Mối quan hệ ít ai ngờ giữa Khánh Thi và bạn nhảy của Phan Hiển sau sàn đấu

Đặng Thu Hương (SN 1989) là một trong những vận động viên dancesport hàng đầu Việt Nam, từng tham gia nhiều giải đấu lớn cùng Phan Hiển. Mới đây, nữ kiện tướng gây chú ý khi chia sẻ về quãng thời gian khó khăn trong sự nghiệp và hành trình được Khánh Thi "tiếp lửa" để trở lại sàn đấu.

Theo Thu Hương, cuối năm 2018, khi quyết định tạm rời ánh đèn sân khấu để thực hiện thiên chức làm mẹ, cô từng nghĩ sàn đấu đỉnh cao có lẽ chỉ còn là một ký ức đẹp. Với một nữ nghệ sĩ khiêu vũ, việc rời xa đôi giày cao gót trong thời gian dài không chỉ là khoảng lặng sự nghiệp, mà còn là nỗi trăn trở về cơ hội quay trở lại.

Thu Hương chia sẻ khoảnh khắc nhảy cùng Khánh Thi - Phan Hiển (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chính trong giai đoạn tưởng chừng sẽ an phận ấy, sự tin tưởng và nâng đỡ của Khánh Thi đã trở thành bước ngoặt với Thu Hương.

"Tôi luôn dành sự biết ơn chân thành nhất đến chị Khánh Thi, người chị, người thầy đã trao cho tôi chiếc đòn bẩy định mệnh. Lời mời hợp tác cùng Phan Hiển năm xưa của chị đã thắp lên tia sáng, giúp tôi hồi sinh và trở lại rực rỡ hơn bao giờ hết", cô chia sẻ.

Thu Hương cho rằng, cơ hội là món quà quý giá, nhưng để xứng đáng với niềm tin ấy, cô buộc phải nỗ lực gấp nhiều lần, vượt qua giới hạn của bản thân.

"Sự trở lại này là minh chứng rằng khi đam mê được đặt đúng chỗ và có người dẫn đường tâm huyết, ngọn lửa nghề trong tim người nghệ sĩ sẽ không bao giờ tắt", nữ kiện tướng nói.

Thu Hương và Phan Hiển cùng tham gia nhiều giải đấu cùng nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dưới bài đăng của Thu Hương, Khánh Thi để lại lời nhắn nhủ: "Sống hết mình và sống bằng chân tình là được. Đam mê và chinh phục đam mê là hai giới hạn tưởng giống nhau mà khác nhau. Cảm ơn em đã tin tưởng để chúng ta cùng vượt qua giới hạn".

Trong cuộc trò chuyện với MC Nguyên Khang gần đây, Thu Hương cũng khẳng định Khánh Thi là người hỗ trợ cô và Phan Hiển về ý tưởng cũng như tinh thần mỗi khi tham dự các giải đấu quốc tế.

Theo Thu Hương, nếu không có Khánh Thi, cô sẽ không bao giờ nhảy cặp cùng Phan Hiển, bởi ngoài sân khấu, cả hai khá khó nói chuyện với nhau dù có nhiều điểm tương đồng.

"Trên sàn diễn, chúng tôi ăn ý, hiểu nhau và biết cần làm gì. Nhưng khi trò chuyện thì tôi và Phan Hiển đều khá sượng", Thu Hương nói.

Thu Hương cho biết chính Khánh Thi là người giúp cô và Phan Hiển đỡ ngại ngùng khi đứng chung sân khấu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cô cũng thừa nhận bản thân từng áp lực khi đọc những bình luận cho rằng chỉ thích xem Khánh Thi - Phan Hiển nhảy cùng nhau. "Thực sự, tôi cũng thấy chị Thi và anh Hiển nhảy rất đẹp và giàu cảm xúc. Vì thế, việc truyền tải tình cảm khi diễn cùng Hiển là điều khiến tôi phải cố gắng rất nhiều", Thu Hương chia sẻ.

Theo Thu Hương, Khánh Thi từng không ít lần đau đầu khi hướng dẫn và góp ý, bởi cô cần thể hiện cảm xúc rõ ràng, mềm mại hơn trong những phần diễn cùng Phan Hiển.