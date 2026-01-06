NSND Việt Anh U70 bên vợ kém 36 tuổi, đoàn tụ con gái sau nhiều năm xa cách

Gần đây, nghệ sĩ Việt Anh thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh con gái Phương Anh (SN 1999) - con chung của ông và vợ cũ - từ Australia về nước thăm bố sau thời gian dài xa cách.

Nam nghệ sĩ bày tỏ niềm hạnh phúc khi được đoàn tụ cùng con, đồng thời tranh thủ sắp xếp thời gian để đưa con đi chơi, dạo phố và lưu giữ những kỷ niệm hiếm hoi bên con gái. Theo NSND Việt Anh, việc con gái về nước giúp ông đón Giáng sinh và năm mới trong tâm thế đặc biệt hơn. "Có người thương nên thấy ấm lòng", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Trong thời gian Phương Anh ở Việt Nam, NSND Việt Anh đưa con đi ăn uống và gặp gỡ họ hàng. Đáng chú ý, nghệ sĩ cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh đưa con gái đi ăn cùng Chân Chân - bạn đời kém ông 36 tuổi.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí trước đây, NSND Việt Anh cho biết, con gái theo mẹ sang Australia sinh sống hơn 10 năm. Sống xa con, ông không tránh khỏi nỗi buồn, song nam nghệ sĩ luôn mong con tập trung học hành và có cuộc sống ổn định nơi xứ người.

Ông cho biết Phương Anh đã tốt nghiệp hai ngành Văn chương nghệ thuật và Kỹ sư điện tại Đại học Sydney (Australia) và đang làm việc cho một công ty tại nước ngoài.

Nói về con gái, NSND Việt Anh từng bày tỏ niềm tự hào khi Phương Anh là người thông minh, ham học và sống tình cảm. Từ nhỏ, con gái ông đã rèn được tính tự lập, không bao giờ đòi hỏi bố mẹ mua sắm những thứ vượt quá khả năng.

Dù sống xa nhau, NSND Việt Anh và con gái vẫn duy trì liên lạc thường xuyên. Ông cho biết, suốt nhiều năm qua, hai bố con đều đặn gọi điện cho nhau. Trong những cuộc trò chuyện ấy, Phương Anh luôn nhắc nhở bố giữ gìn sức khỏe, hạn chế làm việc quá sức và dành thời gian nghỉ ngơi, du lịch.

Cuộc sống của NSND Việt Anh ở tuổi xế chiều nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả, đặc biệt sau khi ông công khai chuyện tình cảm với Chân Chân - quản lý kém ông 36 tuổi.

Sau một thời gian hẹn hò, vào tháng 10/2025, nam nghệ sĩ xác nhận với phóng viên Dân trí việc ông và bạn gái đã đăng ký kết hôn. Trước đó, NSND Việt Anh gây chú ý khi được bạn gái trẻ tuổi cầu hôn.

NSND Việt Anh lần đầu công khai bạn gái vào tháng 1/2025, sau 17 năm sống độc thân. Chuyện tình của ông nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Dù đối diện với không ít ý kiến trái chiều về khoảng cách tuổi tác, cặp đôi vẫn thường xuyên đồng hành cùng nhau trong công việc lẫn đời sống thường nhật.

Từ khi có tình yêu mới, NSND Việt Anh được nhận xét là cởi mở, vui vẻ và yêu đời hơn. Ông thường đưa Chân Chân đi gặp đồng nghiệp, bạn bè, học trò, đồng thời thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường khi đi ăn uống, du lịch cùng nhau.

Bước sang tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn đều đặn tham gia các dự án phim truyền hình và điện ảnh, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt. Trong công việc, Chân Chân luôn sát cánh, hỗ trợ ông sắp xếp lịch trình và chăm sóc ông khi đi quay.

Cách đây không lâu, cả hai vướng tin đồn rạn nứt, nhưng Chân Chân đã nhanh chóng lên tiếng đính chính. NSND Việt Anh cũng nhiều lần bày tỏ, ông và đối phương đến với nhau bằng sự chân thành, mong muốn có một cuộc sống bình yên.

Ảnh: Facebook nhân vật