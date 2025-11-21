Trượt top 30, Hương Giang vẫn có hành trình đáng nhớ tại Hoa hậu Hoàn vũ

Trái với mong đợi của nhiều người hâm mộ, Hương Giang đã không thể góp mặt trong top 30 của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025. Tuy nhiên, dấu ấn đại diện Việt Nam để lại tại mùa giải năm nay không nhỏ.

Trong suốt chương trình chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025, hình ảnh của Hương Giang liên tục được phát sóng và câu chuyện nghị lực sống, theo đuổi mơ ước của người đẹp gây ấn tượng lớn với khán giả.

Hương Giang chào sân tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (video: FPT Play).

Trước chung kết, nhiều chuyên trang sắc đẹp dự đoán Hương Giang lọt top 30. Trong bối cảnh mùa giải 2025 quy tụ nhiều thí sinh nổi bật về hình thể, kỹ năng trình diễn và câu chuyện truyền cảm hứng, thành tích top 30 được đánh giá là phù hợp.

Suốt quá trình dự thi, Hương Giang gây ấn tượng bởi năng lượng tích cực, sự chỉn chu trong từng hoạt động và phong thái thân thiện với truyền thông quốc tế. Đại diện Việt Nam cũng lọt top 3 hạng mục Beyond the Crown - giải thưởng dành cho các dự án xã hội có sức ảnh hưởng - nhờ lượng bình chọn lớn từ khán giả toàn cầu.

Hương Giang được lựa chọn làm đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ 2025 từ tháng 9. Theo Tổ chức Miss Universe Vietnam, cô là minh chứng cho sự kiên cường, bản lĩnh và tài năng của người phụ nữ Việt hiện đại.

Hương Giang đã có một hành trình đáng nhớ tại Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: MUT).

Việc lựa chọn Hương Giang từng gây nhiều bất ngờ, bởi cô là người đẹp chuyển giới đầu tiên của Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn vũ và là thí sinh chuyển giới đầu tiên của khu vực châu Á góp mặt tại đấu trường sắc đẹp này.

Chia sẻ về lý do tham dự cuộc thi, Hương Giang nói: “Tôi tin đã đến lúc viết nên lịch sử. Sự xuất hiện của tôi tại cuộc thi này là để mang theo hy vọng của một cộng đồng, góp thêm ý nghĩa cho vẻ đẹp và giá trị của người phụ nữ. Tôi cũng tin rằng lòng dũng cảm thực sự có thể thay đổi định mệnh”.

Trong lịch sử hơn 70 năm của Hoa hậu Hoàn vũ, trước Hương Giang chỉ có 3 đại diện chuyển giới tham dự. Trong đó nổi bật nhất là người đẹp Tây Ban Nha Angela Ponce - thí sinh chuyển giới đầu tiên góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ vào năm 2018.

Hương Giang là một trong những thí sinh có lượng người hâm mộ đông đảo tại mùa giải Hoa hậu Hoàn vũ 2025 (Ảnh: MUT).

Năm 2012, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chính thức cho phép thí sinh chuyển giới tham dự, nhưng phải đến năm 2018 mới có đại diện đầu tiên xuất hiện. Angela Ponce khi đó đã vượt qua 22 thí sinh khác để đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Tây Ban Nha và trở thành gương mặt tiên phong tại đấu trường Hoa hậu Hoàn vũ.

Angela Ponce được đánh giá cao với chiều cao 1,82m, hình thể đẹp, kỹ năng trình diễn và câu chuyện truyền cảm hứng. Cô phẫu thuật chuyển giới năm 2014 và cho biết quyết định này giúp cô được sống thật sự với chính mình. Việc cô xuất hiện tại Miss Universe mang ý nghĩa thúc đẩy bình đẳng và quyền của người chuyển giới.

Dù không lọt top tại Hoa hậu Hoàn vũ 2018, Angela Ponce vẫn được ban tổ chức tôn vinh bằng một đoạn video ghi lại hành trình của cô từ nhỏ đến khi trở thành đại diện của Tây Ban Nha.

Người đẹp Tây Ban Nha Angela Ponce là thí sinh chuyển giới đầu tiên góp mặt tại Hoa hậu Hoàn vũ (Ảnh: Instagram).

Sau cuộc thi, cô tiếp tục hoạt động trong làng mẫu và tham gia nhiều chương trình ủng hộ cộng đồng LGBT (cộng đồng người chuyển giới, đồng tính và lưỡng tính).

Tại Hoa hậu Hoàn vũ 2023, 2 thí sinh chuyển giới - Marina Machete (Bồ Đào Nha) và Rikkie Kollé (Hà Lan) - cũng thu hút sự chú ý với những câu chuyện riêng về vượt qua định kiến, theo đuổi ước mơ và hỗ trợ những người cùng hoàn cảnh. Trong đó, đại diện Bồ Đào Nha lọt top 20 và trở thành thí sinh chuyển giới có thành tích tốt nhất trong lịch sử cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Về thành tích của đại diện Việt Nam, vị trí cao nhất vẫn thuộc về H’Hen Niê với top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2018. Ở mùa giải 2024, đại diện Việt Nam - Nguyễn Cao Kỳ Duyên - dừng ở top 30.