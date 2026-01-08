Ảnh thời trẻ gây sốt của các "Táo quân"

Trong bối cảnh chương trình Gặp nhau cuối năm (thường gọi là Táo quân) sẽ không lên sóng trong Tết Nguyên đán năm nay, nhiều khán giả đã tìm lại hình ảnh thuở xưa của dàn nghệ sĩ gắn bó với chương trình để hoài niệm.

Từ NSND Xuân Bắc, Công Lý, đến Vân Dung..., mỗi người đều có nét phong độ riêng trước khi trở thành những danh hài quen thuộc với hàng triệu khán giả.

NSND Xuân Bắc đảm nhận vai Nam Tào gắn bó với Táo quân qua nhiều mùa. Thời trẻ, Xuân Bắc từng gây chú ý với vẻ ngoài lãng tử, phong thái tự tin.

NSND Xuân Bắc hiện giữ chức Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch. Trước đó, anh từng là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Xuân Bắc là nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn, tích cực hoạt động xã hội và được công chúng yêu mến qua những vai diễn hài hước.

NSND Công Lý, người đảm nhiệm vai Bắc Đẩu trong Táo quân nhiều năm, cũng có hình ảnh thời trẻ phong độ với gương mặt sắc nét, ánh mắt hút hồn.

Trong những năm gần đây, Công Lý ít xuất hiện trên truyền hình hơn do sức khỏe. Dù vậy, anh vẫn được khán giả quan tâm mỗi lần xuất hiện, là biểu tượng diễn viên hài được nhiều thế hệ công nhận.

Thời trẻ, NSƯT Chí Trung từng được yêu mến với vẻ ngoài điển trai khác biệt so với hình ảnh “ông bố trung niên” hiện tại.

Chí Trung là gương mặt quen thuộc của chương trình Táo quân trong vai Táo Giao thông suốt nhiều năm. Anh từng giữ chức Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ.

Ngoài diễn xuất, Chí Trung còn tham gia công tác quản lý văn hóa, làm giám khảo nhiều chương trình nghệ thuật. Anh đóng góp cho nghệ thuật sân khấu và truyền hình ở cả vai trò diễn viên và người dàn dựng.

Ở tuổi ngoài 60, anh vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn, được biết đến với tính cách thẳng thắn và có nhiều chia sẻ gây chú ý về đời sống cá nhân.

Vân Dung là một trong số ít nghệ sĩ nữ gắn bó với Táo quân ở nhiều mùa. Thời trẻ, chị từng lọt top 15 Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong (tên gọi cũ của Hoa hậu Việt Nam) năm 1992 và được nhiều người khen ngợi vì sắc vóc nổi bật.

Hiện tại, Vân Dung vẫn "đắt show" phim truyền hình và là gương mặt thu hút của nhiều chương trình hài kịch. Chị cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện và phát triển lớp diễn viên trẻ.

Hình ảnh thời thanh niên của NSƯT Quang Thắng ít được lan truyền hơn, nhưng những ai từng biết anh đều nhận ra phong thái nam tính, khỏe khoắn. Trên đây là bức ảnh Quang Thắng chụp chung với Vân Dung.

Quang Thắng nổi lên từ các vở hài kịch và sau đó trở thành gương mặt quen thuộc trong Táo quân.

Hiện tại, anh hoạt động đa dạng trên sân khấu kịch, truyền hình, là một trong những nghệ sĩ hài miền Bắc được nhiều khán giả yêu mến.

Ảnh thời trẻ của NSND Tự Long mang vẻ ngây thơ, chất phác, khác biệt so với hình ảnh đã in sâu trong ký ức khán giả sau nhiều năm gắn với Táo quân.

NSND Tự Long đang là Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Năm ngoái, anh gây chú ý khi tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai, chương trình ca hát dành cho 33 nghệ sĩ nam hoạt động ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật.

Thời trẻ, NSND Quốc Khánh được nhớ đến với vai diễn "để đời" trong bộ phim Ghen.

Quốc Khánh gắn bó lâu năm với Nhà hát Kịch Việt Nam và được khán giả cả nước đặc biệt yêu mến qua vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo quân, một hình tượng được xem là “linh hồn” của chương trình suốt hơn 20 năm.

Hiện nay, Quốc Khánh sống kín tiếng và ít hoạt động nghệ thuật hơn trước.

Gặp nhau cuối năm - Táo quân do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, phát sóng vào tối tất niên âm lịch từ năm 2003. Sau hơn hai thập kỷ, chương trình đã trở thành một nét sinh hoạt văn hóa quen thuộc mỗi dịp Tết Nguyên đán. Năm 2019, Táo quân từng tạm dừng và được thay thế bằng chương trình khác, trước khi quay trở lại vào năm sau đó. Năm nay, Đài Truyền hình Việt Nam lại ra thông báo không sản xuất chương trình Táo quân dịp Tết Nguyên đán.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam, Facebook nhân vật, chụp màn hình