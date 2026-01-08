Nghệ sĩ Vân Dung: "Táo quân chưa dừng lại"

Ngày 7/1, VTV ra thông báo chính thức: Năm nay, sau 22 năm đồng hành cùng khán giả, Táo quân - Gặp nhau cuối năm sẽ tạm nghỉ. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một không gian nghệ thuật mới mẻ mang tên Quảng trường mùa xuân.

Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận xôn xao, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với nghệ sĩ Vân Dung - gương mặt ghi dấu ấn sâu đậm qua vai Táo Y tế - để lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn và nhiều cảm xúc của chị trong thời điểm chuyển giao đặc biệt của chương trình.

NSND Công Lý, Vân Dung và NSND Xuân Bắc ở hậu trường "Táo quân 2023" (Ảnh: Lương Duy Tiến).

Chị biết thông tin giao thừa Tết Nguyên đán 2026 không có chương trình “Táo quân” từ khi nào? Khi nghe thông tin cảm xúc đầu tiên của chị là gì?

- Tôi mới biết thông tin này vài hôm gần đây. Táo quân là chương trình vừa giải trí vừa phản ánh đời sống xã hội, vì vậy cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều có thể xem được. Mỗi người xem một cách: Người tìm tiếng cười, người để suy ngẫm. Chính sự đa tầng cảm xúc đó khiến chương trình nhận được tình yêu mến rất lớn từ khán giả.

Mọi năm, ê-kíp thường bắt đầu tập luyện vào tháng 1. Năm nay, khi tôi chủ động liên hệ thì mọi thứ vẫn “im ắng”, chưa có kế hoạch triển khai, nên tôi đã sắp xếp lịch làm việc khác. Chương trình mới thay thế Táo quân tôi cũng không thể tham gia.

Có lẽ năm nay phải đến đêm giao thừa, khi bật tivi mà không thấy Táo quân, bản thân mới biết cảm xúc thực sự ra sao. Chắc chắn tôi sẽ rất nhớ và thấy trống vắng, bởi chương trình đã trở thành một phần ký ức ngày Tết suốt nhiều năm.

Nếu khán giả còn chờ đợi, Táo quân vẫn sẽ còn được thực hiện. Chỉ sợ đến ngày nào đó, khi các nghệ sĩ không còn đủ sức khỏe, đủ năng lượng vì tuổi tác và sự mệt mỏi của nghề, thì lúc ấy chúng tôi mới buộc phải dừng lại - không phải vì hết yêu, mà vì không thể tiếp tục cống hiến như mong muốn.

Nhiều khán giả cho rằng “Táo quân” đã dừng hẳn. Quan điểm của chị thế nào?

- Tôi cho rằng đây chỉ là sự thay đổi format (định dạng - PV) của một năm, không phải lời chào tạm biệt, dừng vĩnh viễn. Như trước đây, với chương trình Gặp nhau cuối tuần, khi phát sóng số cuối, dừng hẳn, VTV luôn có thông báo chính thức để khán giả và nghệ sĩ cùng biết.

Đó là lúc cả ê-kíp dồn toàn lực làm một đêm chia tay thật bùng nổ, tưng bừng, để chương trình khép lại trong ký ức đẹp nhất của khán giả. Còn với Táo quân, điều đó chưa từng xảy ra.

Hơn 20 năm qua, Táo quân cũng nhiều lần chuyển mình: Có năm nhường sóng cho một chương trình mới, có năm trao sân khấu cho lớp nghệ sĩ trẻ, rồi sau đó lại trở về đội hình quen thuộc. Sự linh hoạt ấy vốn là một phần “nhịp thở” của chương trình.

Ở thời điểm này, chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo chính thức nào về việc Táo quân dừng hẳn. Năm nay chỉ đơn giản là có một chương trình khác thay thế trong đêm giao thừa. Và khi chưa có một lời chia tay rõ ràng, chính thức, tôi vẫn tin Táo quân còn đó, chưa hề khép lại.

Nghệ sĩ Vân Dung: "Nếu khán giả còn chờ đợi, "Táo quân" vẫn sẽ còn được thực hiện" (Ảnh: VTV).

Có thông tin cho rằng “Táo quân” tạm nghỉ vì lý do sức khỏe của NSND Quốc Khánh?

- Tôi hoàn toàn không biết về tin đồn này. Tuần trước cả nhóm chúng tôi vẫn ngồi với nhau, anh Khánh vẫn vui vẻ, khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Chúng tôi gặp nhau thường xuyên nên nếu có vấn đề gì nghiêm trọng chắc chắn sẽ biết.

Thực ra nghệ sĩ chúng tôi quen rồi, hay bị “lên bàn thờ” trên mạng. Khán giả yêu quý, quan tâm thì cũng thường hay có tin đồn. Quan trọng nhất với chúng tôi là nhìn thấy nhau vẫn khỏe, vẫn vui.

Nhìn lại hơn 2 thập kỷ gắn bó với “Táo quân”, điều gì khiến chị nhớ nhất?

