Nhà thiết kế Việt đưa “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” đến sàn diễn quốc tế

Tại Taipei International Fashion Week 2026 (TIFW - Tuần lễ Thời trang Quốc tế Đài Loan, Trung Quốc 2026), nhà thiết kế Lê Trần Đắc Ngọc giới thiệu bộ sưu tập thời trang lấy cảm hứng từ ca khúc 2 tỷ lượt xem Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Hình ảnh người mẫu trình diễn bộ sưu tập lấy cảm hứng từ ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" trình diễn tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế Đài Loan (Trung Quốc) 2026 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

TIFW 2026 diễn ra từ ngày 30/1 đến 2/2 tại Taipei New Horizon, quy tụ nhiều thương hiệu và nhà thiết kế đến từ các quốc gia châu Á. Sự kiện này là không gian giao thoa giữa sáng tạo đương đại và bản sắc văn hóa, hướng tới thúc đẩy đối thoại và hợp tác trong lĩnh vực thời trang quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, nhà thiết kế Đắc Ngọc giới thiệu các sáng tác của mình tới khán giả quốc tế thông qua bộ sưu tập mới.

Theo chia sẻ của anh Đắc Ngọc, bộ sưu tập Viết tiếp câu chuyện hòa bình lấy cảm hứng từ lịch sử Việt Nam, trong đó hòa bình được nhìn nhận như kết quả của một quá trình dài với nhiều hy sinh và nỗ lực gìn giữ.

Các thiết kế sử dụng hai gam màu chủ đạo là xanh và đỏ. Màu xanh lấy cảm hứng từ hình ảnh người lính, sự bền bỉ và kỷ luật, trong khi sắc đỏ gợi liên tưởng tới màu cờ Tổ quốc, biểu trưng cho lòng yêu nước của thế hệ trẻ.

Ca sĩ nhí hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" ở Tuần lễ Thời trang Quốc tế Đài Loan (Trung Quốc) (Video: Nhân vật cung cấp).

Phần trình diễn được xây dựng với sự kết hợp giữa thời trang và âm nhạc. Ca sĩ nhí Chiêu Thư thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong khi các người mẫu đủ mọi độ tuổi đến từ Việt Nam trình diễn bộ sưu tập.

Được biết, nhà thiết kế Đắc Ngọc và ca sĩ nhỏ tuổi đã nhận được sự đồng thuận của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung để sử dụng ca khúc trên sân khấu quốc tế một cách chỉn chu, giàu cảm xúc.

"Tôi muốn mang bản sắc và tinh thần Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Tôi cũng lựa chọn những người trẻ ở nhiều độ tuổi khác nhau để trình diễn bộ sưu tập, kết hợp với âm nhạc để tạo nên sự mới mẻ, hấp dẫn", nhà thiết kế cho hay.

Thông qua ngôn ngữ thời trang, nhà thiết kế muốn nêu lên thông điệp về giá trị của hòa bình trong hiện tại và trách nhiệm gìn giữ, xây dựng của các thế hệ tiếp nối.

Về mặt tạo hình, các thiết kế trong bộ sưu tập kết hợp phom dáng hiện đại với tinh thần truyền thống, hướng đến tính ứng dụng và khả năng tiếp cận với khán giả quốc tế, đồng thời vẫn giữ được dấu ấn văn hóa riêng.

Nhà thiết kế Đắc Ngọc và các người mẫu trình diễn bộ sưu tập "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" tại TIFW 2026 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo ông Benjamin Toong, Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Đài Loan, sự tham gia của các nhà thiết kế Việt Nam tại TIFW 2026 phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng của cộng đồng thời trang quốc tế đối với khu vực Đông Nam Á. Ông cho rằng bộ sưu tập của Đắc Ngọc không chỉ dừng ở yếu tố thẩm mỹ mà còn truyền tải thông điệp về hòa bình, sự kết nối và các giá trị bền vững.