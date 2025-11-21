Tân Hoa hậu Hoàn vũ: Từ trẻ khó đọc đến nữ hoàng sắc đẹp

Ngày 21/11, chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 đã diễn ra tại Thái Lan với chiến thắng thuộc về người đẹp Mexico, Fátima Bosch, khi cô vượt qua 120 thí sinh đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Người đẹp sinh năm 2000 đã mang về chiếc vương miện thứ 4 cho Mexico.

Từng là trẻ khó đọc, bị bắt nạt khi là học sinh

Trong phần ứng xử cuối cùng tại chung kết, trước câu hỏi: “Nếu trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, bạn sẽ nói gì để khích lệ những phụ nữ trẻ?”, Fátima trả lời: “Tôi sẽ nói rằng hãy tin vào sức mạnh của chính mình. Dù giấc mơ của bạn là gì, cảm xúc của bạn ra sao, đừng bao giờ để người khác khiến bạn nghi ngờ giá trị bản thân. Khi bạn mạnh mẽ, tiếng nói của bạn sẽ được lắng nghe”.

Sinh năm 2000, Fátima Bosch là người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang tại Mexico. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2025 vào tháng 9. Người đẹp tốt nghiệp Đại học Universidad Iberoamericana, ngành Thiết kế thời trang và may mặc, đồng thời theo học một khóa học chuyên sâu tại Học viện Lyndon Institute (Vermont, Mỹ). Người đẹp hiện sở hữu một thương hiệu thời trang riêng.

Sở hữu chiều cao 1,74m, gương mặt ấn tượng cùng nụ cười tỏa nắng, Fátima được xem là một trong những thí sinh mạnh ngay từ đầu cuộc thi. Cô từng được mời thi Hoa hậu Hoàn vũ Mexico 2019 nhưng từ chối để ưu tiên việc học. Đến tuổi 25, cô quyết định chinh phục đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất thế giới.

Fátima từng chia sẻ về hành trình vượt qua chứng khó đọc và rối loạn tăng động giảm chú ý. Những vấn đề này khiến việc học tập trở nên khó khăn. Vì ít hoạt bát, cô từng bị bắt nạt thời còn đi học. Những nỗ lực vượt qua rào cản bản thân giúp cô phấn đấu mạnh mẽ để theo đuổi con đường học thuật và đam mê thời trang.

Cuộc đối đầu gây chấn động với ông Nawat

Tại đầu mùa giải năm nay, Fátima trở thành tâm điểm truyền thông khi thẳng thắn phản ứng trước lời nói được cho là nặng nề của ông Nawat Itsaragrisil - đại diện phía đăng cai tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ kiêm Giám đốc điều hành Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan.

Theo ghi nhận, ông Nawat tỏ thái độ gay gắt khi Fátima từ chối tham gia một buổi chụp hình cho nhà tài trợ. Nam doanh nhân Thái Lan bị cáo buộc dùng lời lẽ miệt thị, khiến Fátima đứng dậy rời khỏi hội trường. Ngay sau đó, đương kim hoa hậu và một số thí sinh khác cũng bỏ ra ngoài, buộc sự kiện dừng giữa chừng.

Phát biểu sau vụ việc, Fátima khẳng định cô không hối tiếc khi lên tiếng: “Tôi mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi không phải là con búp bê chỉ biết làm đẹp theo ý người khác. Tôi đến cuộc thi để nói lên suy nghĩ của mọi phụ nữ đang đấu tranh cho mục tiêu của riêng mình”.

Ngay sau sự cố, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) ra thông cáo khiển trách ông Nawat, cho rằng hành động của ông “coi thường giá trị của phụ nữ”. Hàng loạt kênh truyền thông quốc tế như: People, New York Post, Hola Magazine, Kursiv Media… đã đồng loạt đưa tin và chỉ trích ông Nawat.

Nhiều gương mặt nổi tiếng như siêu mẫu Naomi Campbell, Hoa hậu Hoàn vũ 2023 Sheynnis Palacios, Hoa hậu Mỹ 2023 Noelia Voigt, Hoa hậu Hoàn vũ 2024 Kjær Theilvig cũng lên tiếng bảo vệ đại diện Mexico.

Trước áp lực dư luận, ông Nawat gửi lời xin lỗi, cho rằng sự cố xuất phát từ “bất đồng ngôn ngữ”: “Nếu ai cảm thấy bị tổn thương, tôi xin lỗi chân thành. Có thể mọi thứ chỉ là hiểu lầm”.

Trong đêm chung kết, Fátima nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ giá trị bản thân và dám lên tiếng vì điều đúng đắn, đây cũng là tinh thần xuyên suốt hành trình của cô.

Tân hoa hậu cho biết cô muốn dành nhiệm kỳ để thúc đẩy các hoạt động nhân đạo, bảo vệ môi trường, hỗ trợ cộng đồng người di cư và nâng cao ý thức về sự đồng cảm trong xã hội. “Tôi muốn gieo hy vọng, bảo vệ sự sống và tạo ra những thay đổi có ý nghĩa bằng sự thấu cảm”, cô chia sẻ.

Với danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ 2025, Fátima Bosch sẽ bắt đầu một năm đầy bận rộn và sống chủ yếu xa nhà. Phần thưởng cho tân Hoa hậu Hoàn vũ bao gồm một chiếc vương miện giá trị ước tính lên tới 5 triệu USD và tiền mặt khoảng 250.000 USD.

Hoa hậu Hoàn vũ là cuộc thi sắc đẹp lâu đời và quy mô bậc nhất thế giới, với mùa giải 2025 là mùa thi thứ 74 trong lịch sử.

Phút đăng quang của tân Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Video: FPT Play).

Ảnh: Instagram/MU