- Điều khiến tôi nhớ nhất là những đêm thức trắng tập luyện - mệt nhưng vui, hạnh phúc. Cả ê-kíp vừa tập vừa ăn xôi, phở, bánh mì, quây quần cùng nhau, đùa vui mà vẫn chạy nước rút cho kịp tiến độ.

Những đêm khuya ấy không chỉ là công việc, mà là niềm vui được làm nghề và được ở cạnh những người đồng đội của mình. Năm nay không còn lịch tập đêm nữa, tự nhiên lại thấy buồn và trống trải.

Với tôi, điều đặc biệt nhất của Táo quân chính là tình anh em nghệ sĩ, cùng nhau chịu áp lực từ kỳ vọng của khán giả, từ những lời khen chê sau mỗi mùa lên sóng. Những cung bậc cảm xúc ấy tạo nên một ký ức rất riêng, rất sâu đậm, mà không chương trình nào khác mang lại được.

Đêm 29 Tết và mùng 1 Tết năm nay, chúng tôi có lẽ sẽ “ăn no ngủ kỹ” đúng nghĩa, cười tưng bừng vì không còn hồi hộp chờ khán giả “chấm điểm”, không còn nỗi lo làm sao gói ghém cả một năm biến động vào chưa đầy 2 tiếng phát sóng.

Theo chị, áp lực lớn nhất của nghệ sĩ khi tham gia “Táo quân” là gì?

- Áp lực lớn nhất đến từ khán giả. Một năm có rất nhiều sự kiện, vấn đề xã hội, ai cũng mong Táo quân phải “nói hết”. Trong một năm xảy ra những vấn đề gì, sự kiện gì nóng nhất phải đưa hết vào trong Táo quân. Nhưng chương trình chỉ dài chưa đến 2 tiếng, sức lực nghệ sĩ cũng có hạn, không thể đáp ứng tất cả mong muốn.

Vì vậy, có khán giả đã thấy thỏa mãn, có khán giả vẫn chưa. Đó là áp lực chung của cả đại gia đình Táo quân.

Có ý kiến cho rằng “Táo quân” nên dừng lại ở thời điểm này là hợp lý, trọn vẹn và để giữ hình ảnh đẹp trong lòng khán giả. Chị nghĩ sao?

- Tôi nghĩ cả những khán giả muốn Táo quân tiếp tục lẫn những người cho rằng nên dừng lại đều xuất phát từ một điểm chung: Tình yêu dành cho chương trình. Có người muốn gìn giữ những ký ức đẹp nhất, không muốn Táo quân bị soi xét, mổ xẻ thêm nữa để rồi mất đi sự trọn vẹn vốn có.

Với tôi, rất hiếm khán giả thực sự “không thích” Táo quân, bởi chương trình dung hòa được hai yếu tố tưởng như đối lập: giải trí và chính luận - điều khiến cả trẻ nhỏ lẫn người lớn tuổi đều có thể theo dõi, mỗi thế hệ tìm thấy ở đó một lý do để gắn bó.

Nhiều người xem Táo quân như bánh chưng, cành đào ngày Tết - một biểu tượng phải luôn đủ đầy, đẹp đẽ trong ký ức.

Bởi vậy, dù ý kiến khác nhau, tất cả đều bắt nguồn từ tình cảm dành cho chương trình, chứ không phải sự phủ nhận. Đó là cách khán giả bày tỏ yêu thương với một món ăn tinh thần đã trở thành “gia vị Tết” suốt hơn 2 thập kỷ qua.

Các nghệ sĩ trên chương trình "Táo quân" (Ảnh: VTV).

Nếu “Táo quân” trở lại trong năm tới, chị kỳ vọng điều gì?

- Táo quân vốn dĩ đã luôn thay đổi. Mỗi năm chương trình sẽ phản ánh những câu chuyện khác nhau theo sự việc thời sự xảy ra trong năm, không năm nào giống năm nào. Kịch bản, cách thể hiện, nội dung đều mới. Chỉ có các nghệ sĩ là vẫn thế.

Chính sự thay đổi đó giúp Táo quân tồn tại suốt hơn 20 năm qua.

Khán giả tò mò về cát-xê của các nghệ sĩ đóng "Táo quân"?

- Với Táo quân thì đừng ai nói đến cát-xê, vì xong Táo quân cũng… hết tiền rồi. Đừng cân đo đong đếm vì lệch nhau lắm.

Bởi không tính được bằng tiền, chỉ có thể đo được bằng tình thôi. Tất cả những gì tinh hoa nhất, hấp dẫn nhất, khó khăn nhất, áp lực nhất, chúng tôi đều dành trọn cho chương trình, với hi vọng mang đến "món ăn tinh thần" cho khán giả nhân dịp Tết đến Xuân về.

Chị mong chờ gì ở chương trình mới thay thế “Táo quân”?

- Tôi nghĩ đó sẽ là một làn gió mới. Đó sẽ là một chương trình rất giải trí và có cả những khoảng lặng trong chuyên đề này để khán giả thưởng thức.

Cảm ơn nghệ sĩ Vân Dung vì những chia sẻ!