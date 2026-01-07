Chính thức: Tết Nguyên đán 2026 không có "Táo quân"

Thông tin được VTV (Đài Truyền hình Việt Nam) thông báo chính thức vào trưa nay 7/1. Thay vào đó, khán giả sẽ được thưởng thức một không gian nghệ thuật mới mẻ mang tên Quảng trường mùa xuân.

Theo VTV, chương trình Gặp nhau cuối năm - vẫn được khán giả gọi với cái tên thân thuộc là Táo quân - là chương trình thường niên, được VTV thực hiện vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, là nơi để khán giả nhìn lại các sự kiện, những điều đã trải qua trong một năm và hướng đến một năm mới với nhiều mong đợi và háo hức. Năm nay, sau 22 năm gắn bó với khán giả, Táo quân sẽ tạm nghỉ.

VTV chính thức thông báo Tết Nguyên đán 2026 sẽ không có "Táo quân" (Ảnh: VTV).

Thay vào khung giờ đặc biệt và quen thuộc hàng năm trong đêm giao thừa, trong thời điểm chuyển giao sang năm mới Bính Ngọ 2026, khán giả của VTV sẽ được thưởng thức một chương trình mới.

Ban Văn hóa - Giải trí của VTV đang thực hiện một chương trình đặc biệt cho đêm 29 Tết với định dạng hiện đại, trẻ trung. Chương trình kết hợp các yếu tố nội dung hài kịch thú vị.

Theo chia sẻ từ đại diện của Ban Văn hóa - Giải trí, chương trình mới có tên dự kiến là Quảng trường mùa xuân. Chương trình sẽ là không gian nghệ thuật vừa ấm áp tình thân vừa nhộn nhịp đông vui với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng được khán giả yêu mến.

Bên cạnh chương trình đặc biệt Quảng trường mùa xuân, trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ, như mọi năm, VTV luôn chuẩn bị rất nhiều chương trình đặc sắc gửi đến khán giả - những chương trình đầy ắp không khí mùa Xuân, ấm áp, để chúng ta cùng bước vào một năm mới tràn ngập hứng khởi.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, đại diện VTV cũng cho biết: "Các chương trình Tết đang chuẩn bị theo kế hoạch, có nhiều đầu tư để nâng cao chất lượng".

Chương trình Táo quân - Gặp nhau cuối năm phát sóng đều đặn từ năm 2003 đến năm 2019.

Năm 2020, Táo quân phải tạm dừng sau 16 năm phát sóng liên tiếp, gây nhiều hụt hẫng, tiếc nuối cho khán giả. Thay vào đó, VTV chiếu chương trình hài mang tên Làng Vũ Đại thời hội nhập với hình thức mới, có sự góp mặt của nghệ sĩ Xuân Hinh (vai Chí Phèo) và Thanh Thanh Hiền (vai Phó Đoan).

Năm 2021, Táo quân trở lại với phiên bản quen thuộc. Năm 2022, chương trình vắng bóng NSND Công Lý và NSND Xuân Bắc.

Năm 2023, Táo quân đánh dấu chặng đường 20 năm ra mắt khán giả. Chương trình được dàn dựng theo kịch bản một cuộc thi sắc đẹp, quy tụ những gương mặt nghệ sĩ đã gắn bó gần 2 thập kỷ qua như: NSND Quốc Khánh, NSND Công Lý, NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung...

Năm 2024, chương trình Táo quân "thay máu" dàn diễn viên khi những nghệ sĩ đã gắn bó 2 thập kỷ qua như: NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung… không góp mặt.

Thay vào đó là những gương mặt như: Nghệ sĩ Bá Anh vai Táo Giao thông, nghệ sĩ Quốc Quân đảm nhận vai Táo Kinh tế, nghệ sĩ Tú Oanh vai Táo Văn thể, Quân Anh vai Táo Xã hội…

Năm 2025, chương trình chào đón sự quay trở lại của dàn diễn viên gạo cội như: NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung cùng nhiều nghệ sĩ trẻ.