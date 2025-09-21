Chàng trai chi 180 triệu đồng biến cung đình Huế thành cảm hứng thời trang

NTK Lạc (tên thật là Nguyễn Minh Đức), là một trong những gương mặt trẻ đang được chú ý trong làng thiết kế thời trang Việt Nam.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí, anh đã chia sẻ hành trình kiên trì từ những thất bại ban đầu đến thành công đầu tiên trong ngành thiết kế thời trang Việt Nam. Từ những bản vẽ còn non nớt, những lần trượt cuộc thi, đến việc tự rèn kỹ năng qua các dự án nhỏ, anh đã không ngừng nỗ lực để khẳng định phong cách riêng.

Từ bị đánh trượt ở nhiều cuộc thi đến gương mặt trẻ nổi bật của làng thời trang

Sinh ra trong một gia đình có nhiều thế hệ làm nghệ thuật, từ nhỏ NTK Lạc đã sớm bộc lộ năng khiếu ca múa, hội họa. Tuy nhiên, thay vì nối tiếp con đường của ông bà, anh lại bất ngờ tìm thấy đam mê mãnh liệt với thời trang.

“Ngày bé, tôi chưa từng nghĩ sẽ theo ngành này, vì cho rằng thời trang chỉ dành cho nữ. Đến khi học cấp ba, khi được động viên thử thiết kế váy cho bạn bè, tôi mới nhận ra niềm yêu thích thật sự của mình”, anh chia sẻ.

Từ chiếc váy đầu tay may lại bằng chiếc máy khâu cũ cho bạn cùng lớp, chàng trai dần nuôi dưỡng tình yêu với thời trang. Trong thời gian học phổ thông, anh làm thêm ở một studio chụp ảnh tại Thanh Hóa, tự tay chuẩn bị trang phục cho các buổi chụp hình. Trải nghiệm đó giúp anh rèn luyện kỹ năng và khẳng định con đường riêng.

Nhà thiết kế Lạc trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Dù từng định thi báo chí hoặc luật, Lạc lại quyết định theo học Ngành Thiết kế Thời trang, Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội. Bước ngoặt đến khi anh học chuyên sâu về thời trang từ năm hai đại học và bắt đầu tham gia các cuộc thi thiết kế trang phục dân tộc.

Tuy trải qua nhiều lần bị đánh trượt ở các cuộc thi thiết kế, anh không bỏ cuộc. “Tôi từng thi trượt vài lần vì bản vẽ còn ngây ngô, thiếu kinh nghiệm. Nhưng chính những thất bại đó đã giúp tôi học hỏi, mài giũa kỹ năng và kiên trì theo đuổi đam mê”, anh nhớ lại.

Sau nhiều nỗ lực, thiết kế của Lạc cuối cùng đã lọt top 15 Hoa hậu Hòa bình Việt Nam, mở ra cơ hội để anh phát triển những bộ sưu tập lớn hơn.

Dấu ấn lớn nhất trong hành trình sáng tạo của NTK trẻ là bộ sưu tập tốt nghiệp Mưa trên kinh đô. Lấy cảm hứng từ kiến trúc cung đình Huế kết hợp hình ảnh mưa bão, chàng nhà thiết kế Gen Z đã bất ngờ “gây bão” cộng đồng mạng với một đồ án được đánh giá cao bởi tính duy mỹ và chiều sâu văn hóa.

Từ những bản phác thảo, NTK Lạc dồn trọn tâm huyết trong từng chi tiết thiết kế.

Từ chi tiết cổng vòm, hoa văn cung đình đến hình ảnh xoáy lốc và hạt mưa, anh gửi gắm nỗi trăn trở về sự mong manh của di sản trước thiên tai, đồng thời nhấn mạnh giá trị bảo tồn.

Chinh phục sao Việt với bộ sưu tập lấy cảm hứng từ cung đình Huế

Với bộ sưu tập tốt nghiệp Mưa trên kinh đô, NTK Lạc đã gặt hái thành công rực rỡ. Khép lại hành trình hơn 4 năm học tại Đại học Kiến trúc Hà Nội và 3 tháng miệt mài thực hiện đồ án tốt nghiệp đầy cảm xúc, Lạc vô cùng vui mừng khi nhận kết quả 9,52 điểm - Thủ khoa đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang khóa 20.

