Hà Thanh Xuân U40 sau đổ vỡ: “Tôi bình yên, vẫn mong điều phù hợp”

Hà Thanh Xuân (SN 1988) theo đuổi dòng nhạc bolero và từng thử sức với hài kịch. Những năm qua, Hà Thanh Xuân ở Mỹ nhưng thỉnh thoảng về nước góp mặt ở các chương trình, sự kiện, hoạt động thiện nguyện.

Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô (biệt danh "Vua cá Koi") chia tay vào tháng 9/2023. Từ đó đến nay, đời tư của cô luôn nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ.

Mới đây, nhân dịp tham gia chương trình Xuân phát tài tại Hà Nội, Hà Thanh Xuân đã có cuộc trò chuyện thân tình với phóng viên.

Nữ ca sĩ chia sẻ về cuộc sống hiện tại cũng như những thay đổi trong suy nghĩ, cảm xúc của bản thân sau những thăng trầm đã trải qua.

Hà Thanh Xuân sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ ở tuổi U40.

"Tôi chọn nhìn nhận mọi thứ bằng lòng biết ơn"

Những ngày cuối năm bận rộn, nhìn lại một năm vừa qua, với Hà Thanh Xuân như thế nào?

- Đó là một năm tôi thấy rất bình yên, vui vẻ. Bản thân vẫn hoạt động nghệ thuật liên tục, cuộc sống cũng rất bình thường và không có gì khiến mình phải suy nghĩ quá nhiều.

Ngoài công việc, điều gì khiến Hà Thanh Xuân cảm thấy yên tâm và dễ chịu nhất ở thời điểm này?

- Công việc vẫn là niềm vui chính của tôi. Và quan trọng nhất là mọi người trong gia đình đều khỏe mạnh, mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp.

Sau thăng trầm đã trải qua, Hà Thanh Xuân chiêm nghiệm được gì trong cuộc sống?

- Về cuộc sống, tôi chọn nhìn nhận mọi thứ bằng lòng biết ơn. Tôi trân trọng tất cả những biến cố đã đến trong cuộc đời, bởi chính những trải nghiệm đó đã giúp bản thân trưởng thành và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn.

Với tôi, niềm hạnh phúc lớn lao nhất lúc này chính là vẫn luôn có ba mẹ bên cạnh.

Tôi không còn thấy điều gì là quá nặng nề, bản thân nhận ra giá trị cốt lõi của cuộc sống nằm ở sức khỏe và sự an yên.

Sau tất cả, tôi học được cách yêu thương, chăm sóc bản thân nhiều hơn và dành thời gian tập trung cho sự nghiệp.

Nữ ca sĩ trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Ở trạng thái tinh thần hiện tại, Hà Thanh Xuân có cảm nhận sự thay đổi nào trong cảm xúc khi hát, khi đứng trên sân khấu?

- Khi tâm hồn thực sự bình yên, tôi thấy mình hát “phiêu” và cảm xúc hơn hẳn. Tôi yêu và trân trọng từng khoảnh khắc được đứng trên sân khấu để hòa mình vào âm nhạc.

Tôi tin rằng ở mỗi giai đoạn trưởng thành, người nghệ sĩ sẽ có cách cảm nhận ca từ sâu sắc và thăng trầm hơn. Có lẽ vì thế trong những năm qua, bản thân thấy mình thăng hoa hơn trong nghệ thuật.

Sau những trải nghiệm đã qua, có khi nào chị chọn cách khép lại trái tim mình trong chuyện tình cảm?

- Dạ không, mình vẫn phải yêu và biết cách yêu thương chứ! Với tôi, tình yêu vốn dĩ mang rất nhiều màu sắc, không chỉ giới hạn ở tình yêu đôi lứa. Chúng ta có thể trao đi yêu thương theo nhiều cách khác nhau.

Chính vì thế, ở thời điểm hiện tại, tôi thấy cuộc sống của mình rất vui.

Nhiều người thường nói về việc "gieo" một mong ước cho hạnh phúc riêng. Với Hà Thanh Xuân thì sao?

- Thật ra, tôi quan niệm cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Chắc chắn người phụ nữ nào cũng cần được yêu thương, và tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi chỉ mong rằng trong tương lai, biết đâu mình cũng sẽ có được một điều may mắn như vậy.

Khi nói về một mối quan hệ trong tương lai, chị có đặt ra cho mình những tiêu chuẩn cụ thể nào không?

- Không đâu. Thú thật, chuyện tình cảm rất khó để diễn tả hay trình bày ngắn gọn. Với tôi, mọi thứ đơn giản chỉ là mong tìm thấy điều gì đó phù hợp với mình.

"Ở bất cứ đâu, người Việt mình luôn trân trọng và gìn giữ nét đẹp của Tết cổ truyền"

Tết sắp đến, với một người quen di chuyển liên tục như chị, Tết dường như không còn trọn vẹn những ngày ở nhà. Những cái Tết của Hà Thanh Xuân thường trôi qua ra sao?

