Britney Spears trải lòng về bi kịch gia đình: “Tôi may mắn vì còn sống”

Trong bài đăng dài, Britney Spears cho biết cô từng bị người thân cô lập trong thời gian chịu sự bảo hộ và thừa nhận bản thân “may mắn vì còn sống” sau những gì đã trải qua. Nữ ca sĩ cũng công khai chỉ trích gia đình vì đã “đối xử tệ bạc” với cô.

Britney Spears bất ngờ đăng tâm thư, nhắc lại nỗi buồn bị giám hộ gần 13 năm (Ảnh: Getty).

Giọng ca 44 tuổi trải lòng về cảm giác cô đơn và nhu cầu được kết nối: “Là con người, điều chúng ta thực sự muốn là cảm thấy được kết nối với nhau và không bao giờ thấy cô đơn. Với những người nói rằng cách giúp đỡ là cô lập và khiến bạn cảm thấy bị bỏ rơi một cách khủng khiếp, họ đã sai. Chúng ta có thể tha thứ, nhưng không bao giờ quên”.

Bài đăng được chia sẻ sau nhiều năm Spears thẳng thắn nói về mối quan hệ phức tạp với các thành viên trong gia đình, bao gồm cha Jamie Spears (73 tuổi), mẹ Lynne Spears (70 tuổi) và em gái Jamie Lynn (34 tuổi).

Trước đó, trong mùa lễ hội, Britney từng đăng tải hình ảnh cây thông Noel kèm chú thích mang tính mỉa mai, ám chỉ mối quan hệ căng thẳng với gia đình. Cô viết lời chúc Giáng sinh muộn gửi tới “gia đình xinh đẹp” - những người mà cô cho rằng đã gây ra cho mình “những tổn thương không thể sửa chữa”.

Britney kết thúc bài viết bằng lời nhắn gửi đến cháu gái Ivey (7 tuổi): “Mẹ chỉ muốn ôm con. Chúc con bình an”.

Britney Spears có 2 con trai là Sean Preston (20 tuổi) và Jayden (19 tuổi) với chồng cũ, vũ công Kevin Federline. Mối quan hệ giữa cô và các con từng nhiều lần được truyền thông đề cập trong bối cảnh tranh chấp gia đình kéo dài.

Britney Spears và cha mẹ ruột (Ảnh: News).

Năm 2023, nữ ca sĩ phát hành cuốn hồi ký The Woman in Me, trong đó cô chia sẻ chi tiết về mối quan hệ gia đình đầy mâu thuẫn. Britney cho biết cô “rất thương” em gái Jamie Lynn vì phải lớn lên trong cái bóng của mình và trong một gia đình đổ vỡ. Tuy nhiên, cô cũng bày tỏ sự tổn thương khi cho rằng mẹ mình lẽ ra có thể làm nhiều hơn để bảo vệ cô trong giai đoạn khó khăn.

Quyền giám hộ đối với Britney Spears bắt đầu từ năm 2008 sau các biến cố liên quan đến sức khỏe tâm thần. Nữ ca sĩ được giám sát bởi cha cùng một luật sư trong gần 13 năm. Đến tháng 6/2021, Britney lần đầu công khai phản đối quyền giám hộ trước tòa án, cáo buộc gia đình kiểm soát và lạm quyền.

“Tôi đã nói dối cả thế giới rằng tôi ổn và tôi hạnh phúc. Thực tế tôi không hạnh phúc, tôi không ngủ được, tôi bị trầm cảm và khóc mỗi ngày”, Britney nói trước tòa. Chia sẻ của công chúa nhạc pop gây chấn động truyền thông quốc tế và nhận được sự cảm thông của đông đảo đồng nghiệp.

Về phía Jamie Spears, ông từng khẳng định đã thực hiện vai trò người giám hộ một cách tận tụy và không có sai phạm. Tuy nhiên, cuối năm 2021, ông nộp đơn xin chấm dứt quyền giám hộ, dẫn đến việc tòa án hủy bỏ hoàn toàn cơ chế này.

Theo Variety, kể từ khi thoát khỏi quyền bảo hộ, Britney Spears bước sang một giai đoạn sống hoàn toàn khác. Cô tự do hơn trong đời sống cá nhân và thường xuyên chia sẻ hình ảnh, video trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ tái hôn vào năm 2022 với huấn luyện viên cá nhân, song cuộc hôn nhân chỉ kéo dài chưa đầy 2 năm.

Britney Spears của hiện tại tận hưởng cuộc sống một mình (Ảnh: IG).

Britney Spears là một trong những biểu tượng lớn nhất của nhạc pop thế giới. Cô sở hữu nhiều đĩa bạch kim, một giải Grammy, từng đứng đầu danh sách nghệ sĩ được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo năm 2012 và lọt top 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất thế giới do Time bình chọn.

Năm 2003, Britney Spears nhận ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood, khi đó cô chỉ mới 22 tuổi. Theo Forbes, khối tài sản hiện tại của Britney Spears ước tính khoảng 60 triệu USD. Dù chưa phát hành album mới kể từ năm 2016, cô vẫn nằm trong top 12 nghệ sĩ thành công nhất Billboard thế kỷ 21 (tính đến năm 2024).

Năm 2025, cuốn hồi ký The Woman in Me - từng gây tiếng vang toàn cầu - được cho là sẽ được chuyển thể lên màn ảnh. Britney Spears được tiết lộ nhận khoảng 12,5-15 triệu USD tiền bản quyền cho tự truyện này.