NTK Lạc đang hoàn thiện trang phục để người mẫu trình diễn trong show diễn tốt nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Được giảng viên hướng dẫn Ths. Nguyễn Trí Dũng dìu dắt, anh còn xuất sắc đạt giải Đồ án tốt nghiệp xuất sắc hạng mục Sáng tạo số tại Triển lãm Đồ án tốt nghiệp của các thành viên CLB Mỹ thuật Ứng dụng.

Bộ sưu tập gồm các thiết kế trang phục dạ hội cho nữ từ 18 đến 25 tuổi, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp nghệ thuật của những công trình kiến trúc tại Huế, kết hợp tinh thần di sản với sự sáng tạo hiện đại.

Thành công này cũng mở ra cơ hội hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng. NTK Lạc từng gây chú ý khi Hoa hậu Hương Giang lựa chọn một thiết kế của anh trong Miss International Queen Vietnam 2025 (Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2025), đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình sáng tạo và khẳng định tên tuổi của NTK trẻ.

Hoa hậu Hương Giang diện thiết kế từ BST “Mưa trên kinh đô” tại Miss International Queen Vietnam 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bộ trang phục Hoa hậu Hương Giang lựa chọn lấy cảm hứng từ vẻ đẹp quyền quý, tinh tế của Nam Phương Hoàng hậu, biểu tượng nhan sắc và phong thái bậc nhất triều Nguyễn. Form dáng được cách điệu từ áo dài và áo choàng - hai yếu tố gắn liền với hình ảnh của bà - tạo nên diện mạo vừa mềm mại, vừa khí chất, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Á Đông.

Không chỉ ấn tượng ở vẻ ngoài, hành trình để bộ trang phục này đến tay Hương Giang cũng để lại trong NTK Lạc nhiều kỷ niệm. Khoảng 7 tháng trước, stylist của cô muốn mượn thiết kế trong Mưa trên kinh đô để tham dự sự kiện.

Tuy nhiên, thời điểm đó, bộ trang phục đang được trưng bày tại triển lãm và gần như không thể lấy ra. Vì Hương Giang và ê-kíp đặc biệt yêu thích thiết kế này, Lạc đã linh hoạt xin phép ban tổ chức triển lãm để mượn một bộ khác tương tự để thay thế.

“Khoảnh khắc Hương Giang xuất hiện trên sân khấu với thiết kế của mình, tôi cảm nhận rõ niềm tin: Sáng tạo không chỉ để khẳng định bản thân, mà còn để người khác tìm thấy mình qua từng đường kim, mũi chỉ”, anh nói.

Á hậu Hoàng Oanh xuất hiện rạng rỡ trong thiết kế lấy cảm hứng từ những làn mưa trên mái đình Huế (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ Hương Giang, những thiết kế trong bộ sưu tập Mưa trên kinh đô của Lạc còn được nhiều người đẹp lựa chọn. Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam Hoàng Oanh và Á hậu Quỳnh Anh - Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - đều xuất hiện lộng lẫy trong các sự kiện sắc đẹp với những thiết kế độc quyền, tôn vinh giá trị văn hóa của nghệ thuật cung đình Huế.

Trong số đó, kỷ niệm khiến chàng trai trẻ nhớ mãi chính là lần hợp tác cùng Á hậu Quỳnh Anh. Bộ váy vốn được chuẩn bị cho một thí sinh bình thường nhưng người này rút lui vào phút chót và Quỳnh Anh được mời thay thế. Bộ trang phục nặng tới 30kg, lại phải mặc gấp ngay trước giờ lên sân khấu khiến anh căng thẳng tột độ.

“Lúc đó tôi lo lắng đến mức không thở nổi, sợ rằng bộ váy quá nặng sẽ làm chị khó di chuyển”, Lạc kể. Nhưng chính lời động viên của Quỳnh Anh đã tiếp thêm sức mạnh: “Em yên tâm, chị sẽ cố gắng để bộ trang phục tỏa sáng”. Sự chuyên nghiệp và tận tâm ấy giúp anh trút bỏ phần nào áp lực, thêm niềm tin vào chặng đường sáng tạo phía trước.

Anh chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi thấy các hoa hậu, người nổi tiếng mặc đồ của mình. Đó không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là cơ hội để câu chuyện thời trang lan tỏa đến nhiều người hơn”.

Từng trầm cảm, mất ngủ triền miên vì đồ án

Để có được thành quả và được các nghệ sĩ nổi tiếng tin tưởng lựa chọn, con đường của Lạc không hề dễ dàng. Chỉ riêng bộ sưu tập tốt nghiệp Mưa trên kinh đô đã tiêu tốn của anh tới 180 triệu đồng, con số vượt xa dự trù ban đầu 120 triệu đồng.