- Thật lòng mà nói, đây dường như là đặc thù nghề nghiệp của mình rồi. Khi đã quen với guồng quay công việc, nếu chỉ ở nhà vỏn vẹn một ngày mùng thôi là tôi đã cảm thấy "trời ơi, hình như mình đang thiếu vắng một điều gì đó”.

Năm nay cũng như mọi năm, lịch trình của tôi là những chuyến bay liên tiếp. Tôi tham gia một số sự kiện tại đây, sau đó lại trở về Mỹ và đi diễn suốt cho đến mùng 8 Tết.

Có người nói mỗi dịp năm mới đến cũng là lúc người ta lo lắng vì mình lại thêm một tuổi?

- Thật ra, tôi quan niệm tuổi tác chỉ là những con số. Điều quan trọng hơn cả là cách mình sống và cảm nhận giá trị của mỗi ngày trôi qua.

Bản thân luôn chọn cách sống trọn vẹn cho hiện tại. Mỗi buổi sáng thức dậy, thầy dạy Yoga luôn nhắc tôi phải học cách "appreciate" - nghĩa là biết ơn cuộc sống. Chỉ cần thấy mình còn được hít thở, trái tim còn đập rộn ràng, với tôi đó đã là một niềm hạnh phúc lớn lao rồi.

Việc chị đi diễn gần như xuyên Tết đồng nghĩa với những cuộc sum họp gia đình sẽ rất ngắn ngủi. Ba mẹ chị đón nhận điều này như thế nào?

- Ba mẹ tôi là những người vô cùng tuyệt vời và luôn dành cho con gái sự ủng hộ tuyệt đối. Ba mẹ lúc nào cũng bảo: “Tùy con thôi. Nếu con muốn nghỉ ngơi thì ba mẹ ở nhà với con, còn nếu con muốn đi diễn thì con cứ yên tâm công tác”.

Chính sự thấu hiểu đó là điểm tựa rất lớn cho tôi. Đến giờ phút này, bản thân luôn quan niệm, khán giả chính là "ngôi nhà lớn" của mình và được phục vụ khán giả cũng là niềm hạnh phúc lớn lao trong công việc mà tôi đang theo đuổi.

Hà Thanh Xuân bên các đồng nghiệp tham gia chương trình "Xuân phát tài".

Chị có cơ hội đón Tết cùng cộng đồng người Việt ở nhiều quốc gia khác nhau. Những trải nghiệm ấy mang lại cho chị cảm nhận gì về Tết của người Việt xa quê?

- Tôi thấy mình rất may mắn khi có cơ hội đi khắp nơi, từ châu Âu, Úc, cho tới Mỹ để hát và phục vụ kiều bào.

Tôi cảm nhận sâu sắc một điều, dù ở bất cứ đâu, người Việt mình vẫn luôn trân trọng và gìn giữ nét đẹp của Tết cổ truyền.

Bây giờ phương tiện truyền thông rất phát triển nên mọi người dễ dàng cập nhật không khí trong nước. Ở hải ngoại cũng có những phiên chợ đêm và nhiều hoạt động đặc sắc để duy trì văn hóa dân tộc.

Trong khoảnh khắc chuyển giao năm mới thiêng liêng ấy, cảm xúc của chị thường ra sao?

- Khi nghe tiếng pháo nổ và nhìn đồng hồ đúng 12 giờ đêm, trong lòng tôi luôn trào dâng một cảm xúc rất đặc biệt.

Dù là Tết dương lịch hay Tết Nguyên Đán, khoảnh khắc ấy luôn khiến mình bồi hồi. Bản thân thấy mình may mắn vì từ nhỏ đến lớn luôn được ba mẹ ủng hộ hết mình trong công việc. Cũng có những năm hiếm hoi, tôi được ở nhà để cùng ba mẹ chuẩn bị mâm cúng và đón giao thừa ấm áp bên gia đình.

Đi diễn thường xuyên, chị sắp xếp thời gian cho bản thân mình như thế nào?

- Tôi luôn chú trọng điều này. Khi có thời gian rảnh, tôi thường chủ động sắp xếp lại quỹ thời gian sao cho hợp lý, vì tôi nghĩ việc quản lý thời gian là do chính mình quyết định.

Tôi cố gắng dành ra một khoảng nhất định để nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn nữa.

Chị đặt cho mình những mong muốn và kế hoạch sắp tới?

- Tất nhiên trong cuộc sống, mình luôn cần có những kế hoạch cụ thể cho công việc và những dự định sắp tới.

Thời gian là thứ không bao giờ quay lại được. Là một người rất yêu công việc, tôi luôn ấp ủ những dự định riêng và hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra thuận lợi, "thuận buồm xuôi gió" theo ý mình.

Tuy nhiên, tôi cũng hiểu, để một việc thành công thì cần hội tụ rất nhiều yếu tố. Quan trọng là mình đã cố gắng hết sức. Nếu thành công thì đó là điều tốt, còn nếu chưa được như ý, mình lại tiếp tục cố gắng, kiên trì bước tiếp chứ không bỏ cuộc.

Cảm ơn ca sĩ Hà Thanh Xuân vì những chia sẻ!

Ảnh: Nguyễn Hà Nam