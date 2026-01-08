Honda Việt Nam trao 408 xe Honda ICON e: cho học sinh trung học phổ thông toàn quốc

Trước thực trạng học sinh điều khiển xe gắn máy khi tham gia giao thông ngày càng phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (UBATGTQG) và Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) triển khai chuỗi chương trình trao tặng 408 xe gắn máy điện Honda ICON e: cho 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Đại diện Honda Việt Nam trao tặng 12 xe gắn máy điện Honda ICON e: cho 4 trường THPT tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Honda Việt Nam).

Chương trình nhằm tạo điều kiện để lực lượng CSGT và các trường Trung học phổ thông (THPT) tổ chức đào tạo, thực hành lái xe an toàn trên phương tiện đạt chuẩn, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Theo đó, chiều ngày 6/1, HVN đã phối hợp với Sở GD&ĐT và Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức “Lễ phát động chương trình trao tặng xe điện Honda ICON e:” đầu tiên tại Trường THPT Kim Sơn B (xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), khởi động chuỗi hoạt động trao tặng trên phạm vi toàn quốc.

Bà Sayaka Arai - Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam chia sẻ tại buổi lễ

Buổi lễ có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng Cục CSGT - Bộ Công an, ông Nguyễn Văn Thuận - Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Ninh Bình, Đại tá Nguyễn Minh Hải - Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, bà Sayaka Arai - Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam; cùng đại diện Bộ GD&ĐT, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Ban ATGT tỉnh Ninh Bình, ban giám hiệu các trường THPT, các thầy cô giáo và gần 1.500 các em học sinh.

HEAD hướng dẫn cách sử dụng và bảo dưỡng xe trao tặng (Ảnh: Honda Việt Nam).

Tại buổi lễ, HVN đã trao tặng 12 xe gắn máy điện Honda ICON e: cho tỉnh Ninh Bình, mở đầu cho chuỗi chương trình trên toàn quốc, tiếp nối nỗ lực lan tỏa văn hóa giao thông an toàn đến thế hệ trẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, HVN sẽ bàn giao xe và hướng dẫn vận hành mẫu xe gắn máy điện Honda ICON e:, bao gồm các yêu cầu về bảo quản, sạc điện, kiểm tra kỹ thuật trước và sau khi sử dụng, quy trình bảo dưỡng định kỳ và hỗ trợ kỹ thuật, nhằm bảo đảm phương tiện được khai thác hiệu quả, an toàn trong công tác đào tạo.

Các hoạt động đào tạo tại trường THPT sẽ do Sở GD&ĐT, Công an tỉnh phối hợp cùng các cơ quan liên quan triển khai.

HVN tin tưởng rằng, những phương tiện được trao tặng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đào tạo kỹ năng lái xe an toàn, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng và ý thức cần thiết để tham gia giao thông an toàn, tự tin và có trách nhiệm; từng bước hình thành văn hóa giao thông an toàn ngay từ lứa tuổi học đường, đồng thời lan tỏa thông điệp giao thông thân thiện với môi trường tới thế hệ trẻ Việt Nam.

Hướng dẫn viên HVN đào tạo lý thuyết nội dung kiểm tra xe an toàn (Ảnh: Honda Việt Nam).

Trước đó, từ tháng 5/2025, dưới sự chủ trì của Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an, cùng sự đồng hành của UBATGTQG và Bộ GD&ĐT, HVN đã triển khai nhiều hoạt động tập huấn và đào tạo về an toàn giao thông.

Trong năm 2025, chương trình đã tổ chức thành công các lớp bồi dưỡng kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho lực lượng CSGT, đồng thời thực hiện 35 chương trình đào tạo kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe an toàn cho hơn 8.700 học sinh THPT trên toàn quốc.

Các chương trình có sự hướng dẫn trực tiếp của cán bộ CSGT và đội ngũ Hướng dẫn viên lái xe an toàn của HVN. Trong quá trình đào tạo, học sinh được trực tiếp thực hành trên mẫu xe gắn máy điện Honda ICON e: với thiết kế nhỏ gọn, vận hành êm ái và tích hợp nhiều tính năng an toàn, qua đó nâng cao sự tự tin, kỹ năng cần thiết và ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

CSGT thực hành mẫu bài thi thực hành (Ảnh: Honda Việt Nam).

Bên cạnh việc nâng cao kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh THPT, HVN cũng đặc biệt chú trọng việc hình thành thói quen đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ em lớp 1 và kể cả trẻ em dưới 6 tuổi, nhằm đảm bảo an toàn cho các em ngay từ lứa tuổi đầu đời.

Các hoạt động giáo dục theo hướng tiếp cận toàn diện này không chỉ thể hiện cam kết lâu dài của HVN trong lĩnh vực an toàn giao thông, mà còn khẳng định vai trò đồng hành, chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa mục tiêu “Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ” vào năm 2045 và hướng tới mục tiêu của Honda toàn cầu “Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ô tô Honda” vào năm 2050.