Hồ sơ tân phó chủ tịch HanoiSME

Chiều 7/1, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội (HanoiSME) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng, tổng kết hoạt động năm 2025 và triển khai kế hoạch công tác năm 2026.

Ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, đã được tín nhiệm đề cử và bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội.

Ông Đỗ Vinh Quang sinh năm 1995, là con trai thứ hai của ông Đỗ Quang Hiển - nhà sáng lập Tập đoàn T&T. Doanh nhân này hiện là Phó chủ tịch HĐQT T&T Group kiêm Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội.

Mới đây, con trai Bầu Hiển nắm ghế Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines sau hơn 3 tháng Tập đoàn T&T công bố thông tin 2 công ty thành viên và quỹ BVIM làm cổ đông chiến lược tại hãng bay này.

Trước khi nắm giữ vai trò quản lý cấp cao, Đỗ Vinh Quang tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng tại City University of London (Anh). Sau đó khi trở về Việt Nam, anh làm việc tại Ban đầu tư của Tập đoàn T&T.

Ông Đỗ Vinh Quang phát biểu tại sự kiện (Ảnh: HanoiSME).

Phát biểu tại sự kiện, tân Phó Chủ tịch HanoiSME Đỗ Vinh Quang khẳng định, HanoiSME là tổ chức uy tín, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thủ đô Hà Nội.

Trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển, HanoiSME đã luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp Thủ đô trong quá trình phát triển bền vững, hội nhập kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô nói riêng và đất nước nói chung.

Trên cương vị mới, ông Đỗ Vinh Quang bày tỏ mong muốn cùng Ban Lãnh đạo Hiệp hội đóng góp thiết thực vào việc triển khai hiệu quả các định hướng, chương trình hành động của HanoiSME, tăng cường kết nối doanh nghiệp, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn phát triển mới.

HanoiSME là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội, giữ vai trò nòng cốt trong việc kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên tới các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế còn nhiều thách thức, yêu cầu đặt ra đối với Hiệp hội là không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của doanh nghiệp hội viên.