Đánh bom ở Pakistan, ít nhất 31 người chết

Lực lượng bán quân sự Pakistan đứng gác bên cạnh đám đông gần hiện trường vụ nổ tại một nhà thờ Hồi giáo ở Islamabad ngày 6/2 (Ảnh: Reuters).

Cảnh sát và các quan chức chính phủ Pakistan hôm nay 6/2 cho biết, một vụ đánh bom tự sát khiến ít nhất 31 người thiệt mạng và làm bị thương gần 170 người khác trong giờ cầu nguyện ngày thứ sáu tại một nhà thờ Hồi giáo Shia ở thủ đô Islamabad.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy những thi thể đẫm máu nằm la liệt trên sàn nhà thờ trải thảm, xung quanh là những mảnh kính vỡ, mảnh vụn và những người cầu nguyện hoảng loạn.

Hàng chục người bị thương khác nằm la liệt trong khu vườn của nhà thờ Khadija Tul Kubra Imambargah, ở một khu vực ở ngoại ô Islamabad, trong khi nhiều người đang kêu cứu.

Các vụ đánh bom hiếm khi xảy ra ở khu vực thủ đô được bảo vệ nghiêm ngặt, mặc dù Pakistan đã phải đối mặt với làn sóng bạo lực ngày càng gia tăng trong vài năm qua.

"Số người chết trong vụ nổ đã tăng lên. Tổng cộng 31 người đã thiệt mạng. Số người bị thương được đưa đến bệnh viện đã tăng lên 169", Phó Ủy viên Islamabad Irfan Memon cho biết trong một tuyên bố.

Hai quan chức cảnh sát cho biết nghi phạm đã bị chặn lại ở cổng nhà thờ Hồi giáo trước khi kích nổ một quả bom.

Trước đó, một vụ đánh bom tự sát ngày 11/11/2025 đã khiến 12 người thiệt mạng và 27 người khác bị thương ở Islamabad.

Pakistan cho biết vụ tấn công do một công dân Afghanistan thực hiện. Chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.