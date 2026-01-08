Sau lũ dữ, người dân Bắc Ninh mong Tết đến vững lòng hơn

Người dân vùng bão lũ chông chênh nỗi lo Tết

Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, tại một số xã ven sông của tỉnh Bắc Ninh, nhịp sống đang dần trở lại bình thường sau trận lũ lịch sử. Nước đã rút, đường làng khô ráo hơn, nhưng dấu vết của thiên tai vẫn còn hiện hữu trong đời sống của nhiều hộ dân.

Bà Hoàng Thị Thắm (thôn Bo Chợ, xã Bố Hạ) không những mất chồng mà ngôi nhà đang ở cũng bị lũ cuốn trôi trong cơn lũ dữ (Ảnh: Thành Đông).

Sau lũ, chính quyền địa phương các cấp đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Nhiều hộ được hỗ trợ sửa chữa nhà cửa, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất; các chính sách an sinh xã hội cũng được rà soát, thực hiện kịp thời để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tuy vậy, theo ghi nhận thực tế, với những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, quá trình phục hồi vẫn cần thêm thời gian. Nhiều hộ phải ưu tiên nguồn lực để sửa nhà, khắc phục thiệt hại, trong khi thu nhập từ lao động tự do và sản xuất nông nghiệp chưa thể phục hồi hoàn toàn.

Tết đến gần, khó khăn hiện rõ qua từng khoản chi tiêu trong mỗi gia đình. Có thêm điều kiện đón Tết lúc này là mong mỏi chung của nhiều hộ dân vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Trong ngôi nhà đang được xây lại sau lũ, bà Hoàng Thị Thắm (thôn Bo Chợ, xã Bố Hạ) cho biết, gia đình đã nhận được sự hỗ trợ ban đầu từ chính quyền, các đoàn thể và bạn đọc Dân trí.

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí, ân cần thăm hỏi, động viên gia đình bà Thắm (Ảnh: Thành Đông).

“Nhờ sự giúp đỡ của Nhà nước, địa phương, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, nhà cửa được xây lại nên gia đình tôi đã vơi bớt đau thương, mất mát. Tuy nhiên, kinh tế gia đình vẫn cần thời gian để hồi phục. Tết này chỉ mong sắm sửa giản dị, có không khí Xuân là mừng rồi”, bà Thắm chia sẻ.

Theo anh Trần Văn Hùng, lao động tự do trong xã, sau lũ, công việc bị gián đoạn một thời gian, đến nay mới dần ổn định trở lại.

“Chính quyền thường xuyên hỏi thăm, động viên, hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, cuối năm chi tiêu nhiều, nếu có thêm các chương trình hỗ trợ thì bà con sẽ đỡ áp lực hơn”, anh Hùng nói.

Chung tay cùng báo Dân trí góp 1.000 suất quà Tết tới người dân vùng bão lũ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Lê Thị Duyên, Ủy viên Ban thường vụ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Ninh, cho biết: “Ngay sau lũ, Hội đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai hoạt động cứu trợ, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Bên cạnh nguồn lực từ Nhà nước và địa phương, sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân và bạn đọc Dân trí có vai trò rất quan trọng. Đặc biệt trong dịp cuối năm, các chương trình như Tết Nhân ái sẽ giúp người dân vùng lũ có thêm điều kiện để đón Tết đầm ấm, ổn định tinh thần sau thiên tai”.

Sự chung tay của chính quyền địa phương, các đoàn thể và bạn đọc Dân trí góp phần mang đến nguồn lực kịp thời, giúp người dân vùng lũ thêm vững tin trong hành trình tái thiết cuộc sống (Ảnh: Thành Đông).

Ông Nguyễn Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Bố Hạ chia sẻ, địa phương đã tập trung huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ, đồng thời triển khai các chính sách an sinh theo quy định.

“Chính quyền địa phương luôn đồng hành cùng người dân sau lũ. Tuy nhiên, để bà con thực sự ổn định đời sống, nhất là trong dịp Tết, rất cần thêm sự chung tay từ cộng đồng và các chương trình nhân ái. Đây sẽ là nguồn động viên rất lớn để người dân yên tâm bước sang năm mới”, Bí thư Đảng ủy xã Bố Hạ nói.

Sau lũ, sản xuất nông nghiệp ở nhiều địa phương chưa phục hồi hoàn toàn (Ảnh: Thành Đông).

Chính từ những mong muốn ấy, báo Dân trí đã phát động chương trình “Tết Nhân ái 2026 - Gửi yêu thương và sẻ chia tới 1.000 hộ dân vùng bão lũ”, nhằm góp thêm nguồn lực, cùng chính quyền và địa phương chăm lo Tết cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Với Bắc Ninh, nơi vừa trải qua trận lũ lịch sử, Tết Nhân ái là sự tiếp nối của tinh thần chung tay, để người dân vùng lũ có thêm điều kiện đón một cái Tết ấm áp hơn.

Báo Dân trí trân trọng kêu gọi bạn đọc, các cơ quan, doanh nghiệp và nhà hảo tâm tiếp tục đồng hành, ủng hộ chương trình Tết Nhân ái 2026. Mỗi sự sẻ chia hôm nay sẽ góp phần giúp người dân vừa đi qua thiên tai có thêm điều kiện ổn định cuộc sống và đón năm mới trong an yên.