Tài tử Leonardo DiCaprio bị “cà khịa” vì lối sống xa hoa

Trong bài phát biểu mở màn lễ trao giải, MC Chelsea Handler lần lượt điểm qua các nghệ sĩ được đề cử, trong đó có Leonardo DiCaprio. Nữ diễn viên hài mở đầu bằng lời châm biếm: “Ơn trời, suýt nữa Leo đã không thể đến đây tối nay vì bị kẹt trên một chiếc thuyền ở St. Barts”.

Ngồi dưới khán phòng, Leonardo DiCaprio bật cười khi được xướng tên. Tuy nhiên, Chelsea Handler chưa dừng lại ở đó. Cô tiếp tục khiến cả hội trường bật cười với câu nói đùa nhắm vào lối sống xa hoa của nam tài tử và tỷ phú Jeff Bezos: “Y như vụ chìm tàu Titanic vậy, nhưng còn tệ hơn, vì trên thuyền có Jeff Bezos”.

MC Chelsea Handler bóng gió chỉ trích lối sống xa hoa của Leonardo DiCaprio (Ảnh: Variety).

Trước đó, tài tử Titanic buộc phải vắng mặt tại Liên hoan phim quốc tế Palm Springs 2026. Nguyên nhân được cho là Leonardo không thể rời khu vực Caribbean để trở về Mỹ trong bối cảnh giao thông hàng không khu vực Nam Mỹ bị gián đoạn nghiêm trọng sau những căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela.

Nguồn tin tiết lộ Leonardo DiCaprio đang nghỉ dưỡng tại đảo St. Barts và không thể di chuyển theo kế hoạch, dù đã sắp xếp lịch trình tham dự sự kiện. Kỳ nghỉ của nam diễn viên có sự góp mặt của bạn gái - người mẫu Vittoria Ceretti, cựu danh thủ Tom Brady cùng một số nhân vật nổi tiếng khác.

“Leonardo DiCaprio không thể tham dự trực tiếp sự kiện tối nay do những trục trặc bất ngờ trong việc đi lại và các hạn chế không phận”, người phát ngôn Liên hoan phim quốc tế Palm Springs xác nhận với Variety.

Leonardo DiCaprio và bạn gái người mẫu vừa trải qua kỳ nghỉ dưỡng trên du thuyền 250 triệu USD tại St. Barts (Ảnh: Page Six).

Ban tổ chức bày tỏ sự tiếc nuối trước sự vắng mặt của tài tử Titanic, đồng thời ghi nhận những đóng góp lâu dài của anh cho điện ảnh. “Tài năng và sự tận tâm của Leonardo DiCaprio tiếp tục truyền cảm hứng. Chúng tôi tự hào trao tặng anh giải Desert Palm Achievement”, đại diện ban tổ chức cho biết.

Chủ tịch Liên hoan phim Palm Springs, ông Nachhattar Singh Chandi, đánh giá màn trình diễn của DiCaprio trong One Battle After Another là “lôi cuốn và giàu cảm xúc”, đồng thời cho rằng nam diễn viên “liên tục định nghĩa lại khả năng diễn xuất với chiều sâu cảm xúc và sự chính trực nghệ thuật”.

Dù không đạt doanh thu phòng vé ấn tượng, One Battle After Another cùng Leonardo DiCaprio vẫn được xem là những ứng viên đáng chú ý của mùa giải thưởng điện ảnh năm 2026.

Tại mùa giải Critics Choice Awards năm nay, bộ phim One Battle After Another có sự góp mặt của Leonardo DiCaprio giành 2 giải thưởng quan trọng gồm Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc. Tuy nhiên, giải Nam diễn viên chính xuất sắc lại thuộc về Timothée Chalamet, đàn em kém DiCaprio nhiều tuổi trong nghề.

Người mẫu Vittoria Ceretti đồng hành với Leonardo DiCaprio trong hơn 2 năm qua (Ảnh: DM).

Tuy nhiên, bên cạnh các thành tựu nghệ thuật, Leonardo DiCaprio nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến lối sống xa hoa, đặc biệt khi đặt cạnh những hoạt động bảo vệ môi trường mà anh theo đuổi suốt nhiều năm. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi về sự nhất quán giữa lời nói và hành động của ngôi sao Hollywood.

Tháng 1/2025, Leonardo DiCaprio từng bị chỉ trích khi sử dụng máy bay phản lực riêng để rời Los Angeles (Mỹ) trong bối cảnh cháy rừng nghiêm trọng. Một bộ phận ý kiến cho rằng hành động này đi ngược lại các tuyên ngôn môi trường mà anh từng kêu gọi.

Theo các phân tích về tác động môi trường, máy bay phản lực riêng thải ra lượng khí carbon cao hơn máy bay thương mại khoảng 37 lần. Vì vậy, Leonardo DiCaprio bị gán mác “đạo đức giả” trên mạng xã hội.

Ở chiều ngược lại, cũng có những ý kiến bênh vực nam diễn viên, cho rằng yếu tố an toàn cá nhân cần được ưu tiên trong các tình huống khẩn cấp.

Leonardo DiCaprio là người sáng lập quỹ môi trường mang tên mình từ năm 1998, đã kêu gọi hơn 80 triệu USD cho các dự án chống biến đổi khí hậu và bảo tồn thiên nhiên. Anh được cộng đồng quốc tế ghi nhận là một trong những nghệ sĩ tích cực lên tiếng về vấn đề môi trường.

Leonardo DiCaprio là người theo đuổi việc bảo vệ môi trường nhiều năm nay (Ảnh: Getty).

Leonardo DiCaprio (SN 1974) là một trong số ít ngôi sao Hollywood duy trì phong độ ổn định suốt hơn 30 năm, dù không thường xuyên tham gia các dự án mang tính thị trường. Năm 2016, anh giành tượng vàng Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc.

Sự nghiệp của Leonardo DiCaprio gắn liền với nhiều tác phẩm nổi tiếng như: Catch Me If You Can, Gangs of New York, The Aviator, Inception, The Great Gatsby, The Wolf of Wall Street và Once Upon a Time in Hollywood.

Hiện tại, Leonardo DiCaprio tập trung vào vai trò nhà sản xuất và dành thời gian cho đời sống cá nhân. Theo Arynews, tài tử thế hệ 7X sở hữu khối tài sản ước tính khoảng 300 triệu USD. Năm ngoái, tạp chí Time bình chọn anh là Nghệ sĩ giải trí của năm.