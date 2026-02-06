Duyên Quỳnh trước ồn ào hát nhép: Đổi đời nhờ hit tỷ view, nghi vấn hẹn hò

Gần đây, Duyên Quỳnh vướng tranh cãi khi để lộ khoảnh khắc hát nhép trong phần trình diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình - ca khúc đạt khoảng 6,5 tỷ lượt xem (tính đến tháng 9/2025) - tại lễ trao giải Làn sóng xanh 2025.

Trên sân khấu, sau điệp khúc đầu tiên, nữ ca sĩ buông micro và "phiêu" theo đoạn nhạc nghỉ. Tuy nhiên, dù micro được đưa ra xa, giọng hát vẫn vang lên rõ ràng, làm dấy lên nghi vấn cô hát nhép.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền, thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Trước làn sóng chỉ trích, Duyên Quỳnh đã lên tiếng xin lỗi khán giả.

Nữ ca sĩ thừa nhận: "Tất cả đều là sự thiếu sót đến từ phía tôi. Tôi xin lỗi vì đã chưa mang lại được một trải nghiệm đẹp, trọn vẹn và chuyên nghiệp cho khán giả. Xin lỗi vì đã để mọi người phải bận lòng, khó chịu vì tôi".

Sự việc khiến hình ảnh của Duyên Quỳnh "mất điểm" trong mắt công chúng.

Trước khi được chú ý rộng rãi nhờ bản hit đạt hàng tỷ lượt xem, Duyên Quỳnh từng trải qua nhiều lận đận trong sự nghiệp. Tên tuổi của cô chỉ thực sự được công chúng quan tâm sau sự lan tỏa mạnh mẽ của ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được cô thể hiện lần đầu vào năm 2023.

Tuy nhiên, phải đến năm 2025, ca khúc này mới tạo được sức lan tỏa lớn nhờ bản remix mang màu sắc hào hùng, đồng thời được lựa chọn biểu diễn trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) qua phần thể hiện của Võ Hạ Trâm và Đông Hùng.

Thời điểm ca khúc được trình diễn tại đại lễ, nhiều ý kiến đã đặt Duyên Quỳnh và Võ Hạ Trâm lên bàn cân so sánh.

Trước câu hỏi liệu những ồn ào này có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa hai người, Duyên Quỳnh cho biết: "Tôi và Võ Hạ Trâm quen nhau từ năm 17 tuổi, từng học chung và đứng chung sân khấu nhiều lần. Những tranh luận trên mạng không tác động đến tình bạn của chúng tôi. Chúng tôi vẫn nhắn tin hỏi thăm, động viên nhau vượt qua làn sóng dư luận".

Sau thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Duyên Quỳnh trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều chương trình nghệ thuật mang tính chính luận. Cô thường xuyên được mời biểu diễn ca khúc này tại các sân khấu phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hóa cộng đồng, đặc biệt trong giai đoạn trước đại lễ A80.

Cuối tháng 8, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt MV Nguyện thề vì bình yên (sáng tác Nguyễn Văn Chung), sản phẩm mang ý nghĩa tri ân trang trọng đến lực lượng Công an nhân dân, đồng thời khắc họa tinh thần kỷ luật, bền bỉ và những hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ trong thời bình.

Trước ý kiến cho rằng Duyên Quỳnh "đổi đời" sau bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ cô có nhiều show hơn, cát-xê cũng tăng nhưng không ở mức đột biến. "Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, thu nhập hiện tại giúp tôi cân đối chi tiêu và ổn định cuộc sống", cô nói.

Thành công của ca khúc cũng khiến mối quan hệ giữa Duyên Quỳnh và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận được nhiều sự chú ý. Trước tin đồn hẹn hò, nữ ca sĩ khẳng định cả hai chỉ giữ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết.

"Tôi chỉ là người may mắn được anh Chung hỗ trợ. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ những bạn trẻ đam mê và nghiêm túc với nghề. Anh là đồng nghiệp, là người thầy, người bạn đáng quý trong nghề, chứ không phải người yêu như mọi người đồn đoán", Duyên Quỳnh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Dù vậy, cả hai vẫn thường xuyên đồng hành trong nhiều hoạt động âm nhạc. Đáng chú ý, sản phẩm mới của Duyên Quỳnh ra mắt dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 cũng do Nguyễn Văn Chung sáng tác riêng cho cô.

Ở tuổi 36, Duyên Quỳnh giữ hình ảnh trẻ trung và kín tiếng về đời tư. Chia sẻ về việc vẫn độc thân nhiều năm, nữ ca sĩ cho biết cô không xem đó là áp lực. "Khi sự nghiệp bắt đầu hái được quả ngọt, ưu tiên của tôi là chăm lo cho gia đình. Với tôi, một người trưởng thành đúng nghĩa là người biết báo hiếu cho người thân", cô nói.

Ảnh: Facebook nhân vật