Mỹ nhân Việt "chuyên trị vai khổ" U40 vướng tin đồn có bạn trai kém 10 tuổi

Gần đây, diễn viên Oanh Kiều gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc đón năm mới bên bạn trai tại bãi biển. Trong bức ảnh được đăng tải, nữ diễn viên thể hiện nét mặt rạng rỡ, nhưng lựa chọn góc chụp từ phía sau để khéo léo giấu kín diện mạo “nửa kia”.

Dựa vào vóc dáng và một số chi tiết quen thuộc, nhiều khán giả cho rằng người đàn ông xuất hiện trong ảnh là doanh nhân Tống Đông Khuê (SN 1999) - gương mặt từng được nhắc đến trong showbiz Việt và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ. Khi phóng viên Dân trí liên hệ, đại diện của Oanh Kiều từ chối chia sẻ về chuyện đời tư.

Giữa lúc dư luận xôn xao, Oanh Kiều đã xóa bài đăng trên trang cá nhân. Sau đó, cô đăng tải bộ ảnh mới kèm dòng chia sẻ: "Khi bạn trao đi yêu thương và sự tử tế, thế giới sẽ đáp lại bạn bằng những rung cảm tương tự. Sự an yên trong tâm hồn chính là phần thưởng lớn nhất".

Oanh Kiều sinh năm 1989, là gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ phía Nam. Cô ghi dấu ấn qua nhiều phim truyền hình như Đam mê nghiệt ngã, Tiếng sét trong mưa, Bán chồng, Cây táo nở hoa, Duyên kiếp…

Tuy nhiên, những vai diễn của cô thường gắn liền với số phận nhiều uất ức. Việc thiếu sự đa dạng trong lựa chọn vai diễn từng khiến nữ diễn viên bị nhận xét là “đóng khung” trong một màu sắc nhất định.

Ở lĩnh vực điện ảnh, Oanh Kiều cũng từng góp mặt trong một số dự án, trong đó vai diễn của cô trong Lật mặt 7: Một điều ước (đạo diễn Lý Hải) nhận được sự chú ý và đánh giá tích cực từ khán giả.

Oanh Kiều từng học chung khóa với Ninh Dương Lan Ngọc và Nhã Phương, nhưng con đường sự nghiệp của cô lại lặng lẽ hơn so với nhiều đồng nghiệp cùng thời. Nữ diễn viên từng thừa nhận tính cách trầm và ít chủ động tạo chú ý cũng là một trong những lý do khiến cô chọn cách đi chậm và chắc trong nghề.

Dù hoạt động nghệ thuật nhiều năm và có mối quan hệ thân thiết với nhiều đồng nghiệp, Oanh Kiều vẫn chọn cách kín đáo trước truyền thông. Nữ diễn viên ghi điểm với hình ảnh an toàn và lối sống kín tiếng, tránh xa thị phi.

Trước đây, nữ diễn viên từng tiết lộ trải qua mối tình kéo dài 5 năm nhưng kết thúc không trọn vẹn, khiến cô có thời gian dài rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Ngoài đời, Oanh Kiều cho biết bản thân là người thẳng tính, mạnh mẽ và độc lập, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hiền lành, mong manh thường thấy trên màn ảnh. Từ nhỏ, cô đã được dạy phải tự lập, dù đau bệnh cũng phải tự lo cho mình, không được dựa dẫm.

Ở tuổi 37, Oanh Kiều vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung cùng phong cách thời trang nhẹ nhàng, thanh lịch. Bên cạnh hình ảnh nữ tính quen thuộc, nữ diễn viên thỉnh thoảng làm mới bản thân với phong cách cá tính hơn khi diện áo ngắn, blazer...

Trên mạng xã hội, Oanh Kiều xây dựng hình ảnh tích cực, giàu năng lượng. Ngoài việc cập nhật các hoạt động nghệ thuật, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Nữ diễn viên từng cho biết, bản thân sống khá đơn giản, ngoài công việc cô còn dành thời gian học thêm tiếng Anh, học nhảy và đọc sách.

