ngôi sao đã bị người hâm mộ Rosé bác bỏ gay gắt.

Nhiều ý kiến của người hâm mộ cho rằng, tạp chí này hoàn toàn có thể sử dụng các giải pháp kỹ thuật đơn giản như thu nhỏ ảnh hoặc chọn một bức ảnh khác, thay vì chọn giải pháp gây tranh cãi nhất là cắt bỏ duy nhất Rosé, người vốn là một trong những khách mời quan trọng nhất của hãng thời trang.

Lời thanh minh này bị đánh giá là "chống chế", thiếu thành ý và chỉ mang tính nhận sai cho có trước làn sóng chỉ trích dữ dội.

Hình ảnh Rosé tại show thời trang xảy ra sự việc (Ảnh: Getty).

Vụ việc của Rosé được xem là trường hợp điển hình cho thấy vấn nạn phân biệt đối xử giữa các nghệ sĩ vẫn tồn tại âm ỉ tại thị trường giải trí Âu - Mỹ. Dù Rosé được công nhận về địa vị và tầm ảnh hưởng quốc tế, cô vẫn phải đối mặt với sự lạnh nhạt.

Cùng với Rosé, người bạn thân trong nhóm Blackpink của cô là Jisoo cũng không gặt hái được sự thành công về mặt hình ảnh truyền thông như mong muốn vì lựa chọn trang phục kém sắc. Một ngôi sao châu Á khác là Địch Lệ Nhiệt Ba cũng gặp sự cố trang phục. Cụ thể là đôi giày Dior của cô bị gãy gót khi đang di chuyển.

Ở diễn biến khác, ca sĩ Lisa (Blackpink) tỏa sáng rực rỡ khi tham gia show của Louis Vuitton, trở thành điểm sáng của các ngôi sao châu Á tại Tuần lễ thời trang Paris.

Những hành động thô lỗ, thiếu văn minh này, dù là của các ngôi sao hay tạp chí danh tiếng, đều làm xấu đi hình ảnh của các sự kiện tầm cỡ thế giới. Vụ việc của Rosé hiện vẫn là chủ đề nóng hổi, tiếp tục thúc đẩy yêu cầu mạnh mẽ từ dư luận về sự tôn trọng và loại bỏ hoàn toàn định kiến trong ngành công nghiệp thời trang và giải trí.