Sau một năm mất vợ, cuộc sống của chồng Từ Hy Viên khiến nhiều người xót xa

Một năm trước, ngôi sao Vườn sao băng đột ngột qua đời trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản, để lại nỗi mất mát lớn cho người thân và người hâm mộ.

Mới đây, một người hâm mộ đã chia sẻ hình ảnh DJ Koo xuất hiện tại nghĩa trang Kim Bảo Sơn (Đài Bắc, Trung Quốc). Suốt buổi sáng, nam nghệ sĩ lặng lẽ lau chùi bia mộ của vợ, bày hoa quả, đồ uống trước phần mộ. Khi phát hiện có người đến gần, anh chỉ cúi đầu chào rồi tiếp tục công việc của mình.

DJ Koo tới thăm và dọn dẹp mộ phần của Từ Hy Viên vào những ngày đầu năm (Ảnh: HK01).

Sau đó, DJ Koo mở chiếc ghế quen thuộc, ngồi lặng lẽ trước mộ Từ Hy Viên như đang trò chuyện, tâm sự với người vợ quá cố. Người chứng kiến kể lại: “Anh ấy không muốn nói chuyện nên tôi rời đi. Từ xa, tôi thấy anh lau bia mộ rất cẩn thận, cả mặt trước lẫn mặt sau. Nhìn cảnh đó, tôi cảm thấy buồn và không dám làm phiền”.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận. Không ít khán giả bày tỏ sự xúc động, ngưỡng mộ trước tình cảm DJ Koo dành cho vợ, đồng thời gửi lời động viên mong anh sớm vượt qua nỗi đau.

Đầu năm 2025, Từ Hy Viên không may qua đời trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản. Sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên khiến bạn bè, người hâm mộ và đặc biệt là gia đình không khỏi bàng hoàng. Ngay sau khi lo liệu hậu sự cho vợ, DJ Koo thông báo tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật.

DJ Koo đặt hoa lên mộ và lặng lẽ ngồi trò chuyện với vợ trong những ngày đầu năm (Ảnh: HK01).

Suốt một năm qua, nam ca sĩ không xuất hiện tại các sự kiện, gần như ngừng sử dụng mạng xã hội và không rời Đài Loan. Bạn bè cho biết DJ Koo ngày nào cũng đến nghĩa trang thăm viếng vợ, chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mát và sút cân đáng kể.

Theo Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên - sau khi chị gái qua đời, DJ Koo hình thành thói quen leo núi mỗi ngày. Sau khi đỗ xe, anh đi bộ đến nghĩa trang để ở bên vợ, bất kể mưa hay nắng. Dọn dẹp xong, anh ngồi vẽ chân dung Từ Hy Viên suốt nhiều giờ liền.

“Mưa hay nắng, lạnh hay nóng, anh ấy vẫn ngồi một mình trong nghĩa trang rộng lớn, như thể thế giới chỉ còn hai người”, Từ Hy Đệ chia sẻ.

Căn hộ của DJ Koo hiện treo đầy tranh vẽ về Từ Hy Viên. Em gái nữ diễn viên từng đề nghị anh tổ chức một triển lãm tranh, song nam ca sĩ không đưa ra phản hồi.

DJ Koo và Từ Hy Viên kết hôn từ năm 2022 (Ảnh: Vogue).

Chuyện tình của DJ Koo và Từ Hy Viên từng được ví như một bộ phim điện ảnh buồn. Họ yêu nhau từ thập niên 1990 nhưng buộc phải chia tay do sự ngăn cản từ công ty quản lý của DJ Koo.

Hơn 20 năm sau, khi hay tin Từ Hy Viên ly hôn Uông Tiểu Phi vào năm 2021, DJ Koo chủ động liên lạc lại với cô qua số điện thoại cũ. Bất ngờ, nữ diễn viên đáp lại và hai người nối lại tình cảm.

Năm 2022, họ đăng ký kết hôn. DJ Koo rời Hàn Quốc sang Đài Loan sinh sống cùng vợ và hai con riêng của cô. Ban đầu, mối quan hệ này vấp phải không ít nghi ngờ, song theo thời gian, DJ Koo dần nhận được sự yêu mến của gia đình vợ và các con riêng của Từ Hy Viên.

Sau khi nữ diễn viên qua đời, DJ Koo tuyên bố không nhận phần thừa kế, dành toàn bộ thời gian lo liệu hậu sự cho vợ. Theo Next Apple, Từ Hy Viên để lại khối tài sản ước tính khoảng 30 triệu USD. Hiện, các con riêng của nữ diễn viên đang sống cùng bố và mẹ kế.

DJ Koo là thành viên nhóm nhạc khiêu vũ Clon - nhóm nhạc nổi tiếng tại Hàn Quốc và Đài Loan trong thập niên 1990. Ngoài biểu diễn, anh còn hoạt động với vai trò nhà sản xuất âm nhạc.

Trong khi đó, Từ Hy Viên là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Đài Loan với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè, Kiếm vũ…