Hai gã đàn ông có 9 tiền án liên tiếp phá két, đập kính ô tô

Ngày 6/2, Tòa án nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Trần Hải Bằng (42 tuổi, trú tại phường Thành Sen) 6 năm tù và Lê Tuấn Vũ (32 tuổi, trú tại phường Trần Phú, Hà Tĩnh) 5 năm 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Thời gian qua, Bằng và Vũ lợi dụng thời điểm đêm khuya, địa điểm vắng vẻ để đột nhập vào nhà dân phá két sắt hoặc làm vỡ kính ô tô đỗ ven đường nhằm trộm tiền, tài sản.

Bằng (bên trái) và Vũ tại phiên tòa (Ảnh: Vũ Hoàng).

Trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8/2025, Bằng và Vũ đã nhiều lần thực hiện các hành vi trộm cắp tài sản tại nhiều phường của tỉnh Hà Tĩnh.

Trong đó, Bằng một mình thực hiện 4 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 188 triệu đồng.

Vũ thực hiện 2 vụ trộm cắp cùng với Bằng, tổng giá trị tài sản chiếm đoạt hơn 118 triệu đồng.

Tại phiên tòa, 2 bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.

Cũng theo cáo trạng, Bằng có 5 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; còn Vũ cũng có 4 tiền án về Tội trộm cắp tài sản.