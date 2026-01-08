Con trai và cháu chắt của biểu tượng Brigitte Bardot lần đầu lộ diện

Đây là lần đầu tiên con trai, con dâu và các cháu chắt của Brigitte Bardot xuất hiện trước công chúng Pháp.

Nicolas Charrier - con trai duy nhất của Brigitte Bardot với người chồng thứ 2, tài tử Jacques Charrier - từ Na Uy trở về Pháp để dự tang lễ mẹ.

Ông đi cùng vợ, con gái và các cháu. Những tháng cuối năm qua là khoảng thời gian nhiều mất mát với Nicolas Charrier, khi cha ông cũng qua đời vào tháng 9/2025.

Nicolas-Jacques Charrier chào đời vào năm 1960. Mối quan hệ giữa ông và mẹ từng trải qua nhiều căng thẳng, song được cho là đã dịu lại trong những năm cuối đời của Brigitte Bardot.

Trong hồi ký, nữ diễn viên từng thẳng thắn thừa nhận bà không mong muốn việc làm mẹ và xem thai kỳ là “một bi kịch cá nhân” - phát ngôn gây tranh cãi suốt nhiều thập kỷ.

Cuộc hôn nhân giữa Brigitte Bardot và tài tử Jacques Charrier kết thúc vào năm 1962, kéo theo sự rạn nứt sâu sắc trong mối quan hệ mẹ con. Sau ly hôn, Nicolas chủ yếu sống cùng ông bà nội. Trong nhiều năm, hai mẹ con hầu như không liên lạc, thậm chí Nicolas từng kiện mẹ liên quan đến những phát ngôn gây tổn thương và tranh chấp cấp dưỡng.

Mối quan hệ này chỉ được cải thiện trong những năm cuối đời của Brigitte Bardot. Trong cuộc phỏng vấn với Paris Match vào tháng 6/2024, bà cho biết: “Tôi đã hứa với Nicolas rằng tôi sẽ không bao giờ nói về con trai mình nữa”.

Khác với cha mẹ nổi tiếng, Nicolas Charrier lựa chọn cuộc sống kín tiếng. Ở tuổi 65, ông hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và đồng sáng lập thương hiệu thời trang trẻ em Choupette cùng vợ - cựu người mẫu người Na Uy Anne-Line Bjerkan. Hai người có 2 con gái và 3 cháu. Những năm gần đây, Nicolas thường đưa con cháu trở về Saint-Tropez thăm mẹ.

Người thân lặng lẽ tiễn đưa huyền thoại điện ảnh. Tất cả đều dành cho bà nhiều tình cảm và sự trân trọng.

Quan tài bằng liễu gai của nữ minh tinh được đưa đến nhà thờ ở Saint-Tropez vào buổi trưa, nơi diễn ra lễ tang riêng tư dành cho gia đình và người thân.

Con trai, con dâu cùng các cháu chắt ngồi ở hàng ghế đầu. Sau nghi lễ, Brigitte Bardot được an táng tại nghĩa trang ven biển của thành phố, nơi cha mẹ bà đã yên nghỉ.

Ông Bernard d’Ormale (84 tuổi) - người chồng cuối cùng của Brigitte Bardot - được dìu tới nhà thờ Notre-Dame-de-l’Assomption ở Saint-Tropez. Cựu doanh nhân và cố vấn chính trị đã gắn bó với nữ minh tinh hơn 30 năm. Hai người kết hôn vào năm 1992 và không có con chung.

Bernard d’Ormale là người chăm sóc Brigitte Bardot trong những ngày cuối đời và ở bên bà trong khoảnh khắc cuối cùng, ngày 28/12/2025, tại biệt thự La Madrague.

Tại tang lễ, ông xúc động chia sẻ: “Tôi ngủ chập chờn bên cạnh vợ. Tôi choàng tỉnh khi nghe bà ấy gọi biệt danh thân mật mà chúng tôi dành cho nhau, rồi mọi thứ kết thúc. Đó như những lời yêu thương cuối cùng để từ biệt”.

Người hâm mộ cũng tụ tập đông để tiễn đưa huyền thoại điện ảnh Pháp về nơi yên nghỉ cuối cùng.

Brigitte Bardot (1934-2025) sinh ra tại Paris (Pháp), trở thành ngôi sao toàn cầu khi mới ngoài đôi mươi với vai diễn trong And God Created Woman (1956). Bà để lại dấu ấn trong gần 30 bộ phim và được xem là biểu tượng gợi cảm, biểu tượng văn hóa đại chúng của nước Pháp. Cuối thập niên 1960, Bardot được chọn làm hình mẫu cho Marianne - biểu tượng của Cộng hòa Pháp.

Năm 1973, ở tuổi 39, Brigitte Bardot rút lui khỏi điện ảnh để dành trọn tâm huyết cho hoạt động bảo vệ quyền động vật. Bà qua đời vào ngày 28/12/2025 tại nhà riêng ở Saint-Tropez, khép lại cuộc đời của một biểu tượng điện ảnh và nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng sâu rộng.