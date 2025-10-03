Dior bị chê chất lượng kém sau sự cố Địch Lệ Nhiệt Ba bị gãy gót giày

Trong khuôn khổ Paris Fashion Week (Tuần lễ thời trang Paris), diễn viên Trung Quốc Địch Lệ Nhiệt Ba ngồi hàng ghế đầu show Dior Xuân - Hè 2026 với tư cách đại sứ toàn cầu.

Địch Lệ Nhiệt Ba xử lý tinh tế khi bị gãy gót giày Dior (Nguồn: Sohu).

Cô thu hút mọi ống kính khi diện bộ đồ màu xanh pastel đính kết tỉ mỉ, phối cùng đôi giày cao gót mũi nhọn thanh lịch. Tuy nhiên, ngay sau khi sự kiện kết thúc, một số khán giả Trung Quốc phát hiện gót giày của cô bị gãy trên đường di chuyển.

Cận cảnh chiếc giày Dior bị gãy gót của Địch Lệ Nhiệt Ba (Ảnh: Cắt từ video).

Sự cố nhỏ nhanh chóng lan truyền qua một vài đoạn video được người hâm mộ ghi lại, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Đa phần khán giả chỉ trích chất lượng sản phẩm của Dior, cho rằng thương hiệu xa xỉ nước Pháp không tương xứng với mức giá thành và danh tiếng vốn có.

Một số ý kiến tiêu biểu của khán giả là: “Đây là sự cố cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến người dùng mất trọng tâm dẫn đến ngã nhào”; “Giày giá rẻ cũng chẳng đến mức thế này”; “Đồ hàng nghìn USD mà dễ hỏng như vậy thì thật thất vọng”; “Gót cao thế này mà trật chân thì không dám tưởng tượng, nghệ sĩ ngã một cái thì coi như hỏng hết công việc”...

Hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba khi tham gia show Dior tại Paris được đánh giá cao, trong khi thương hiệu gánh chịu chỉ trích vì chất lượng sản phẩm (Ảnh: Sohu).

Giới mộ điệu thời trang còn liệt kê ra những lùm xùm gần đây của Dior như việc trang phục dành cho đại sứ thương hiệu Jisoo (Blackpink) bị đánh giá là “không vừa vặn và kém sang”, từ đó đặt nghi vấn về chất lượng và khâu thiết kế của thương hiệu.

Tuy nhiên, trái ngược với làn sóng chỉ trích chất lượng sản phẩm của Dior, Địch Lệ Nhiệt Ba lại nhận được “cơn mưa lời khen” của khán giả vì cách xử lý sự cố vô cùng chuyên nghiệp.

Dù gót giày bị gãy, cô vẫn giữ thần thái điềm tĩnh, bước đi vững vàng và không để lộ bất kỳ biểu hiện lúng túng nào trong suốt thời gian dự show.

Khán giả nhận xét: “Không ai biết Nhiệt Ba đi đôi giày gãy gót suốt cả buổi, mãi đến khi video hậu trường được lan truyền mới phát hiện”; “Cô ấy vẫn cười, vẫn chụp hình, vẫn duyên dáng”; “Thần thái của Nhiệt Ba thực sự đẳng cấp, giày Dior có gãy cũng không khiến cô mất phong độ”.

Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế (Ảnh: Getty).

Hình ảnh diễn viên 33 tuổi khéo léo xử lý tình huống được lan truyền, giúp tên tuổi Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục khẳng định vị thế trong giới thời trang.

Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992, là một trong những mỹ nhân Tân Cương nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa ngữ. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều bộ phim ăn khách như Nữ vệ sĩ xinh đẹp, Liệt hỏa như ca, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Trường ca hành hay Dữ quân sơ tương thức.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất thành công, mỹ nhân này còn là gương mặt quảng cáo của hàng loạt thương hiệu quốc tế, trong đó có Dior, nơi cô giữ vai trò đại sứ toàn cầu.

Với phong cách thời trang thanh lịch pha chút gợi cảm, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là gương mặt được săn đón tại các tuần lễ thời trang.

Sự cố gãy gót giày lần này, thay vì khiến cô mất điểm, lại càng làm nổi bật bản lĩnh và đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu, không chỉ tỏa sáng trên thảm đỏ, mà còn biết biến tình huống khó xử thành điểm cộng cho hình ảnh cá nhân.