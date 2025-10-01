Lisa (Blackpink) xuất hiện quyến rũ tại Tuần lễ thời trang Paris

Tối 30/9 (giờ địa phương), Paris Fashion Week (Tuần lễ thời trang Paris) trở nên náo nhiệt khi Louis Vuitton trình làng bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 tại không gian tráng lệ của bảo tàng Louvre. Là đại sứ thương hiệu của hãng này, Lisa xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn. Đặc biệt lần này, cô nhận rất nhiều lời ngợi khen về phong cách.

Theo Reuters, màn trình diễn của Louis Vuitton năm nay có điểm nhấn là các thiết kế với chất liệu len mềm mại, quần pyjama, áo khoác cardigan nhẹ nhàng và quần bermuda phóng khoáng.

Nhà thiết kế Nicolas Ghesquière hướng đến sự thanh lịch, thoải mái nhưng vẫn đậm chất thời trang cao cấp. Trong bối cảnh đó, Lisa xuất hiện như minh chứng hoàn hảo cho tinh thần “intimacy and luxury” (gần gũi và sang trọng) mà Louis Vuitton muốn truyền tải.

Xuất hiện trước công chúng, Lisa chọn diện một bộ trang phục hoàn toàn bằng len thuộc bộ sưu tập Cruise 2026 của Louis Vuitton. Chính sự phối hợp giữa chất liệu len mềm và phom dáng ngắn táo bạo đã giúp Lisa vừa giữ nét quyến rũ, vừa toát lên phong thái tự tin, sang trọng.

Elle miêu tả chi tiết trang phục của nữ ca sĩ người Thái: “Lisa kết hợp cardigan nhiều màu phủ ngoài áo len vàng rực, phối cùng quần đùi đỏ và giày cao gót trắng. Cô hoàn thiện diện mạo bằng thắt lưng xanh đậm, chuỗi ngọc trai và túi màu xanh nhạt. Tổng thể vừa trẻ trung vừa gợi cảm”.

Tuy nhiên, giới mộ điệu thời trang tinh ý đã chỉ ra rằng Lisa và ê-kíp của mình đã có những biến tấu thú vị với trang phục để biến nó trở nên độc nhất vô nhị. Đáng chú ý hơn cả là việc cắt chiếc áo len màu vàng thành một chiếc áo cúp ngực, giúp khoe vóc dáng nóng bỏng như tượng tạc của nữ ca sĩ. Trong ảnh là sự so sánh mẫu thiết kế nguyên bản và khi được Lisa trưng diện.

Nhãn thời trang của nước Pháp đã biến khuôn viên Louvre thành không gian nghệ thuật đậm chất cổ điển với ánh sáng vàng ấm, đồ nội thất và những bức tượng Hy Lạp cổ. Trong khung cảnh đó, Lisa trở thành điểm nhấn nổi bật giữa dàn khách mời ngôi sao.

Sự xuất hiện của cô được các phóng viên quốc tế đặc biệt chú ý, không chỉ vì danh tiếng toàn cầu mà còn bởi khả năng truyền tải tinh thần thương hiệu một cách trọn vẹn.

Không chỉ dừng ở việc là khách mời quen thuộc của nhà mốt Pháp, Lisa hiện là đại sứ toàn cầu của Louis Vuitton, một trong những gương mặt có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại các tuần lễ thời trang quốc tế.

Từ Met Gala đến các chiến dịch quảng bá của hãng, Lisa luôn tạo dấu ấn mạnh mẽ với phong cách biến hóa linh hoạt, khi thì thanh lịch, tinh giản; lúc lại bốc lửa, táo bạo.

Các chuyên trang thời trang quốc tế như Vogue và Harper’s Bazaar nhiều lần gọi Lisa là “một biểu tượng thời trang toàn cầu”, người không ngần ngại thử nghiệm những xu hướng mới. Nếu trong các show trước, cô gây chú ý với đầm cắt xẻ và bốt da cao cổ, thì tại Paris Fashion Week lần này, Lisa chọn cách “hở vừa đủ” để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Đến "hung thần" chụp ảnh chân thực như Getty Images cũng không thể "dìm" được nhan sắc như búp bê sống của Lisa.

Từ sau khi rời công ty quản lý YG Entertainment và hoạt động độc lập, Lisa vẫn giữ sức ảnh hưởng khổng lồ trên trường quốc tế.

Nhiều chuyên gia nhận định rằng Lisa không chỉ là biểu tượng của thế hệ idol Kpop, mà còn là “đại diện văn hóa châu Á” hiếm hoi có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong ngành công nghiệp xa xỉ.

Mỗi lần xuất hiện, Lisa đều khiến mạng xã hội “bùng nổ”. Chỉ vài giờ sau khi show Louis Vuitton kết thúc, hình ảnh của cô phủ sóng khắp các nền tảng như X (Twitter), Instagram và Weibo, thu hút hàng triệu lượt tương tác. Nhiều người hâm mộ quốc tế dành lời khen cho phong cách của Lisa: “Cô ấy trông như bước ra từ một bức tranh sống động”, một bình luận trên Elle viết.

Ảnh: Getty, Elle