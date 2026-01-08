Tổng thống Trump nói về kế hoạch "giám sát trực tiếp" Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Donald Trump ngày 7/1 cho biết ông kỳ vọng Mỹ sẽ giám sát Venezuela và khai thác dầu từ trữ lượng khổng lồ của nước này trong nhiều năm, đồng thời khẳng định chính phủ lâm thời của Venezuela “trao cho chúng tôi mọi thứ mà chúng tôi cho là cần thiết”.

“Chỉ thời gian mới trả lời được”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với New York Times, khi được hỏi chính quyền Mỹ muốn "giám sát trực tiếp" Venezuela trong bao lâu, trong bối cảnh mối đe dọa về hành động quân sự của Mỹ luôn hiện hữu từ một hạm đội đang neo đậu ngoài khơi Venezuela.

“Chúng tôi sẽ tái thiết Venezuela theo cách mang lại nhiều lợi nhuận. Chúng tôi sẽ sử dụng dầu mỏ, và chúng tôi sẽ khai thác dầu. Chúng tôi đang kéo giá dầu xuống, và chúng tôi sẽ cấp tiền cho Venezuela, thứ mà họ đang rất cần”, ông Trump nói.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi các quan chức chính quyền Mỹ cho biết nước này có kế hoạch tiếp quản việc bán dầu của Venezuela vô thời hạn, như một phần của kế hoạch gồm 3 giai đoạn ở Venezuela mà Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trình bày với các nghị sĩ Quốc hội.

Trong khi các nghị sĩ Cộng hòa phần lớn ủng hộ hành động của chính quyền, các nghị sĩ Dân chủ nhắc lại cảnh báo rằng Mỹ đang tiến tới một cuộc can thiệp quốc tế kéo dài mà không có cơ sở pháp lý rõ ràng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump không đưa ra khung thời gian cụ thể cho việc Mỹ sẽ giữ vai trò “giám sát chính trị” của Venezuela trong bao lâu. Khi được hỏi khoảng thời gian này kéo dài bao lâu 3 tháng, 6 tháng, một năm, hay lâu hơn, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi cho là lâu hơn nhiều”.

Tổng thống Trump không trả lời câu hỏi vì sao ông công nhận bà Delcy Rodriguez, Phó Tổng thống dưới thời ông Nicolas Maduro, là nhà lãnh đạo mới của Venezuela thay vì ủng hộ bà Maria Corina Machado, lãnh đạo phe đối lập và gần đây được trao giải Nobel Hòa bình. Ông cũng từ chối bình luận khi được hỏi liệu ông có trao đổi với bà Rodriguez hay không.

“Nhưng (Ngoại trưởng) Marco trao đổi với bà ấy thường xuyên. Tôi có thể nói rằng chúng tôi đang liên lạc thường xuyên với bà ấy và với chính quyền”, ông Trump nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 7/1 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch cho 3 giai đoạn đối với Venezuela gồm: ổn định, phục hồi và chuyển tiếp, trong đó, Mỹ sắp triển khai một thỏa thuận nhằm tiếp quản “toàn bộ lượng dầu đang bị mắc kẹt ở Venezuela”.

Ông Rubio cho hay Mỹ bắt đầu kế hoạch bằng giai đoạn “ổn định” vì “không muốn tình hình rơi vào hỗn loạn”. Ông nhấn mạnh, chính quyền Tổng thống Trump tin rằng Mỹ đang nắm trong tay đòn bẩy đáng kể đối với chính phủ lâm thời Venezuela do bà Delcy Rodriguez lãnh đạo.

Ông mô tả thỏa thuận dầu mỏ là một phần của giai đoạn ổn định và sẽ còn “nhiều thỏa thuận nữa sẽ được Mỹ triển khai” với chính phủ lâm thời Venezuela.

Theo ông Rubio, giai đoạn “phục hồi” là “đảm bảo rằng các công ty Mỹ, phương Tây và các công ty khác có thể tiếp cận thị trường Venezuela theo một cách công bằng”.

Giai đoạn thứ ba sẽ là giai đoạn “chuyển tiếp”. “Cuối cùng, việc chuyển hóa đất nước sẽ do chính người dân Venezuela quyết định”, ông Rubio nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Venezuela cho phép tiếp cận lượng dầu thô trị giá lên tới 2 tỷ USD. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng Venezuela sẽ giao nộp cho Mỹ 30-50 triệu thùng dầu thô để bán theo giá thị trường.

Thỏa thuận này dường như là dấu hiệu cho thấy các quan chức chính phủ Venezuela đang đáp ứng yêu cầu của tổng thống Mỹ về việc phải mở cửa ngành dầu khí cho các công ty Mỹ, nếu không sẽ đối mặt với nguy cơ Washington tiếp tục can thiệp quân sự.