Sắc vóc xinh đẹp, gợi cảm của "người tình màn ảnh" kém Thanh Sơn 9 tuổi

Yến My là diễn viên Gen Z đang nhận được nhiều sự chú ý khi góp mặt trong Đồng hồ đếm ngược - phim truyền hình mới phát sóng trên VTV3. Trong phim, cô vào vai Minh Anh - bạn gái của Thành “ngẫn” (Thanh Sơn đóng). Dự án đánh dấu lần đầu 2 diễn viên đóng cặp trên màn ảnh.

Dù kém đàn anh 9 tuổi, Yến My và Thanh Sơn vẫn tạo được sự ăn ý, mang đến những phân đoạn tình cảm tự nhiên, giàu cảm xúc và nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Trên các diễn đàn và mạng xã hội, Thành - Minh Anh liên tục được “đẩy thuyền” nhờ phản ứng hóa học tốt và diễn xuất chân thật.

Với vai diễn này, Yến My trở thành mỹ nhân thứ 2, sau Khả Ngân, để lại dấu ấn khi vào vai “người tình màn ảnh” của Thanh Sơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Yến My cho biết, cô cảm thấy rất vui và may mắn khi lần đầu được hợp tác, lại còn đóng cặp tình cảm với Thanh Sơn.

Nữ diễn viên bày tỏ: “Anh Thanh Sơn là diễn viên đã có tên tuổi, thực lực và nhiều kinh nghiệm nên quá trình làm việc của hai anh em diễn ra rất thoải mái.

Anh luôn tận tình hướng dẫn, hỗ trợ tôi trong từng phân đoạn, giúp tôi hiểu nhân vật sâu hơn và tự tin hơn trước ống kính. Với tôi, đây không chỉ là một cơ hội làm việc quý giá mà còn là dịp để học hỏi nghề từ một người anh đi trước đầy tâm huyết”.

Trước câu hỏi có lo lắng khi bị đặt lên bàn cân với những bạn diễn nữ từng đóng cặp cùng Thanh Sơn, Yến My thừa nhận, bản thân cũng có chút áp lực. Bởi theo cô, đàn anh đã hợp tác với nhiều nữ diễn viên giỏi và để lại dấu ấn đẹp trong lòng khán giả.

“Tuy nhiên, tôi nghĩ, mỗi diễn viên đều có màu sắc riêng, và điều quan trọng nhất không phải là so sánh, mà là mình có sống trọn với nhân vật hay không. Bản thân tin khán giả đủ tinh tế để thấy mỗi bạn diễn sẽ tạo nên một "phản ứng hóa học" khác nhau, và tôi mong sự kết hợp lần này sẽ mang lại điều mới mẻ”, cô bộc bạch.

Yến My (SN 2000), theo học chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh - Truyền hình, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Cô hiện cộng tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trước đó, diễn viên trẻ tham gia một số phim truyền hình như Cuộc chiến không giới tuyến (vai Mây), Gặp em ngày nắng (vai Quỳnh), Không thời gian (vai Hạnh).

Ngoài đời, Yến My gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo. Cô thường xuất hiện với hình ảnh khá giản dị nhưng vẫn nổi bật nhờ gương mặt thanh tú, sống mũi cao và đường nét hài hòa. Nữ diễn viên chuộng phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, tiết chế phụ kiện, ưu tiên các gam màu trung tính để giữ vẻ trẻ trung, nữ tính.

Thay vì trang điểm đậm hay tạo dáng cầu kỳ, cô ghi điểm bằng thần thái tự nhiên và nụ cười tươi. Không ít khán giả nhận xét, hình ảnh ngoài đời của Yến My mang lại cảm giác gần gũi, mềm mại hơn so với nhân vật trên phim, song vẫn giữ được nét dịu dàng rất riêng.

Nữ diễn viên sở hữu thân hình cân đối, gợi cảm với chiều cao 1,63m, cân nặng 49kg cùng số đo 3 vòng 86-65-90cm.

Nói thêm về bí quyết giữ gìn vóc dáng, Yến My cho biết: "Hiện tại, tôi vừa quay phim vừa diễn sân khấu nên hầu như lúc nào cũng phải tập vở liên tục. Trong các vở diễn, ngoài rèn luyện tiếng nói còn phải tập hình thể, ca múa khá nhiều.

Vì thế, việc tập luyện cũng tương đương với vận động thường xuyên, giúp cân nặng và vóc dáng của tôi giữ được sự ổn định. Tôi không áp dụng chế độ ăn kiêng nào, chỉ chú ý ăn nhiều rau xanh và hoa quả".

Chia sẻ về quan điểm làm đẹp, Yến My cho rằng, đây là câu chuyện rất cá nhân và mỗi người đều có lựa chọn phù hợp với bản thân ở từng giai đoạn.

Nữ diễn viên nói: “Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được sự tự nhiên và cảm xúc trên gương mặt để phục vụ cho diễn xuất. Tôi luôn ưu tiên chăm sóc da, sinh hoạt lành mạnh và những phương pháp giúp mình tự tin hơn. Khán giả yêu diễn viên trước hết vì năng lượng và cảm xúc chân thật, nên tôi muốn tập trung vào điều đó. Tôi tin rằng, đẹp nhất là khi bản thân cảm thấy thoải mái với chính mình và dành trọn tâm huyết cho từng vai diễn”.

Hiện tại, ngoài những cách chăm sóc cơ bản, Yến My cho biết do lịch làm việc khá dày nên cô chưa có nhiều thời gian đến các cơ sở thẩm mỹ.

Yến My cũng cho thấy sự thay đổi linh hoạt trong phong cách thời trang đời thường. Nữ diễn viên thường lựa chọn áo croptop phối cùng quần jeans hoặc chân váy denim, tạo nên hình ảnh trẻ trung, năng động và khỏe khoắn, nhưng vẫn giữ được nét nhẹ nhàng, nữ tính.

Trên trang cá nhân, Yến My thường xuyên đăng tải những bộ ảnh được đầu tư chỉn chu về hình ảnh và phong cách.

Mỗi lần xuất hiện, cô đều thu hút sự quan tâm của khán giả, nhận về lượng tương tác lớn cùng nhiều lời khen cho nhan sắc và gu thời trang ngày càng nổi bật.

Ảnh: Nhân vật cung cấp, Facebook nhân vật