“Chi phí phát sinh chủ yếu nằm ở nguyên liệu đính kết, đá quý và công thợ. Nhiều bộ phải thay đổi gấp nên vật liệu mua trước không còn dùng được. Tôi đã phải vay mượn nhiều nơi mới đủ kinh phí”, NTK Lạc thừa nhận.

Anh cho biết, khám phá và thử nghiệm là những bước nghiên cứu không thể thiếu trong quá trình thiết kế của mình.

Mưa trên kinh đô gồm 6 thiết kế mang màu sắc hoài niệm. Lạc cho biết, anh lấy cảm hứng từ kiến trúc cung đình, họa tiết đuôi phượng hoàng, mái điện, hoa văn pháp lam hay bức tranh nổi tiếng Cửu Long Ẩn Vân trong Lăng Khải Định… để đưa vào trang phục bằng nhiều kỹ thuật dệt, thêu, vẽ tay, khắc họa chi tiết lên nền vải.

Mỗi thiết kế sử dụng một chất liệu và kỹ thuật xử lý khác nhau, nhưng vẫn thống nhất về màu sắc, chủ yếu là tông đen, ánh kim và vàng đồng để làm nổi bật các hoa văn cung đình.

Các thiết kế được anh chế tác công phu trong suốt hơn 500 giờ, kết hợp nhiều kỹ thuật thủ công tinh xảo. Phần tà áo dài được tạo nên từ hàng trăm ô vuông cắt nhiệt, kết nối thành họa tiết trang trí độc đáo, rồi tiếp tục mất nhiều giờ để đính kết hàng nghìn viên pha lê lấp lánh, tạo nên hiệu ứng ánh sáng chuyển động theo từng bước đi.

Chi tiết mái điện và pháp lam được tái hiện sống động, chạy dọc theo áo choàng như một “cơn mưa ánh sáng” phủ xuống, gợi lát cắt lung linh từ quá khứ huy hoàng của kinh đô Huế.

Áp lực tài chính chỉ là một phần. Suốt quá trình làm đồ án, Lạc còn phải đối diện với vô vàn thử thách tinh thần: Mất ngủ, nguyên liệu không đúng mong muốn, ngân sách lên xuống thất thường. Theo Lạc, bản thân may mắn khi có gia đình - đặc biệt là mẹ - luôn ở bên chia sẻ, lo bữa ăn, động viên con trai không bỏ cuộc.

“Mẹ tôi thường xuyên ra Hà Nội chữa bệnh nhưng vẫn ở trọ cùng tôi. Dù sức khỏe không tốt, bà vẫn giúp tôi, vừa nấu ăn vừa phụ làm đồ. Bà luôn nhắc tôi không cần quá áp lực, chỉ cần làm hết mình là đủ. Nhờ vậy, tôi không cảm thấy đơn độc”, anh xúc động kể.

Trở thành thủ khoa với bộ sưu tập được đánh giá là đầu tư nhất, NTK Lạc không chỉ gặt hái thành công mà còn rút ra nhiều bài học: biết cân bằng cảm xúc, không quá cầu toàn và giữ vững tinh thần. “Tiền có thể kiếm, kỹ thuật có thể học, nhưng nếu tinh thần mất đi thì sẽ chẳng làm được gì”, anh nói.

Bước tiếp trên hành trình sáng tạo, nhà thiết kế trẻ ấp ủ ước mơ xây dựng thương hiệu thời trang riêng.

Nhìn về tương lai, Lạc mong muốn tiếp tục theo đuổi dòng Haute Couture, phong cách vừa sang trọng, thủ công tinh xảo, vừa đảm bảo tính ứng dụng cao. Ước mơ lớn nhất của anh là xây dựng thương hiệu riêng khi đã tích lũy đủ tiềm lực và trải nghiệm, kết hợp di sản, văn hóa Huế, mỹ thuật truyền thống với các kỹ thuật hiện đại như 3D, mạ vàng và đính kết cao cấp.

“Thời trang Việt Nam đang phát triển mạnh, các bạn trẻ có rất nhiều cơ hội. Tôi nghĩ trách nhiệm lớn nhất của một nhà thiết kế không chỉ là tạo ra cái đẹp, mà còn phải truyền tải được giá trị văn hóa và tinh thần đến cộng đồng”, NTK trẻ bày tỏ.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam